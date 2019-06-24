 Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа", - сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он рассказал, что по замыслу внезапной проверки с 06:00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

"Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - заявил он.

Шойгу отметил, что внезапная проверка войск ЦВО продлится с 24 по 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

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"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - сказал глава Минобороны РФ.

"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", - сообщил Шойгу.

По его словам, еще одной целью мероприятия является "определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Командно-штабные учения "Центр" проводятся раз в четыре года. В предыдущий раз они состоялись в 2015 году. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году.

Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск Центрального военного округа.

"Заместителю министра РФ Александру Фомину - проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск", - сказал министр.