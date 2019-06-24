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Все про:Зеленский (1872) МВД (7874) Криклий (4)

 Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий

Указ президента Владимира Зеленского об отмене указа президента Виктора Ющенко о спецсигналах на служебном транспорте ликвидировал правовую коллизию и узаконил применение спецсигналов.

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в течение 3 лет вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств не был урегулирован.

Так, еще 22 марта 2017 года было принято постановление Кабинета Министров №176, которым должен быть урегулирован вопрос установления спецсигналов, но постановление вступило бы в силу только после отмены указа Президента Ющенко от 30 марта 2005 №567.

"Но указ в течение 3 лет уверенно не отменялся, что фактически создало правовой вакуум их использования. И юристы, и адвокаты хорошо поймут, что 3 года преимущества участия в дорожном движении юридически никто не имел, и речь идет не о власть имущих на дорогих автомобилях, а о машинах скорой помощи, патрульной полиции и тех же авто управления госохраны, которые обеспечивали сопровождение президента. То есть сопровождение бывшего президента использовало преимущество участия в дорожном движении, но юридических оснований на это не было, а значит постоянно нарушали ПДД. Так же граждане могли и не отдавать предпочтение скорой помощи или полиции, и юридически были бы совершенно правы", - сообщил Криклий.

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Он отметил, что экс-президент Петр Порошенко затягивал с отменой указа и решением правовой коллизии.

"Теперь мы возвращаемся к уровню правового государства в вопросе безопасности дорожного движения. Полицейские и медики особенно благодарны, что им больше не придется нарушать ПДД", - подчеркнул глава сервисного центра МВД.

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Таким образом, 20 июня Зеленский своим указом фактически ввел в действие постановление правительства от 22 марта 2017 года "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах".

Этим постановлением определен исчерпывающий перечень транспортных средств, на которые устанавливаются специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего, зеленого, красного цветов.

К транспортным средствам, на которые устанавливаются спецсигналы относятся: транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана; транспортные средства, принадлежащие государственным органам, которые используются для выполнения оперативных задач.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного цвета могут дополнительно устанавливаться исключительно на машины патрульной полиции и подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного и зеленого цветов могут дополнительно устанавливаться исключительно на транспорт соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Отныне соответствующее разрешение на установку спецсигналов будет выдаваться уполномоченным органом Министерства внутренних дел.

Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий 01
Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133841
 
 
 Топ комментарии
 
Я бл..дь счастлив.... какой важный указ.
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Порох подбисал на 20 день президенства Свободную торговую зону с ЕС! А этот мурло только что без штанов в АП заходить можно. Это наверное для того что-было удобней было играть на рояле!
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Зеля будет ездить на велика с мигалкой ! 😂 👏👏👏 👍
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С одесского кичмана ……..За що же ж мы боролись, За що же ж мы страждали/ Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019 /Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019.
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Зато Петька ежедневно важные для тебя указы подписывал ))) Назови свою любимую 5-ку указов Свына, дякувальник )))
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Порох подбисал на 20 день президенства Свободную торговую зону с ЕС! А этот мурло только что без штанов в АП заходить можно. Это наверное для того что-было удобней было играть на рояле!
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Каждый думает в меру своей распущенности.
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Та в хряка куди не поглянь - суцільні перемоги, от тільки народ України не оцінив, що з них взяти - зебіли!
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ну-ну, свободная торговля с ЕС.. Это когда в середине января уже заканчиваются годовые квоты на экспорт в ЕС, знаем..
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Петро - Президент!
А это клоун из деревни.
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"из деревни" это обзывательство? Ты сейчас обозвал большую часть украинцев.
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Думаю меня многие поддержат - я этого ждал пять лет, у меня прямо слезы на глазах, как я рад, что наш новый благодетель - Зе, наконец-то решил проблему спецсигналов!!! о которой я узнал сегодня - из этой новости.
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Кушать не мог так заботило меня что спецсигналы не спецсигнальные по закону.
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это только присказка, сказка впереди

Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 915

Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 782
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Получается нас уже двое таких счастливых...
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Согласен.

Зе просто бабла захотел нарубить на разрешениях.
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Зеля будет ездить на велика с мигалкой ! 😂 👏👏👏 👍
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счас налетят петебилы и докажут что вы все врети Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 4868
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Ну чому? Все правда. Поки що вотчина ситуативного соратника Зєлєнского прибрала до своїх рук право видачі дозволів на спецсигнали. Як у нас видаються дозволи, українці добре знають. Навіть якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. І головне - до указу Ющенка це вже було.
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щас зелебилы начнут зеленина отмазывать и восхвалять
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это типа больше двух штук в одни руки не выдавать? Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 7348
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И на светофоре два красных и два зелёных:
1. Это просто была шутка.
2. Этот сигнал - настоящий, но поглядывай на вариант 1.
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Наконец Зелемойской что-то сделал, что можно на хлеб намазать... :D
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кому , тебе намазать ? иди бульбу вари мазальщик .
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Брехня разсчитаная на недалеких ЗЕбилов.В указе было написано что только автомобили экстренных служб, оперативные автомобили спецслужб МВД и других структур могут иметь спецсигналы. Остальные навтомобили не могут. Теперь у нас как в Лаптестане каждый слуга народа будет иметь спецсигнал!
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НУ ЧТО ПО4А НА САЙТЕ РАДЫ ПОСТАНОВА КМУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСВТУЮЩЕЙ..ДА ЕСТЬ ТАКОЕ ПОСТАВНОВ ИМЕТСЯ НО ОНА НАБИРАЕТ СИЛУ С МОМЕНТА ОТМЕНЫ УКАЗА 2005 ГОДА ЮЩЕНКО.. ПОКА ОДНИ СЛОВА РАДА СИСТЕМА ПОКА ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМУ 176 ПОДАЕТ КАК НЕ ЧИННОЕ Т.Е. НЕ ДЕЙТВУЮЩЕЕ...
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А ещё Зеля разрешил аваковским псам выходить на пенсию в 38 лет... 😎
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пэрэможнейшая пэрэможна пэрэмога Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 638
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молодці, створили ще одну годівничку для Авакова
не забувають вірних
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Зеля выбросил в мусор то, что до него все презы нагадили. Самя эффкетивная реформа.
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Фуууух, нарешті найважливіша проблема в країні вирішена.
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ЗРАДА!!!!!!!! Зовите всех порохоботиков и вместе вопите ЗРАДА!!!!!
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Чому зрада? Такої перемоги Україна з часів незалежності ще не бачила. Кажуть, що вчителі вже по 4000 долярів заробляють. В США вчителі вже думають в Украину іммігрувати.
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Отменив указ о регулировании - урегулировал!
Да они там все наркоманы;
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Чему вы удивляетесь...зебобик еще в предвыборном ролике показал что он будет ездить с "ведрами" на крышах своего кортежа... все идет по плану... Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 1542
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А визгу то, визгу от порохососов было!
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а ликования-то, ликования от зелебилов есть! Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий - Цензор.НЕТ 3513
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Набери своего дерьма в рот и еще раз плюнь в монитор.
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некогда... от твоего дерьма очищаю... Ох, оно у тебя и въедливое
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с чего бы? Это тебе надо подмыться и рот прополоскать
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Из этой новости можно вывести только одно, если бы у нас действительно была правовая держава а ЗЕблоид был законопослушным гражданином, то после огласки нарушений ПДД он был бы привлечен к ответственности за незаконное использование спецсигналов!
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Не 3 года, а чуть более 2-х. Ну ладно. На велосипеды можно все три маяка ставить, или придется ограничиваться тем, что есть - звонком?
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На вєлік слабо персісти ?
Спершу про себе дбає..
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Зе, мигалок захотелось!!! Уси-пуси, малятко развлекается.
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Это прекрасно! Теперь украинские города будут мигать, как новогодняя йолка. А малолетние мажоры теперь будут заезжать на пешеходный мост с мигалками. Зюзя, наверное для них отменил этот указ, его электорат всё-таки.
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Спецсигнали ? А хто серйозно вивчав наслідки скасування 159 указів ?
Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 8414
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Або скасування мінімальної сумми держмита (указ «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій»).тепер продасть пан Бєня заводик .і домовиться з нотаріусом :100 грн в оплата в казну,100000-чорний нал -в кишеньку.Сосіть пальчик,пенсіонери !
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Вчора в центрі Києва вже лунав це давно забутий звук периферійного жлобізму Скасувавши указ Ющенка про спецсигнали, Зеленський врегулював їхнє використання, - Криклій - Цензор.НЕТ 45
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Мне как-то ПОФИГ, что там пишут, чем аргументируют. Я знаю одно:
Больше пяти лет, я не видел мигалок, я не слышал сирен,
за исключением тех, что положено (мусора, пожарные, скорые)
Вот и посмотрим, что сейчас измениться...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОтменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий
 
 
 
 
 
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