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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17630) вандализм (421) Нигоян (18) Найем Маси (57)

 Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО

Неизвестный напал сегодня утром на мемориал погибшему на Майдане активисту Сергею Нигояну и был задержан правоохранителями.

Об этом сообщил активист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около 7 утра ехал мимо мемориала памяти Сергею Нигояну. Увидел прекрасную женщину, которая принесла цветы. Она стояла и смотрела на фотографию Сергея. Решил сфотографировать. А только что узнал от Сергея Мазура, что любитель русского мира разбил мемориал и разбросал цветы", - написал он.

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"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция", - сообщил Мазур.

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 01
Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 02
Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 03

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 04

Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве 05

Источник: https://censor.net.ua/n3133845
 
   
 Топ комментарии
 
бомжара якийсь...
але 100% на свиноруса схожий
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монголоид в чистом виде...вернее в грязном.
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Это и есть свинорус, типичный представитель русского мира, других в природе не существует...
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Пророссийского вандала надо определить в зоопарк . Показывать детям и объяснять , что это ватное животное очень опасно .
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Меня поразила нелепая фраза Мазура:

" Вандала уже задержали. Как ни странно, он оказался сторонником России. Им занимается полиция."

Что же "странного" в том, что ублюдочный вандал, разгромивший памятник герою Небесной сотни, оказался сторонником России?

Источник: https://censor.net.ua/n3133845
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Ладно ,Харьков,Одесса,но Киев?Вот кого надогонять ПС,а не ЛГБТ.Воспитывать до 3 колена.
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А при чем тут Одесса? Одесса дала пи..лей сепарам 2 мая, если бы не Одесса то рашка уже была бы от Луганскаа и аж до черного моря. Всей Украине нужно брать пример с Одессы.
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Можно було і не писати, що це Russisches Schwein, достатньо фото викласти.
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За розірвану триколорну ганчірку, в ордло, 7 років дають. А в нас що цьому покидьки буде?)
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Оно отдало свой голос за зепрезика и планирует поддержать слуг народа в июле.
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Пруф будет? Или это очередной высер соевого бота на зарплате согласно методичке, в которой все негативные новости в стране нужно пытаться притягивать за уши к Зеленскому и его партии?
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Все украинофобские элементы голосовали за слабого президента, не способного сражаться за Украину и готового идти на значительные уступки. Голосования по огрызкам Донецкой и Луганской областей, Харькову с админресурсом Кернеса и Одессе с Трухановым как бы намекает. Население, сознательно выбирающее мэрами открытых украинофобов, могло проголосовать как-то иначе?
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Украинофобские элементы голосовали за Бойко.
А во втором туре просто голосовали против Порошенко - разумеется, 73% не были однородной массой - там были как патриоты, которых достал своими действиями по замыливанию глаз и разворовыванию страны вместо реформ Порошенко, так и вата, голосовавшая в 1м туре за Бойко.
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Рекордное голосование второго тура в самых ватных регионах и админресурс мэров-украинофобов - остаётся фактом. Вата желала видеть именно его. А полезным идиотам, которые "против Порошенко", аукнется, когда мечты ваты начнут сбываться. Да поздно будет. Каждое новое противостояние в Украине всё жестче и жестче. От разбитых лиц на похоронах патриарха УПЦ КЦ, драк УНСОвсцев с милицией до стрельбы в центре Киева с сотнями убитых, раненых и пропавших без вести. Будет или вечный шпагат с отсутствием движения куда-либо, или реальная гражданская война. УБД хватает. В любом случае это просранные 5 лет.
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Ваты в Украине всего около 15%, иначе мы бы мы проиграли войну еще в 2014м.
А мэры-украинофобы все как один подержали перед выборами Порошенко - это факт.
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И нет, никому не интересны досужие домыслы иностранцев о том, что там у нас как будет.
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тобто, "патріоти" голосували разом з ворогами України проти України? а не приходило вам в голову, що хтось все розіграв як по нотах, включно з вибором саме цього преза, за якого соромно Українцям. Корупція ще не скоро зникне, просто про неї не будуть говорити журнашлюхи, типу Дубинського і Бігуса
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Лишь бы ляпнуть, оно скорее всего за Бойко с компанией, кстати эта компания сейчас активно критикует Зеленского.
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лучше Бойко и Янукович, чем зеленые вафлеры! там хоть понятно чего ждать, и к чему готовиться.
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Оооо, вот вы и проклюнулись, кремлевские выкормыши...для вас, конечно, лучше или Бойко с Яныком, или хаос. Потому, что вы ПРОТИВ Украины.
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Видно же что больной на голову .Только каторжный труд делает из животного человека .
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Вот только не трогайте животных. Они такие, какими их создала природа. А это мразь.
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Надо выслать в отдельные края вернувшего название. У вернувшего название паспорт хоть украинский?
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Надо фото в энциклопедию добавить, как выглядит и чем занимается типичный мышебрат.
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Прям портрет любителя русского мира - лежит свинья с обвисшими сиськами , с расстёгнутой ширинкой и вся в грязи, разрушил памятник патриоту Украины
Не подошёл же к какому- нибудь мужчине, где мог получить в своё свинское рыло, но пошёл и разгромил мемориал
Жаль, что погибают такие как Нигоян, а вот такая свинья никому ненужна будет ещё смердеть и смердеть
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ну спасибо цензору , хоть в этот раз табло не заретушировали и можно познакомиться ""
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Одразу видно високодуховна особистість Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві - Цензор.НЕТ 9069
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Та одразу видно - тонкий поціновувач Сашка Гарматного та Лева Товстенького... а також Рахманінова та Шостаковича...
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типовий кацап. треба цю ілюстрацію в усі підручники занести
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судячи по фото - типовий руцкій...прям еталонний...щоправда "бояри" не фото немає, але певно він встиг її випити раніше...
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К такому нужно быть готовым исходя из прихода к руководству новой власти.
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Для нього тюря буде курортом, відмиють, одежу дадуть, нагодують, на прогулянку водитимуть, чому не сидіть!?
Тільки утилізація і нема проблем!
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Это существо не будет отвечать за содеянное, видно же, шо оно больное. Допросят и отпустят, вот что самое обидное.
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але ж він з фарбою чи кувалдою не прийшов, а тому громадськими роботами на благо громади, може й відбутися, якщо "шпаківня" без сурогату на місці.
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з яких пір у бомжів з'явились політичні переконання???
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Вот тут я позволю себе не поверить. Это любитель мира алкоголя и легких наркотиков. При чем в последней стадии деградации. Ему явно заплатили за такие действия.
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Та ні, маріхуана тут жодним боком. Лише сурогатний ґалькоголь (склоклінер, настоянка глоду та подібна гидота) плюс всруський світ.
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Как обычно возникнут трудности с поиском статьи. Мемориал 100% официально не оформлен, статуса какого либо памятника не имеет, так же, как валун в честь "гетьмана" Юща под оградкой памятника Хмельницкому, все это юридически имеет статус бесхозного имущества, находящегося в неположенном месте. Материальный ущерб мостовой или бесхозному имуществу тоже далек от 150 000 Грн, так что трудно понять, что гражданин нарушил из ПИСАНЫХ законов, которыми, теоретически, должна руководствоваться полиция.
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Вообще то его устанавливал союз армян за свои собственные деньги.

Можно эту мокшу отдать армянам. Они его быстро уму разуму научат.
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А можно тех армян отдать другим армянам, веселым, все можно. Важна законность в стране, которая не улучшается, т.к. народу в голову не заходит ее ценность, за 5 лет можно было много чего узаконить, но народу оно не надо, жизнь по понятиям понятней.
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а можливо так, щоб це опудало якось упало та не піднялося?? ніколи!!
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Ето вам наглядный результат безнаказанности. На Рашке за такое бы лет 5-10 дали бы. А у нас в жопу расцелуют и отпустят. Потому что мы терпилы либералы типо в Европу идем. А реально нас в Европу везут в теплушках на работу.
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Почему рашка как пример, а скажем не Китай?
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???
Какому то бомжу дали 100грн.и показали шо нужно делать...
Дурни!!! Ищите заказчика!!!
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А это случайно не Андрей Полтава???

Ну как похож...
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Уверен на 100% что у орангутанга на фото, а так же у подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика в Киеве и у убийцы девочки в Одесской области у них у всех рассейские паспарта. Это типичные мокшане. Украинцы на такое не способны.
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Да, в подъездах ссут тоже исключительно с российскими паспортами. Это ж так просто, на запоребриков все свернуть.
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Оно еще пойдет кандидатом от партии "слуга народа". Там такие украинофобы на вес золота ценятся.
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Це божевільний Вова з м. Сміла, що торік припхався до Києва з хресним ходом. Він тоді тинявся по Печерську, приставав біля Лаври до перехожих, називався священником та пропонував послуги за біткоїни. А ще якось валявся на клумбі під деревом зі спущеними штанями, жер траву та кричав «АМІНЬ!!!». Це кілька годин тривало, поки його сонячний удар не влупив, тоді його швидка забрала», - повідомив дописувач. (с)
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Про хресні ходи та навіжену бавовну - згадав відео 2014 року:
Навіжена прихожанка Московського Патріархату

Цікавий симптом: духовні зкріпи спричиняють ушкодження мовних драйверів у моску. Зокрема здатність правильно вживати граматичні форми дієслів. Чи в них православно вживати лише інфінітив, все інше від лукавого?
...
Она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их нужно СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол КОЛОТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!
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та це ж не мемориал, а почти мавзолей
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Від фото свинопса - вибачте, ледве не
Таки у певних речах австрійський худіжник мав рацію - на фото бачимо унтерменша as is.
Мразота підняла свинособачу лапу на святе - на пам'ять Героя. За таке треба було його пристрелити "за злісний спротив поліції".
Впевнений, ніхто з патріотично налаштованих українців не наполягав би на глибокій службовій перевірці правомірності дій копів
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Ну, типовий представник "рюськага міра"... Виродок чортовий
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сила есть...ишь как раскидал...может его копать заставить, каждый день с утра и до ....упаду.
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Явно психічнохворий, якому щось заплатили, чи пообіцяли пляшку.
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какой скрепный красавец! какая "интеллигентная" морда лица! походу опохмеленный скрепной бояркой после бурной ночи )))))
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Типичная русише швайне. Георгиевской ленточки не хватает...
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а куда смотрят мусора вообще? ну посмотрите на это тело на его вид? да блеть бомжары в большинстве своем выглядят опрятнее и цивилизованнее.
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Колоритная личность. Фотожаба в чистом виде
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Как для бомжа - слишком упитан....аккуратно подстрижен...борода аналогично...на руки -бы взглянуть....ощущение, что это провокация
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПолиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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