 Из-за жары в воздухе Киева накопился диоксид азота и формальдегид. Улучшение ситуации ожидается в конце июня, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация несколько уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно растет, что свидетельствует о преобладающем влиянии автотранспорта", - сказано в сообщении.
В течение 24-25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится.
Как отметили в ГСЧС, улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.
Хтось порахував скільки транспорту в столиці ?