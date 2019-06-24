 Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности российских войск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа", - сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.
Он рассказал, что по замыслу внезапной проверки с 06:00 мск в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
"Будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - заявил он.
Шойгу отметил, что внезапная проверка войск ЦВО продлится с 24 по 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.
"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов", - сказал глава Минобороны РФ.
"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", - сообщил Шойгу.
По его словам, еще одной целью мероприятия является "определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Командно-штабные учения "Центр" проводятся раз в четыре года. В предыдущий раз они состоялись в 2015 году. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году.
Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о внезапной проверке боеготовности войск Центрального военного округа.
"Заместителю министра РФ Александру Фомину - проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной проверке боевой готовности войск", - сказал министр.
сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на странице в Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3129060
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.