 Полиция задержала пророссийского вандала, повредившего мемориал Сергею Нигояну в Киеве. ФОТО

Об этом сообщил активист Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 7 утра ехал мимо мемориала памяти Сергею Нигояну. Увидел прекрасную женщину, которая принесла цветы. Она стояла и смотрела на фотографию Сергея. Решил сфотографировать. А только что узнал от Сергея Мазура, что любитель русского мира разбил мемориал и разбросал цветы", - написал он.
"Мемориал героя Небесной сотни Сергея Нигояна разбит. Разбиты лампадки, разорваны флаги, разбросаны цветы, шины и брусчатка. Вандала уже задержали. Как ни странно, оказался сторонником России. Им занимается полиция", - сообщил Мазур.
" Вандала уже задержали. Как ни странно, он оказался сторонником России. Им занимается полиция."
Что же "странного" в том, что ублюдочный вандал, разгромивший памятник герою Небесной сотни, оказался сторонником России?
Источник: https://censor.net.ua/n3133845
А во втором туре просто голосовали против Порошенко - разумеется, 73% не были однородной массой - там были как патриоты, которых достал своими действиями по замыливанию глаз и разворовыванию страны вместо реформ Порошенко, так и вата, голосовавшая в 1м туре за Бойко.
А мэры-украинофобы все как один подержали перед выборами Порошенко - это факт.
Не подошёл же к какому- нибудь мужчине, где мог получить в своё свинское рыло, но пошёл и разгромил мемориал
Жаль, что погибают такие как Нигоян, а вот такая свинья никому ненужна будет ещё смердеть и смердеть
Тільки утилізація і нема проблем!
Можно эту мокшу отдать армянам. Они его быстро уму разуму научат.
терпилылибералы типо в Европу идем. А реально нас в Европу везут в теплушках на работу.
Какому то бомжу дали 100грн.и показали шо нужно делать...
Дурни!!! Ищите заказчика!!!
Ну как похож...
Навіжена прихожанка Московського Патріархату
Цікавий симптом: духовні зкріпи спричиняють ушкодження мовних драйверів у моску. Зокрема здатність правильно вживати граматичні форми дієслів. Чи в них православно вживати лише інфінітив, все інше від лукавого?
...
Она не ЗНАТЬ!, что в языке БЫВАТЬ! разные формы глаголов, и их нужно СПРЯГАТЬ! СКЛОНЯТЬ! Подлежащее ими УПРАВЛЯТЬ! А не только инфинитив, который ОТВЕЧАТЬ! на вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
А так-то её, конечно, ЛЕЧИТЬ! Скорую ВЫЗЫВАТЬ!, в психушку УВОЗИТЬ!, галоперидол КОЛОТЬ! - бабища полоумная БЫТЬ! Я с врачами дурдома ГОВОРИТЬ!
Таки у певних речах австрійський худіжник мав рацію - на фото бачимо унтерменша as is.
Мразота підняла свинособачу лапу на святе - на пам'ять Героя. За таке треба було його пристрелити "за злісний спротив поліції".
Впевнений, ніхто з патріотично налаштованих українців не наполягав би на глибокій службовій перевірці правомірності дій копів