 Киевский бронетанковый завод купил собственные запчасти за 9,14 млн грн, - "Наші гроші"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, куда следователь обратился в рамках уголовного производства № 62019000000000537, открытого в апреле 2019 года.

Следствие установило, что в рамках оборонного заказа Министерство обороны заключило с "КБТЗ" соглашение на поставку армии бронетранспортеров БТР-3ДА. Для этого, в начале июля 2018 г. завод заключил договор подряда с "Торговым домом "Партсет". Для его выполнения под видом стендовых испытаний был проведен ремонт и косметическое восстановление 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам, которые уже были в использовании.

Через четыре недели "КБТЗ" подписал с "Торговый дом" Партсет" теперь уже договор поставки комплектующих к БТР-3ДА на общую сумму 9,14 млн грн. Во исполнение договора фирма поставила под видом новых запчастей и комплектующих, которые были восстановлены перед тем на территории киевского завода. А именно - 35 колесных редукторов и 12 мостов к бронетранспортерам.

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Следствие утверждает, что кроме того, что комплектующие уже были в использовании, они еще и не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам.

Для перевода денег в наличные "Торговый дом "Партсет" отразил в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками "транзитности", а именно: ООО "ЛКО Групп", ООО "Кауса", ООО "Дебат", ООО" Скрол буд".

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В суде следователь ходатайствовал о доступе к банковским счетам "ТД "Партсет" в АО "Райффайзент Банк Аваль" в Киеве, и суд это ходатайство удовлетворил.

Из другого постановления Печерского райсуда Киева известно, что 6 июня ГБР провело обыски "КБТЗ", где нашло часть комплектующих, которые были закуплены по контракту с "ТД "Партсет ". Сейчас это оборудование арестовано.

"ТД" Партсет" было зарегистрировано в Киеве в 2015 году как ООО "Оптималбуд". Нынешнее название фирма получила за два месяца до сделок с киевским оборонным предприятием. Тогда же ее владельцем стал Борис Рожановский, но через несколько недель фирму переписали на нынешнего ее владельца и директора Ивана Николенко, который прописан в столичном общежитии.

С ноября 2015 г. руководит "КБТЗ" Вадим Шкавро, который ранее уже возглавлял завод в 2011-2013 годах. За 2018 год он задекларировал 1 030 000 грн. зарплаты, наличными сохраняет $30 тыс. Также Шкавро задекларировал, что одолжил у Владимира Махно $150 тыс.

В ноябре 2016 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по подозрению, что "КБТЗ" закупило для изготовления корпусов бронетранспортеров БТР-3ДА сталь низкого качества, за которую было уплачено ООО "Альфа Техно Импорт" 57 100 000 грн. Но после октября 2017 г. судебный реестр не содержит ни одного упоминания о действиях НАБУ в этом деле.