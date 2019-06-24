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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1872) Арахамия (9) Национальный инвестиционный совет (4)

 Зеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав

Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав Национального инвестиционного совета и назначил его секретарем Давида Арахамию.

Об этом говорится в указе №423 от 21 июня, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета и утвердил его новый состав из 29 человек.

Напомним, волонтер и предприниматель Давид Арахамия, известный под псевдонимом Давид Браун, входит в список партии "Слуга народа" под номером 4.

Смотрите также: Кандидат от "Слуги народа" Арахамия: "Не уважаю Коломойского". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133838
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто гроші взяли під особистий контроль😏
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Я не суду, а константую факт.
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Тобто гроші взяли під особистий контроль😏
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Барыга ему орден дал, а это что-то значит. Выклянчивать у народа деньги на то, что должно и обязяно оплачивать государство - это бездонный кладезь для воровства бюджета, армия одета за счет народа, а бюджет разворован, деньги то свободным остались.
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все для партии, но не для народа, достало уже это панибратство по Зе
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вам что конкретно не досталось от нас в вашей Германии ?
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З ящика зняли. Парламентський контроль відкинуто. Арахамія - людина Зєкоманди. Не "зі сторони", не з конкурсу, а з тієї самої Зєкоманди. Тобто констатуємо - мета преЗедентства досягнута навіть більше, ніж планувалася. Залишилось вибрати ручний парламент, щоб повністю убезпечитися від контролю і призначити ручний уряд, щоб взяти під контроль держбюджет. А о, що кацапи повертаються у ПАРЄ, заробітчан-інтернаціоналістів не пече.
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Он не был в ЗЕ команде изначально, и раньше поддерживал Порошенко. Но понял что ничего не меняется, и не изменится. Поэтому решил что-то попробовать изменить при новой власти. Точней ему предложили.
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Он всё время был в команде рюкзакова Аваков перекрасился , ну и его собачки тоже
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Хіба я сперечаюся? Вчасно перебігти до команди переможців - це передбачити. Отже, людина має підвищену чуйку. Це саме те, що потрібно для інвестицій. Особливо, коли за ними немає контролю.
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Он не был в политике. Занимался только волонтёрством. При прошлой власти пытался донести какие-то идеи но так и не былл услышан.
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Не буду сперечатися. Сподіваюся, що цей, Hu напевне справді достойний муж не буде цапом-авдбуапйлом у майбутньому.
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о дивный мозг зебилов как ты устроен чтобы выдавать такие перлы - "понял что ничего не меняется и не изменится. Поэтому решил что-то попробовать изменить..."
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Я не за кого из политиков. А за Украину! Архамия возможно самый нормальный сейчас в команде Зе.
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Если этот нормальный , то какие же там другие Пипец неньке
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в публичном доме невозможно быть просто работницей, даже если ты самая нормальная
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не, порохоботикам надо было все доверить, таким как ты Абу
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Вот так зрада - петро волонтеров и добровольцев органически ненавидит
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а петр при чем? у вас все - есть у революции начало - нет у революции конца))))))
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Я вот не понимаю, как что то позитивное вы кричите "ПЕ молодец", как негативное то "забудьте ПЕ это все ЗЕ начудил"
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напиши честно - без него не платят - петя слово ключевик? и мы поймем))))
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Я ж не писал петя... Так я не пойму, это имя теперь считается матерным?
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Ключевые слова (семантическое ядро) - это список поисковых запросов, используемых для продвижения сайта в поисковых системах. От выбора запросов зависит не только скорость приобретения новых целевых посетителей, но и результативность всей рекламной компании через канал поискового продвижения.
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статья о Петре или все таки о Вовочке? Нет Петра, есть его партия, о ней и пишите.
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А че ж вы в каждой новости про Зе срете?
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Пока вас не було, то ніхто тут не "срав" (це знов ваше смердюче слово)
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вопрос не правильный . Какого ей вообще нужно на сайте Цензора ? Она недавно писала что мыслит за кого ей голосовать на выборах в Германии , но видно не ту выбрала , Зеленский помешал .
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Видимо, какая то проблема с мультиаккаунтом у порохобота, только так зарегился
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А эта про кого новость, не про зезидентов выбор?
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ну норм же, скоро и партии не станет, брехунов в печь !!!
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Инициатор первой важной реформы.

Николаевский предприниматель Давид Арахамия, который баллотируется в Верховную Раду от «Слуги Народа» под четвертым номером, инициировал смену дресс-кода в Администрации Президента Украины - теперь туда можно приходить в шортах.

Об этом он рассказал в эфире «Радио Свобода», передаёт «NikLife».
По словам Арахамии, его не пускали в АП в шортах - тогда он нашел соответствующие документы и инициировал их изменение.

«В администрацию уже можно. Меня не пускали. Говорят, дресс-код. Я говорю: «Кто дресс-код утвердил?» Они говорят: «Не знаем». Я нашел коменданта. Говорю: «А почему дресс-код, почему нельзя в шортах?» И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно», - сказал он.
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Зараз "бариги" чухають рєпу: як же ж ми до цього не допетрали?
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Решил что нужно самому что-то менять, а не ждать непонятно чего.
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Этот насоветует, но зебилы должны быть довольны. Ведь это вы хотели? Вы это получили.
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ПЕСик гавкает даже когда по теме ничего сказать не может.))
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а ты думал так легко брехлывые высеры придумывать ??? а работать то не хочется, срать в инете под кондеем пориятнее рошенбрехунцям будет
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Пропоную додатково залучити бомжів з центрального вокзалу в якості членів інвестиційної ради.
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Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета
Это Парубия что-ли выкинули.)
Источник: https://censor.net.ua/n3133838
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Баканов в США. Паника и ошибки.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html
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Я, звісно, припускав, що зелена шмаркля замурзана у якомусь лайні по самі вуха (інакше воно б так не поспішало з усіма своїми рішеннями), але щоб у такому відверто смердючому... Чудового прєзіка нам понаобирали любителі ковбаси за 2,20...
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киздун рошеновский , за любителей колбасы по 2,20 ответишь , тварь брехливая ???
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Цікавий матеріал.
Особливо сподобався останній абзац:

"Вообще, в среднесрочной перспективе (2-3 года) этот судебный процес способен с грохотом похоронить не только веселых клоунов из "Квартала", но всех причастных к этому веселью. "Специальная процедура" уже запущенная решением суда предполагает мониторинг ВСЕХ финансовых взаимодействий с подозреваемыми структурами и включение этих лиц и структур непосредственно в судебное рассмотрение. Одно дело быть членом партии победившей на парламентских выборах, внеся посильный материальный взнос в эту победу. И совсем другое финансово поддерживать структуры связанные с организованной преступной группировкой, занимающейся отмыванием денег на территории США.
Кстати говоря - запросы суда уже привели в возбуждению уголовных дел в Испании, Канаде, Литве и Панаме. И это только начало.
Так что вопрос "быть или не быть" станет достаточно скоро."
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первый раз про такого слышу но новость позитивная. Волонтёры молодцы.
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помісь лубянки з голлівудом уже на марші... у безвість

...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
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заскулил где-то в Панаме Каськив, швырнул планшет в океан...
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А назначить украинца рука не поднялась?
Вот в Греции , например, все для этнических греков. ( я к Арахамии не знаю как относиться, НО МОГ БЫ ПОХОДИТЬ И НА ВТОРЫХ РОЛЯХ)
Украинцы, сколько еще будут править Украиной ПОНАЕХАВШИе? Вам не стыдно?
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Всі нації мають рівні права, але зараз порушуються права українців.
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АЛИ. в ЕС популяризируют украинцев как огромную нацию
А В УКРАИНЕ НОВАЯ ВЛАСТЬ СОВСЕМ ОФУЕЛА ОТ НЕНАВИСТИ К УКРАИНЦАМ

https://youtu.be/ZALtzTmPz-E
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ВОТ КАКИМИ ВИДЯТ УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ ПОЛЯКИ И СЛОВАКИ (шутка)

https://youtu.be/ZALtzTmPz-E
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Головне, що у цій пісні я розумію кожне слово!
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а шо, может евреи и научат украинцев, как надо жить в Украине - грузины ведь не смогли
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А глаза у этой алахинии такие честные-пречестные...как у багданы с разумковым.... Зеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав - Цензор.НЕТ 8625
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Давид Арахамия из списка "Слуги народа" угрожал журналисту
Источник: https://informator.news/davyd-arakhamyia-yz-spyska-sluhy-naroda-uhrozhal-zhurnalystu/

Зеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав - Цензор.НЕТ 4934
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Ростислав Шапошников
близько 4 років тому
Как вы знаете, я с марта 2015-го нахожусь в США и не могу вернутся в Украину. После моих статей об окружении Авакова, а также показаний в ГПУ против Хомчака и Ю.Березы по Иловайску, против меня сфабриковали 2 уголовных дела. После недавнего скандала с замначальника полиции Е.Жуковым, некий журналист-волонтер Тим Златкин угрожает приехать в США чтобы убить меня. Но, интересное другое. Глава совета волонтеров Минобороны Украины David ***** он же Давид Арахамия посоветовал Златику такое: "Тим, не спорь с ним. Тут угрожать не нужно, уверен, что у него ещё нет гринкарты, все что нужно, это депортировать парня, а способов более 30. У меня есть реальный опыт. Стучись в личку. Ростислав, считаю, Вам стоит принести извинения Позывной Маршал или Ваша Родина "клоака" может Вас не так легко отпустить...." \\\ Итак, чиновник Минобороны публично советует как сфальсифицировать депортацию украинского журналиста из США, который находится в США по причине политических преследований со стороны властей Украины. Безусловно, что высказывания этих товарищей будут переданы правительству США и написаны заявления в ФБР чтобы этим гражданам навсегда запретили вьезд в США. Статья: Друзья замначальника полиции Украины угрожают убить в США Ростислава Шапошникова http://roadcontrol.org/node/2897
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він озолотить Україну
це наш золотий хлопчик
інвестори його тільки побачать - віддадуть геть усе!
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Беня покрасит сразу три киоска...вместо двух... Зеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав - Цензор.НЕТ 5647
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Все повторяется! При Януковиче тоже было создано Такое же агенство с Каськивым. Который заключил "ИНВЕСТДОГОВОР" На строительство газового терминала на 2 млрд долларов, с лыжным инструктором из Испании
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извините, бывший "мент" -- инвесторами теперь заведует, поправьте меня, если я что-то не так понял.
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Цікаво знати скільки українців в останніх призначеннях?
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Это тот волонтёр, который лично украл горючее на 15 лимонов?
Свобода тоже так волонтёр и - реализует собрание для армии через сеть комиссионных магазинов.
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Волонтер, общественный активист и предприниматель Давид Арахамия оказался в первой пятерке партии "Слуга народа".

В соцсетях Арахамия давно известен украинцам под псевдонимом Давид Браун.

Несмотря на то что бизнес предпринимателя находится в США, он принимает активное участие в гражданской и политической жизни Украины.
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интересно, а он случайно не может пойти поровозиком по делу ПБ?... или он точно там свой бизнес не пересекал с ПБ и К.
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Головне, щоб встигли профести рельні реформи до того як віїде майже все працездатне населення. косметичним реформам вже не повірять.

А якщо, наприклад, запрошувати китайців чи арабів працювати, то означає що і дуже важливих українців при владі в кінці кінців нарешті вичавлять і замінять араби та китайці.

В данному випаду у будб якої влади є единий союзник - український народ. Для того щоб йього союзника не втратити потрібно людей поважати на всіх вислких і місцевих рівнях.
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Всё новые слуги урода занимают хлебные места!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав
 
 
 
 
 
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