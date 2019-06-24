 Отменив указ Ющенко о спецсигналах, Зеленский урегулировал их использование, - Криклий

Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в течение 3 лет вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств не был урегулирован.

Так, еще 22 марта 2017 года было принято постановление Кабинета Министров №176, которым должен быть урегулирован вопрос установления спецсигналов, но постановление вступило бы в силу только после отмены указа Президента Ющенко от 30 марта 2005 №567.

"Но указ в течение 3 лет уверенно не отменялся, что фактически создало правовой вакуум их использования. И юристы, и адвокаты хорошо поймут, что 3 года преимущества участия в дорожном движении юридически никто не имел, и речь идет не о власть имущих на дорогих автомобилях, а о машинах скорой помощи, патрульной полиции и тех же авто управления госохраны, которые обеспечивали сопровождение президента. То есть сопровождение бывшего президента использовало преимущество участия в дорожном движении, но юридических оснований на это не было, а значит постоянно нарушали ПДД. Так же граждане могли и не отдавать предпочтение скорой помощи или полиции, и юридически были бы совершенно правы", - сообщил Криклий.

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Он отметил, что экс-президент Петр Порошенко затягивал с отменой указа и решением правовой коллизии.

"Теперь мы возвращаемся к уровню правового государства в вопросе безопасности дорожного движения. Полицейские и медики особенно благодарны, что им больше не придется нарушать ПДД", - подчеркнул глава сервисного центра МВД.

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Таким образом, 20 июня Зеленский своим указом фактически ввел в действие постановление правительства от 22 марта 2017 года "Вопросы использования специальных звуковых и световых сигнальных устройств на транспортных средствах".

Этим постановлением определен исчерпывающий перечень транспортных средств, на которые устанавливаются специальные звуковые и световые сигнальные устройства синего, зеленого, красного цветов.

К транспортным средствам, на которые устанавливаются спецсигналы относятся: транспортные средства, используемые для передвижения лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана; транспортные средства, принадлежащие государственным органам, которые используются для выполнения оперативных задач.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного цвета могут дополнительно устанавливаться исключительно на машины патрульной полиции и подразделений Национальной полиции, на которые возложены обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения.

Специальные световые сигнальные устройства со световыми сигналами красного и зеленого цветов могут дополнительно устанавливаться исключительно на транспорт соответствующих подразделений Национальной полиции и Управления государственной охраны, осуществляющих сопровождение лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Отныне соответствующее разрешение на установку спецсигналов будет выдаваться уполномоченным органом Министерства внутренних дел.



