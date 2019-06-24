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Все про:Укроборонпром (716) ГБР (371)

 Киевский бронетанковый завод купил собственные запчасти за 9,14 млн грн, - "Наші гроші"

Государственное бюро расследований подозревает должностных лиц ГП "Киевский бронетанковый завод" в присвоении средств из-за соглашения с ООО "Торговый дом "Партсет" по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам на сумму 9,14 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, куда следователь обратился в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года.

Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТЗ" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого, в начале июля 2018 г. завод заключил договор подряда с "Торговым домом "Партсет". Для его выполнения под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Через четыре недели "КБТЗ" подписал с "Торговый дом" Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей и комплектующих, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабинет министров выделил 32,5 миллиона гривен на международный аудит "Укроборонпрома"

Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Кауса", ООО "Дебат", ООО" Скрол буд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабинет министров выделил 32,5 миллиона гривен на международный аудит "Укроборонпрома"

В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в АО "Райффайзент Банк Аваль" в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

Из другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТЗ", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет ". Сейчас это оборудование арестовано.

"ТД" Партсет" было зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 г. руководит "КБТЗ" Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах.  За 2018 год он задекларировал 1 030 000 грн. зарплаты, наличными сохраняет $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

В ноябре 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТЗ" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57 100 000 грн. Но после октября 2017 г. судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.

Источник: https://censor.net.ua/n3133832
 
   
 Топ комментарии
 
- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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ніякого сорому у свинарчуків.
Країна по копійках збирала допомогу, волонтери досі возять-відправляють, а у цих є тількі один бог - гроші!
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- Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. (с)
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от тіки жодних доказів не існує. зрештою піпл в нас лох, повірив в сервкера, повірить і в іншу нечисть
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Ну вот мародёры от новой власти наживаются на крови. Где титушки, нацжёны , возмущённые домохозяйки, православные верующие и обманутые зебилы Где информационная волна и трешь. Г+Г не захлёбывает соплями и ядовитой слюной где санитары в конце то концов, ща будут массовые припадки. и суициды у зебобиков.
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Соевый тупень, а ну прочти внимательно - июль 2018 года
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При Тимчуке такого не было!
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Чрствый соя там же в статье написано за 2018 год,а теперь пошевели своими какашками в черепной коробке ,кто был президентом в том году?...или ты настолько безголовое ,что даже элементарных вещей не понимаешь. Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6369
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почекай трохi
як тiльки двох його кумов з прокуратури та сбу вберуть
одразу появлються вам докази Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1237
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он портнов носить, і носить. а поки лише пшик. говорять шо Зе хоче зробити його прокуром.бо інакше неможливо буде посадити пєцю
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побачемо
вже недовго чекати залишилося
1 мicяць це не 5 рокiв
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лох,тобто виборець Зе жде чуда. так як чуда в економіці не буде, а посадити крім своїх друганів поки нікого,а прикрити дерибан можна арештом хоча б пєці- най за видуманною статею, але треба. інакше лох почне прокидатися
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Армия. Мова. Томос.
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У России есть только два союзника-дураки и дороги.
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А где Порошенко с топором наперевес? Где позиция Порошенко - Европейская Солидарность (ПЕС)? А то по общим вопросам от их болтологии в инете уже тошно. Кстати... И Луценко скромно тупит ясный взор...Наверное за это дело ну никаких политических дивидендов не светит
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Тпруууу..Астанавись. Порох уже(или пока) не президент. Президент - Зеленский. Вопросы к нему.
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И к министру обороны видимо.
Не только СБУ
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так при Зеленском и начато расследование против порошенковских ставленников-мародеров. При шоколадном все молчали и думали, что воровать будут до бесконечности
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в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года. Источник: https://censor.net.ua/n3133832
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открыто только в апреле 2019. Соевый мародер уже не мог покрывать своих поддельников, потому что Наші Гроші раскрутили схему воровства.
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питання до Зе(діючої влади), і його обіцянок посадок. ато крім друзів і людей бєні ще нікого не посадили
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ніякого сорому у свинарчуків.
Країна по копійках збирала допомогу, волонтери досі возять-відправляють, а у цих є тількі один бог - гроші!
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А ти хіба не навчаний читанню? - липень 2018 року. Так, саме твої свинарчуки....
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діло свинарчуків живе. вже зараз в армії потихеньку зникає все те, шо при пеці напрацьоване. хтось вумний рішим шо солдатам не тре йогурти,банани та фрукти(зажралися при пєці), і тихо прибирає то з раціону(хоча офіційно то є).хтось солдатам парить воду в пляшках, яка куплена по 20грн за 1,5л/(при оптовій ціні у 8грн). тож влада змінилася, з*явилися нові мародери з правильними кишенями
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Если бы вы внимательно прочитали статью, то обратили бы внимание, что преступление совершено в июле 2018 года. Поэтому не надо тут ля-ля про дело живет, новых мародеров и т.д. Это все те же старые, всем известные мародеры - порошенки-свинарчуки (борцы за мову, томосы и армию).
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і те шо досі у свинарчуків руки не рубані при еновій владі свідчить лише про те що потоки просто перерозподілені, і ідуть тепер в правильні кошерні руки Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3386
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Зебєня барига теж. Йому капає з гешефту.
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Мародер будет мародерить пока его не посадят
Если его и его подельников не посадят, то тех кто должен был это сделать можно смело считать СОУЧАСТНИКАМИ
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Каждое преступление режима Порошенко должно быть досконально расследовано. А из администрации президента - сделать музей коррупции.
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Шарий предлагает построить 350 новых тюрем
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Возможно он и прав. Очень много наших граждан сотрудничали с режимом Порошенко. Может быть именно этих спиж женных у Киевского бронетанкового завода денег не хватило чтобы уберечь от смерти наших ребят в Илловайске, ДАПе, Дебальцево.
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а сколько надо біло денег, чтобы уберечь от смерти ваших ребят в Иловайске ?

(кацапы почему-то всё время пишут Иловайск с двумя Л )
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Снова Порох?))))
Все не перестает гадить в шорты ЗЕ!)))
от подлец...
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еще один,в статье написано за 2018 год.
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"Просвящённую ылиту" это не смущает. Дальше заголовка им статью можно и не читать. Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 5507
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Столько людей "хороших" людей и на свободе...

А у нас большой дефицит на матрасы и стёганые одеяла.
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Если знают что не сажают в тюрьму ,то конечно будут воровать .В Китае уже расстреляли бы сабак .
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Скоро "всплывут" где-нибудь несколько десятков бтр-вских генераторов реализованных К-вым с НБТЗ за копейки "колхозу", при закупочной цене на рынке в районе 10000,00 гривен. Возможно даже, что сам НБТЗ их и будет покупать...
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Чувакиии , фсё чётко ..!! Теперь всё в наших руках . Покажем "старым лицам " , как надо " керовать" краиной . Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4186 . Начнём с бронетанкового завода . !! Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8577 .
Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7338 .
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А то что расследование за 2018 год, тебе дебилу, ни о чем не говорит?
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Фуух Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6396 ..!! До последнего колхозного барана уже бы дошло , что - для меня неважно за какой год ,, но только не до тебя . Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7056 . !!!

Ты Пороха барыгой называл , без всяких на то оснований , лапоть . ?? Вот теперь и не обижайся Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4940 ...
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Клянусь лысым , друзййааа ,, оци рукы ничого не крали .! Поки що .. Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1084 .
Київський бронетанковий завод купив власні запчастини за 9,14 млн грн, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8393 .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевский бронетанковый завод купил собственные запчасти за 9,14 млн грн, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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