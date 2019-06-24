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 140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса

Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы быстрого реагирования НАТО (англ. - NATO Response Force, сокращ. - NRF).

Об этом сообщает Украинский милитарный портал, передает Цензор.НЕТ.

Этой частью стал 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины, который проходил соответствующие экзамены в Литве от западных коллег.

NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 в Праге на замену Союзного командования Европы Мобильными Силами. Первые переговоры о реорганизации мобильных сил НАТО состоялись в августе 2002 г. в Варшаве по инициативе министра обороны США Дональда Рамсфелда. СБР находятся в постоянной боевой готовности.

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Во время подписания рапорта о соответствии украинской части требованиям НАТО, военнослужащие из США ставя свои подписи в рапорте фотографировались, потому что это является историческим событием.

Источник: https://censor.net.ua/n3133840
 
   
 Топ комментарии
 
Повторю твой пост, чтобы ты не удалил, зеб

TtortT

Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится

А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840

Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
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03.03.18 19:52 Порошенко утвердил положение о Силах специальных операций
140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса - Цензор.НЕТ 2047Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об утверждении положения о Силах специальных операций Вооруженных сил Украиныhttps://censor.net.ua/news/3053721/poroshenko_utverdil_polojenie_o_silah_spetsialnyh_operatsiyi
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Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
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Повторю твой пост, чтобы ты не удалил, зеб

TtortT

Там спеціально для таких дебілів як ти написано НАТО-2002
24.06.2019 11:56 Ответить Мне нравится

А теперь читай
1. NRF были созданы на ноябрьском саммите НАТО-2002 Источник:https://censor.net.ua/n3133840
2. Впервые в истории подразделение из страны не члена НАТО прошло сертификацию как подразделение SOF Источник:https://censor.net.ua/n3133840

Лишнехромосомный, с какого года Украина в НАТО?
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я так і не зрозумів, що це пояснює і яким боком тут пеця
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Сьогодні були утворені справжні ЗСУ у складі 140 центру Сил Швидкого Реагування.
Поки що ЗСУ налічують один підрозділ.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество140-й центр ССО ВСУ стал первым в истории подразделением сил быстрого реагирования из страны не члена НАТО, которое прошло сертификацию Альянса
 
 
 
 
 
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