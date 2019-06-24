 За выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Жаркие летние выходные оказались последними в жизни сразу 42 украинцев, утонувших на водоемах страны в течение двух дней - 22 и 23 июня. Среди погибших - трое детей. Сейчас наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63 человек. В Черниговской области и в г.. Киеве количество погибших достигает 45 и 42 человек соответственно. Более 30 утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях. Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка", - говорится в сообщении.
С жары в воду надо постепенно заходить, чтобы не было резкого перепада температур.
А как же холодные обливания, контрастный душ и тд?
И вообще - медленно заходить в воду - это мазохизм.
Это не люди со своим мнением - просто боты на зарплате, работающие по методичке.
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
Если вы сравниваете Канаду с Украиной - то нужно сравнивать не одну правинцию, а всю Канаду целиком, ибо по числу жителей наши страны примерно равны.
С другой стороны, учитывая, кто, в основном, тонет, может их еще как-то мотивировать. За одного утонувшего компании в подарок бутылка водки.
Вотка, вотка тьі меня сгубила...
В Австрии ребенок не сядет на велик, пока не про слушает курс в школе от полиции и не получит свидетельство , что прослушал.
Детей одних без взрослых не выпускают и дома не оставляют до 10 лет - уголовное наказание