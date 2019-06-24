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Все про:армия РФ (5762) Шойгу (350)

 Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа", - сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он рассказал, что по замыслу внезапной проверки с 06:00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

"Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - заявил он.

Шойгу отметил, что внезапная проверка войск ЦВО продлится с 24 по 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

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"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - сказал глава Минобороны РФ.

"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", - сообщил Шойгу.

По его словам, еще одной целью мероприятия является "определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Командно-штабные учения "Центр" проводятся раз в четыре года. В предыдущий раз они состоялись в 2015 году. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году.

Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск Центрального военного округа.

"Заместителю министра РФ Александру Фомину - проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск", - сказал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3133842
 
 
 Топ комментарии
 
Ну дык это ж и есть центрально - азиатский район!
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Ты сначала от путенского лукаша отмажься, а потом рассуждай. Лукаш и пуйло навсегда,как срок на пожизненно.)
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Шоколад не виграв, ціна на газ знижують - того і пуйло нападає. Все як Лісєїч казав Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск - Цензор.НЕТ 977
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А ты ведь уже от зебила никогда не отмажешься.Это ваша "национальность" в Украине навсегда,как срок на пожизненно.)
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Ты сначала от путенского лукаша отмажься, а потом рассуждай. Лукаш и пуйло навсегда,как срок на пожизненно.)
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Сравнил Лукаша и ЗЕро.) Я за него не голосовал,такие зебилы как ты выбрали.Теперь все поумнели,но ошибка порой хуже преступления,зебил ты.
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Хахаха, Белорус и голосовал в одном предложении. Ахахаха.
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Вот хахаха-это у вас зебилов вместо мозга...)
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Не тебе учить нас белоруский раб майкл, уж точно не тебе судить
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Во тебя штырит, лорд ты в галошах драных.) Может ты уже и кокошник заказал?ЗЕбил-это НАВСЕГДА,
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Белорусский хотя бы выучи, имей уважение к родине, а то с таким успехом пуйло с лукашем на вас сами какашники наденут.
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путін проводить масштабні навчання для підготовки масштабної військової операції проти Грузії та України! Нам також потрібно провести навчання і зкоординувати дії Генштабу ЗСУ з Генштабом грузинської армії, Генштабом польської армії, штабом військ США в Європі та штабами НАТО. У відповідь на навчання путіна мають відбутись масштабні навчання ГУАМ (Грузія-Україна-Молдова) ,+ Польщі, +Литви (обов'язково укр-пол-літ бригада), Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччини, Туреччини, США, Великобританії та країн НАТО! До ГУАМ потрібно запросити ще й Казакстан, бо на них путін нападе обов'язково і можливо навіть скоро!
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"Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями." (с)
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Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому, Нафтогаз у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно рішенню уряду, ціна Нафтогазу для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні Нафтогаз відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб.м. (без ПДВ, транспортування та розподілу).
сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3129060
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и для этого завезли эшелоны войск в беларусь,шоб там их внезапно проверить?
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Ну дык это ж и есть центрально - азиатский район!
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Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ зашли на территорию Беларуси.
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.
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гебнявий обсосок вирішив побряцати порожніми мудями
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це найближчі округи до до північного казахстану...навколо кордонів з яким за останніх півроку змінили всіх російських губернаторів
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***** вирішило "тряхнуть стариной". Ну-ну.
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скажіть хтось йому, хай обережніше трусить, бо старіна там вже на тоненькій жилці ледь тримається
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Внезапная проверка боеготовности российских войск : переворачивают матрасы , ищут двойное дно в тумбочках , выворачивают карманы , читают доносы стукачей .
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Однажды сон плохой приснился старику...
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" обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе")))... операция по уничтожению складов боеприпасов в казахском арысе проведена удачно...и это не совпадение
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск
 
 
 
 
 
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