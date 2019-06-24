 Зеленский назначил волонтера Арахамию секретарем Национального инвестсовета и утвердил его новый состав

Об этом говорится в указе №423 от 21 июня, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский исключил должность председателя Верховной Рады из инвестсовета и утвердил его новый состав из 29 человек.

Напомним, волонтер и предприниматель Давид Арахамия, известный под псевдонимом Давид Браун, входит в список партии "Слуга народа" под номером 4.

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