 140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.
Этой частью стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.
NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 в Праге на замену Союзного командования Европы Мобильными Силами. Первые переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 г. в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. СБР находятся в постоянной боевой готовности.
Во время подписания рапорта о соответствии украинской части требованиям НАТО, военнослужащие из США ставя свои подписи в рапорте фотографировались, потому что это является историческим событием.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украиныhttps://censor.net.ua/news/3053721/poroshenko_utverdil_polojenie_o_silah_spetsialnyh_operatsiyi
TtortT
Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится
А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840
Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
Вопросы ?
Поки що ЗСУ налічують один підрозділ.