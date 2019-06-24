 На 37-м округе кандидату от СН Фартушному противостоит однофамилец, два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа"

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.
"На еще один округ в родном для Зеленского Кривом Роге партия СН выдвигает директора сельхозпредприятия Игоря Фартушного. На презентации в городе его представили как человека, который 10 лет работал в управлении агропромышленного развития Криворожской районной госадминистрации. В 2005 году он возглавил ООО "Криворожский старт". С 2015 года был исполняющим обязанности секретаря общественной организации "Фонд содействия развитию территориальных общин Криворожского района", - отмечает журналист.
По словам Николаенко, Фартушный будет бороться за место в Раде с экс-регионалом Дмитрием Шпеновым, который уже является депутатом по этому округу.
Но основную конкуренцию Фартушному, судя по всему, составит как раз не Шпенов.
"Судя по тому, что в округе уже зарегистрирован еще один Фартушный и еще два кандидата от ОО "Слуга народа" и еще двое от предприятия "Зе!Слуга народа" - там будет жарко", - говорится в статье.
Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.
Прекратилось на век безобразие,
Ходит в лес человек безбоязненно.
Это, очевидно, технические кандидаты от конкурента - скорее всего - от рыга, дабы запутать избирателя и распылить голоса, которые отдали бы за представителя партии СН.
Мне от этого не холодно, не жарко.
Скоро будут кандидаты от номерных предприятий-""Зе!Слуга народа 1","Зе!Слуга народа 2" и т.д. Даешь еще больше "слуг народа".)))
Виктор Медведчук : Разочарую Зеленского - «приветики» от Путина я Порошенко не передавал
Вы обратите внимание, как победил господин Зеленский, где он набрал больше всего голосов. Он набрал их на востоке - 88%, на юге - 86%. А знаете, сколько он набрал в Луганской области? 90%.
И не надо говорить, то, чего нет.
В интервью никто не сказал, что Зе агент Кремля. Просто Зе выиграл в большей мере за счет юга и востока, пророссийски настроенных территорий.
Мне понятно ваше желание "перекрутить" изложенное, исказить текст. Не хочу сейчас вступать в полемику. Но факты вещь упрямая. Всеравно все тайное станет явным не сегодня так завтра. И чье-то прозрение обязательно наступит. Обманывть общество иногда можно долго, но не бесконечно
За фиктивные фирмы сажают, а за фиктивные партии нет.
Кому-то надо показать пальчик, чтоб он смеялся.
Виктор Медведчук : Разочарую Зеленского - «приветики» от Путина я Порошенко не передавал
Вопрос Мудачуку;
Нужно ли закрепить эту форму дебатов на стадионе? Имеет она что-то общее с политикой или больше с шоу?
Василий, но это ж не дебаты. Вы правильно сказали, ИМЕННО ШОУ.
Дебаты - это в студии,
Дебаты - это, когда собираются эксперты, консультанты, а кандидаты демонстрируют свою программу, комментируют, доказывают свою позицию. Вот это дебаты.
Это надо более законодательно закрепить.
Потому что, когда речь идет о главной должности в стране, люди должны определиться, кому отдать свой голос. И тут дебаты могут помочь.
Продажні юлеботом, порохоботи кажуть, що Смешко поганий, так як він працював при Кучмі. Але це маніпуляції підлих людей. Тут все просто. При Кучмі Смешко саме працював, а ті на кого вони працюють, при тому ж Кучмі, крали. Чого тільки варта ЄЕСУ Юльки і Лазаренко, цукеркові фабрики.
А Ігор Смешко при Кучмі працював, до того ж на державу - перший військовий аташе незалежної України в США та Швейцарії, екс-начальник Головного управління військової розвідки Міноборони, колишній голова Служби безпеки (перший голова СБУ, який не мав коренів в кгб ссср), Надзвичайний і Повноважний Посол, доктор технічних наук, генерал-полковник. Дуже розумна і патріотична людина.
І ось коли ці люди, на яких ці боти підло працюють, довели країну до краю прірви, і опускають її в прірву далі, Смешко йде в депутати, щоб знову працювати на Україну і виправляти ситуацію. Продовження в наступному коментарі.
Якщо народ не розбереться і Смешко не пройде в парламент, то такий народ тупий і не перспективний, і усім розумним людям треба їхати на Захід з цього кошмару.
Я б гордився своїм народом, коли б в парламент пройшли партії Смешко, Вакарчука, Гриценко, Саакашвілі. І не пойшли б юльки, петьки, всякі опоблоки. І "Слуга народу" щоб набрав не так багато.