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 За выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС

С начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из них 63 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Жаркие летние выходные оказались последними в жизни сразу 42 украинцев, утонувших на водоемах страны в течение двух дней - 22 и 23 июня. Среди погибших - трое детей. Сейчас наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в Киевской области, где по состоянию на 24 июня вода унесла жизни 63 человек. В Черниговской области и в г.. Киеве количество погибших достигает 45 и 42 человек соответственно. Более 30 утонувших насчитывается также в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях. Всего с начала года на водоемах страны уже утонули 583 человека, из которых 63 ребенка", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133849
 
 
 Топ комментарии
 
страшные цифры...
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
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Я очень давно являюсь кандидатом в мастера спорта по плаванию и я прекрасно знаю,как легко утонуть переоценив свои силы ,не учёв ветра ,течения ,температуру воды а если на это накладывается водка ,то до беды совсем чуть-чуть .
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Авакова в отставку. . Устроил из полиции политический клуб
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Зачастую да, но не всегда.
С жары в воду надо постепенно заходить, чтобы не было резкого перепада температур.
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Уряд має відреагувати на ситуацію і почати щось робити по наведенню порядку на водоймах! Місцеві органи влади мають бути зобов'язані організувати власним коштом обладнання пляжів на водоймах, в межах територіальних громад, для купання дітей та дорослих, наявність підготовлених рятувальників, наявність плавзасобів для порятунку на воді, наявність транспорту для термінової доставки постраждалих в місцеву чи районну лікарню. Загиблі на водоймах це результат бездіяльності місцевої влади, відсутності обладнаних пляжів відсипаних піском та березі та у воді, без перевіреного дна, щоб там не було старих коряг, розбитого скла, сіток, рибацьких снастей, та залізних труб під водою! Місцева влада має пильнувати щоб люди на водоймах не розпивали спиртні напої і це вбереже від травматизму та загибелі відпочиваючих.
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Так Уряд чи місцеві органи влади? Ви вже у двох перших реченнях самі собі суперечите.
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Кто вам такое сказал?
А как же холодные обливания, контрастный душ и тд?
И вообще - медленно заходить в воду - это мазохизм.
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Куда б ты еще Зеленского прилепил? Бедная фантазия у пецефилов!
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Им, походу, задача поставленая такая - лепить Зеленского под любой негативной новостью.
Это не люди со своим мнением - просто боты на зарплате, работающие по методичке.
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страшные цифры...
алкоголь и наплевательское отношение к родительским обязанностям...
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Не своей смертью помирают жуткое количество людей!!Утопленники,самоубицы,умышленные убийства,ДТП.Плюс война.Волосы дыбом стают.Кто -то подсчитывал ,сколько в год?Это ужасающие цифры будут.Всему причина-отсутствие здравого смысла.
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Я очень давно являюсь кандидатом в мастера спорта по плаванию и я прекрасно знаю,как легко утонуть переоценив свои силы ,не учёв ветра ,течения ,температуру воды а если на это накладывается водка ,то до беды совсем чуть-чуть .
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Жуткая цифра! а у нас утонул 21 чел. на всю провинцию.
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На какую всю провинцию?
Если вы сравниваете Канаду с Украиной - то нужно сравнивать не одну правинцию, а всю Канаду целиком, ибо по числу жителей наши страны примерно равны.
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Бухать надо "не русским" меньше на пляжах.

С другой стороны, учитывая, кто, в основном, тонет, может их еще как-то мотивировать. За одного утонувшего компании в подарок бутылка водки. За выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 287
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Вотка, вотка что тьі натворила
Вотка, вотка тьі меня сгубила...
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Ну це однозначно перше місце. Чергове досягнення.
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Більшість у стані алкогольного сп'яніння.Але цифри вражаючі.Цікаво би було бачити статистику по інших країнах,наприклад європейських.
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Блин, да пора Авакова в отставку отправить. Он не работает, а занимается политикой.
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Скільки в нас в рік безглуздих смертей,а кажуть чому населення скорочується.Від таких безглуздих смертей в рік помирають десятки тисяч.
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Це страшне... дорослі п'ють, дітки як?? запливли далеко, чи десь у водоворот... у ключовій від холоду звело і... (((
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ГСЧС должно заниматься профилактикой несчастных случаев. Для жтого в школы ходят инспектора и читают лекции
В Австрии ребенок не сядет на велик, пока не про слушает курс в школе от полиции и не получит свидетельство , что прослушал.
Детей одних без взрослых не выпускают и дома не оставляют до 10 лет - уголовное наказание
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Авакова в отставку. . Устроил из полиции политический клуб
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Коли вже люди почнуть менше бухати? Звісно що не всі від цього потопилися,але більшість.
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Да что же это такое,ребята?! Это уже ни в какие ворота лезет! За выходные,42 человека,-наверное в Китае меньше,при своих миллиардах...! Опомнитесь!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа выходные на водоемах Украины утонули 42 человека, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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