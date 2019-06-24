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 Политика Украины
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 На этой неделе ЦИК зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки

Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля или отказе в их регистрации до вторника, 25 июня, включительно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Не позднее чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации кандидатов в депутаты и приложенных к нему необходимых документов", - говорится в календарном плане подготовки и проведения внеочередных выборов, прилагающемся к постановлению ЦИК №899 от 24 мая.

При этом, согласно тому же календарному плану, последним днем принятия заявлений был четверг, 20 июня; он завершился в 0:00 в ночь на пятницу.

Речь идет о кандидатах в депутаты как в общегосударственном округе (по партийным спискам), так и в одномандатных округах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК

В трехдневный срок после регистрации кандидатов, то есть до пятницы, 28 июня, включительно в газетах "Голос Украины", "Правительственный курьер" и на официальном сайте ЦИК должны быть опубликованы избирательные списки кандидатов в депутаты партий в общегосударственном округе, а в региональных или местных СМИ - сообщения о регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе. При этом обязательно публикуются решения о регистрации кандидатов.

28 июня - последний день выдачи представителям партий в ЦИК с правом совещательного голоса удостоверений кандидатов в депутаты вместе с копией решения о регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе. В случае регистрации лица кандидатом в депутаты в одномандатном округе ему лично до 28 июня должно быть выдано удостоверение кандидата в депутаты вместе с копией решения о регистрации.

Напомним, ранее Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, а также народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3133848
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть можна красти гроші з держбюджету України😒
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Любиш виправляти помилки? Заздри, а не "заздрі". Вчи рідну мову, манкурт.
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Окрім гречки нічого більше не дають.
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Никто из тех, кто издевался последние 5 лет над народом Украины не должен попасть вновь в ВР.
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а відосик можеш зкинути про те, як з тебе знущалися?
люблю дивитись на страждання дебілів!
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А чому лише останні 5 років? Здається, що ти просуваєш відповідних корупціонерів до влади😣
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Любиш виправляти помилки? Заздри, а не "заздрі". Вчи рідну мову, манкурт.
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а з цими посвідченнями можна ходити і вимахуватись, типу: цілуйте мені ноги, я - кандидат у нардепи!?
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Мабуть можна красти гроші з держбюджету України😒
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лучшие из лучшихсвалили, лучшие из худших зализывают раны, остались худшие из худших и более никого Цього тижня ЦВК зареєструє всіх кандидатів у нардепи, видасть їм посвідчення та оприлюднить списки - Цензор.НЕТ 4659
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той момент, коли повернули громадянство та дали дозвіл лише тільки на "погавкати"

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этой неделе ЦИК зарегистрирует всех кандидатов в нардепы, выдаст им удостоверения и обнародует списки
 
 
 
 
 
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