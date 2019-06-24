 У Украины огромная возможность создать собственный словарь русского языка, - американский историк Снайдер

Такое мнение во время публичной лекции в Киеве на тему "Украина и будущее Европы" выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я говорю на английском, но вы вряд ли скажете, что я из Британии (родина Тимати Снайдер - США). У международных языков не один дом. У французского он во Франции, Канаде, Африке. В раскладке клавиатуры вы можете выбрать австрийский немецкий, западный, восточный, немецкий-немецкий. Точно также с английским – вот вам и австралийский-английский, американский-английский, канадский-английский или британский. А что насчет русского языка? Он всего один, это странно с исторической точки зрения", - заявил он.

"Ошибочно думать, что русская культура и язык принадлежат исключительно РФ. У Украины огромная возможность создать собственный словарь русского языка. Так вы не только стандартизируете его, измените способ работы с языком в Украине, но и представите миру собственную культуру. Не воспользоваться этой возможностью - будет ошибкой. Первое, что сделали в США после установления государственности – издали американско-английский словарь", - добавил Снайдер.

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"Создавайте культурные, журналистские площадки и ресурсы для Запада и россиян. Не стоит думать, что это ослабит украинскую культуру, это не соперничество. Если мы считаем русский исключительно языком Российской Федерации, то мы проигрываем. Это мировой язык, а значит мы можем решить, как правильно его использовать", - резюмировал он.