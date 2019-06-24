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 Происшествия, Киевские новости
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 Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Улучшение ситуации ожидается в конце июня, - ГСЧС

Из-за погодных условий, которые наблюдались в Киеве в последнее время, происходило накопление вредных примесей загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ, - отчет EEA

В течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.

Как отметили в ГСЧС, улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133854
 
 
 Топ комментарии
 
Раньше Киев был самая зеленая столица Европы сейчас самая сизая столица. Спасибо нашим мерам и застройщикам выкорчевавшим парки и застроив их многоетажниками. Теперь Киев больше смахивает на гетто
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Ты в психлечебнице бесплатный вайфай с соседнего кафе поймал?
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Конечно Порося виноватое. Хвабрика Рошен засирает выбросами всю московскую площадь
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Да, виноват Петя. Потому что он поставил Главой КМДА Боксера (указ от июня 2014 года), а тот довел город до того, что он усыхает - полива почти нет, поливалки по трассам отсутствуют.
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Классная " наживка " .. Клюнули сразу аж три зебила . .
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Раньше Киев был самая зеленая столица Европы сейчас самая сизая столица. Спасибо нашим мерам и застройщикам выкорчевавшим парки и застроив их многоетажниками. Теперь Киев больше смахивает на гетто
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Смотря как считать. Жил я раньше в Минском районе (Оболонь, по сути) - и наш район по рейтингам "зелености" был всегда в конце списка районов Киева. А потом сделали Оболонский район - присоединили к нам Пущу-Водицу. И все, уровень озеленения зашкаливает, мы теперь уже впереди рейтинга - на 1 оболонца оказывается припадает безумное количество метров леса. Только вокруг на Оболони стало еще больше новостроев и стоянок.. но считаем зеленым районом.
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Ниче, скоро даже присоединение Пущи не поможет Оболони быть условным зеленым раеном. Педалик полным ходом распродает земли Пущи и застраивает многоетажками. Так же порезал АК Пуща-Водица на металолом и распродал инвесторам десятки гектар земли под застройку. Скоро доберется и до Бучанского леса. Не для лавочек и отдыха его присоеденили к Киеву.
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Это да. Но потом к нам присоединят еще какой-то лес в 20 км. от Оболони и скажут, что вам еще надо, у вас с парками все отлично!
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Загазували місто ?
Хтось порахував скільки транспорту в столиці ?
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В офісах в робочі дні зменшується кількість кисню, а за вихідні зростає. Винна погода і Зеленський. Для вирівнювання итуації рекомендується відмінити вихідні.
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диоксид азота-еще куда ни шло...а формальдегид каким боком к автотранспорту?
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Дасколько я помню автомобили выбрасывают СО. А откуда берется NO2 и формалдегиды ищите дурачков в другом месте. Я так понимаю начинают подбивать лохторат к запрету или платному вьезду в Киев?
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а еще метан, сероводород и несть им числа
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Улучшение ситуации ожидается в конце июня, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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