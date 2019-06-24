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 Политика Украины, Общество
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 У Украины огромная возможность создать собственный словарь русского языка, - американский историк Снайдер

Ошибочно думать, что русская культура и язык принадлежат исключительно РФ.

Такое мнение во время публичной лекции в Киеве на тему "Украина и будущее Европы" выразил американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я говорю на английском, но вы вряд ли скажете, что я из Британии (родина Тимати Снайдер - США). У международных языков не один дом. У французского он во Франции, Канаде, Африке. В раскладке клавиатуры вы можете выбрать австрийский немецкий, западный, восточный, немецкий-немецкий. Точно также с английским – вот вам и австралийский-английский, американский-английский, канадский-английский или британский. А что насчет русского языка? Он всего один, это странно с исторической точки зрения", - заявил он.

"Ошибочно думать, что русская культура и язык принадлежат исключительно РФ. У Украины огромная возможность создать собственный словарь русского языка. Так вы не только стандартизируете его, измените способ работы с языком в Украине, но и представите миру собственную культуру. Не воспользоваться этой возможностью - будет ошибкой. Первое, что сделали в США после установления государственности – издали американско-английский словарь", - добавил Снайдер.

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"Создавайте культурные, журналистские площадки и ресурсы для Запада и россиян. Не стоит думать, что это ослабит украинскую культуру, это не соперничество. Если мы считаем русский исключительно языком Российской Федерации, то мы проигрываем. Это мировой язык, а значит мы можем решить, как правильно его использовать", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3133828
 
   
 Топ комментарии
 
Навіщо допомагати розвивати російську мову ?
Нехай цим росія займається.
Бред якийсь..
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Хрень какая-то. Зачем украинцам это мокшанское наречие староболгарского? В чем его ценность? Разве что пленных свинособак допрашивать, тогда да, согласен.
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Очередной провокатор. Нахрен, прости Господи, нам создавать словарь агрессора. Пусть они создают Украинский словарь, им это очень скоро пригодится, как смягчающее вину обстоятельство. Возможно, укоротит расстрельный список.
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*** классика Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови, - американський історик Снайдер - Цензор.НЕТ 6028
да будь я хоть негром преклонных годов
индейцем из штата Айдахо
я б руцкий бы выучил только за то
чтоб громко послать сруских на ***
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Изначально у американцев канадцев австралийцев и тому подобное не было своей культуры и языка так как все они переселенцы из Европы и разговаривали на разных языках. В общем так сложилось что они выбрали себе английский язык....
Но у украинцев есть своя культура и свой язык... Че за бред? Реально бредятина. Ему наверное платят руссофашисты чтобы он распростронял эту бредятину.
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Шнайдер.
Цим все сказано!
Євреям не можна вірити!
НІКОЛИ!
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блін, у нас українська мова ще навіть не має книжок по викладанню "українська як іноземна". "українська як іноземна для діте". закон про мову післявиборів чи буде. ну її нах цю українську російську.
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Мова це ті нитки якими зшивають імперії . Після останніх виборів путєна Світлана Мєдмєдєва заявила : " Рассія канчаєтся там гдє канчаєтся русскій язік " . То що воно меле за газпромовські гроші ? Хоча , якщо його запросили до України то і гроші йому пішли з України . Цікаво від кого ? Бєня розвертає потяг Україна в стійло москви ? Серед американців теж вистачає тупої вати і тих хто вважає що кацапія має право на кордони старої імперії . Але пам'ятаймо що Кацапія закінчується там де закінчується мова кацапів і що імперії зшивають нитками мови . .
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А тим часом Грузія потужно вдарила по своєму лютому ворогу окупанту Росії: і тепер кремлівські фашисти і їх фюрер кривавий маніяк )(уйло моторошно по звірячому виють, вони не можуть повірити в такий радикальний поворот подій.
Всі грузинські кінотеатри з 20 червня припинили показ фільмів на ворожій російській мові. Це сталося у відповідь на свавілля, влаштований ворожим Кремлем в Грузії. Таким чином, по головному інструменту пропагандистів - окупаційній кацапській мові, завдано нищівного удару.
Що ж можна тільки привітати вільний, гордий волелюбний грузинський народ який усіма можливими шляхами прагне повернути свою рідну суверенну грузинську землю Абхазії і Осетії злочинно окуповану кремлівськими фашистами )(уйла. І точно так як пізніше була тимчасово окупована і наша свята суверенна українська земля Криму і Донбасу, і теж цим вже і нашим проклятим лютим кривавим ворогом фашистською паРашею.
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Щоб у нас не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели з ініціативи проросійського диктатора президента Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано вирішили надати їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюється в бесправну колонію у складі жахливої паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо нового українофоба..резидента і депутатів вже нового не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
Тепер вже нема рідної біларуської мови самі знищили її бульбаші, а це означає що тепер немає у них і своєї рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави і може бути а в даному випадку тільки кацапська колонія.
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ахха Україна має величезну можливість створити власний словник російської мови, - американський історик Снайдер - Цензор.НЕТ 3829 и тут у вышиватных троллей, желающих полного искоренения русского языка(хотя многие им тут пользуются) будет сильно подгорать
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Коли вам палиться мати такій словник, профінансуйте його власним коштом, у чім проблема? Впевнений, шо в книгарнях по цей словник будуть стояти черги, як по новий айфон.
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ну я то человек мелкий, а вот олигархи юго-востока, понятно какую политсилу поддерживающие это могут запросто сделать
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Как по мне, то идея отобрать у Роиси монополию на русский язык отличная.

Тем более, что он не российский, а русский.
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А зачем тебе русский язык? Общайся украинскою мовой.
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Я можу спілкуватися вільно будь-якою с цих двох мов. Але віддавати ворогові те, що історично стало нашим (включно з класичними російськомовними письменниками українського походження), тупо.
Російська мова вже давно не є брендом ******** Росії або носієм російської культури. Українці володіють російською та використовують її краще за росіян.

Я відповів на твоє досить безглузде питання стосовно того, навіщо комусь більше однієї мови?
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Молодец, красиво пишешь по-украински. Но есть мнение, что русский язык -- это имперское оружие РФ. Как ты к этому относишься?
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Любой язык - это оружие. Зависит от того, кто и как этим оружием пользуется.
Оружие само по себе угрозой не является. Мы тоже можем использовать русский язык, как оружие.
Кстати, лишение Роиси единоличных прав на их единственный язык - это уже использование их оружия против них.

Я уж не говорю про пропаганду, тролей и прочие средства, использующие общий языковой арсенал, который может и должен быть задействован Украиной на территории противника, но до сих пор абсолютно не используется.
В сетях мимикрирующего под украинца кацапа на фоне всеобщего невежества обнаружить сложно, но можно за счет тонкостей и нюансов живого языка и гугла. Попробуй так отловить в российских сетях украинца.
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Если ты скажешь россиянам, что русский язык принадлежит не только России, но ещё и Украине... Так россияне тебе рукоплескать будут. Скажут "Киев - мать городов русских" и полезут брататься. Как ты собираешь воевать русским языком непонятно.

PS: У меня нет желания вылавливать украинцев в российских сетях. У меня украинцев на работе хватает. Некоторые россияне даже "шо-кают". Это вообще странное занятие кого-то вылавливать в сети. Достаточно посмотреть как на этом сайте украинцы ругаются и друг-друга кацапами называют. И смешно и грустно.
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Да пускай рукоплещут на здоровье. Наша задача не порадовать или огорчить врага, а уничтожить его.
Когда в раскладке винды появится язык "русский (Украина)" и "русский (Россия)" и вопрос "а чиво ты не пишешь на своей мове" станет беспочвенным, рукоплескать будет поздно.

По итогам выйдет, что православие не российское и язык тоже уже не российский.

Как воевать? А так же, как воюет Россия - вещать за кордон (и на Роисю тоже) на русском наш контент. Много нашего контента. Ленивые россияне за границей предпочитают смотреть фуфель на родном языке. Троли даже на волонтерских условиях предлагали работать вместе при условии информационной поддержки (шоб было некое общее фундаментальное планирование и таргетирование, а не кто во что гаразд) Мистеця.
Это все можно и нужно было делать все 5 лет. Но Минстець остался мертвой структурой, которая существует только в головах зрадофилов/зелебобов и в виде непонятной организации, которая ровным счетом ничего не делала даже в Украине.
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Есть мнение, что это оружие можно развернуть, что собсвенно уже делается, правда кацапы про это не догадываеются
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Идея хорошая, но мудрости для её понимания нет. На этом ресурсе скорее откажутся от всего - от Гоголя, Булгакова, Ахматовой, как отказываются от победы во 2-й мировой.
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Какая победа?
Победило американское оружие, вложенное в лапы совейских даунов.
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Использование буковы "Ё" сразу выдает кацапа.
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остаточна перемога в Другій світовій завершилася розпадом СРСР.
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"Победа" у Другій світовій дісталася американцям, англійцям, французам, а для українців, поляків, мад'яр, румун та чехів зі словаками один окупант замінив іншого.
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Друга Світова офіційно почалася з союзницького пакту Германії та СРСР. Разом вони захопили Польщу, а потім пішли на Скандинавію. Коли СРСР громив Фінляндію, Германія погрожувала війною всім, хто надасть будь яку допомогу фінам. Спочатку Американці з англійцями та французами розгромили Германію, а потім гібридними методами добили і Совок. Так що, що св'яткувати збираєшся? Яку і чию перемогу? Сралін не вважав що, переміг у Другій світовій хоча, для збереження лиця поздоровляв народ, проводив паради... А що, йому залишалося робити? Як завжди з поразки через агітацію зробили перемогу.
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Такие как Вы и лепят украинцам историю вечных терпил, а не героев, разгромивших лучшую армию мира.
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Під керівництвом Сраліна? Тільки з братським народом ми не переможні? ПНХ. Наші діди ще десять років після пабєди громили армію, яка перемогла "кращу армію світу". І зараз у нас в паспорті стоїть тризуб, а не "сєрпасто-молоткастий" і не червоний прапор, а жовтоблакитний. Так що, можемо говорити про те що не терпили, а справжні борці ми. Переможцями ж станемо тоді, коли дамо копняка гітлерівським союзникам з московії.
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начал за здравие, кончил за упокой....формально УКраину как часть СССР конечно можно рассмотреть как победителя...но, как бы потом не пришлось отвечать(ну морально, понятно что)и за оккупацию(фактическую) стран восточной европы...ну а насчет культурного наследия все правильно сказал, особенно по Гоголю, описывающего Украину в своих произведениях
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Прочитал обсуждение по диагонали. 90% на чистейшем русском хамят этот язык. Улыбнуло
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Язик який має більше 50% запозичень не може вважатися окремою мовою . Це кацапський мовний вінігрет .
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ну тут я уже не удивляюсь, уже надоело--практика постоянная, что многие гонят на русский на русском)))и еще отмазки клеят, чтоб вы, русскоязычные дураки лучше понимали)))
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Как же вы православные сектанты Сталина задолбали своим коммунизмом.
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Ідея не погана в тому плані що, російську мову в українському варіанті можна підвести до старослов'янських корінів викинувши з неї тюркізми угро-фінські та інші запозичені слова. Було б досить цікаво відродити руську мову замість русского языка.
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Ну, аби росіянам легше було заповнювати офіційні бланки руською мовою.
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Коли, як Ви пишете, викинути тюркізми, фіно-угорські та інші запозичення, то там залишиться практично тільки церковнослов'янська лексика.
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До того ж, це зніме питання утисків русского язика в Україні Офіційно можна прийняти другу державну але не мацковскій диалект, а справжню ісконно руську мову.
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Коли все це викинути , то лишиться 15 - 25 відсотків , тому і піднімалось питання русскій язик мовою не вважати .
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Бред. Нафига? Кому нужен словарь псячего наречия?
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Что оно несёт???

Это справедливо только для страны с таким же языком.
У нас же есть свой, украинский, который и нужно развивать.

Пускай этот Шнайдер в США сделает свою версию французского или даже немецкого языка.
Попахивает идиотизмом.
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Мистер Снайдер немного не в курсе ( а точнее - сильно не в курсе) . Для начала ему бы Британскую энциклодедию почитать, а там - черным по белому написано, что украинский язык старше т.н.рускага.
Кто-то из украинских классиков (напомните кто - забыл) как-то сказал: "Витягніть з москальської українські слова - і там мало що залишиться.."
Дайте еще мистеру Снайдеру список всех законов, циркуляров и распоряжений, как царских, так и совковых, открытых и тайных, касающихся запретов или ограничений на использование Мовы - и тогда розовые очки с него мигом слетят...
(Если у него, конечно, нет проплаченного заказа на речи о защите мокшанского наречия)
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Хто заплатив цьому Шнайдеру за приїзд з лекціями в Україну ? Бєня ? Шіфер ? Мендель ? . Ці лекції це те мастило на якому бєня розвертає Україну на Схід . Тепер чекаємо на призначення Міністром освіти дімона табачніка .
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Розвивати мову одвічного ворога і окупанта , це щось нове. Ще б добавив , для чого вам своя мова ? .
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Вот это правильно .Нужно отбирать у россии то что они украли у Украины .
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Это как если бы кацапы начали делать собственный словарь английского языка.
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Русский язык - язык Руси!
Да, модифицированный немцами, для лучшего понимания.
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Канада, сша , австралия- страны иммигрантов. Раскажи милок мне лучше про Ирландию, и ее дружбу с "английским миром"
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нажаль в Ірландії мало хто володіє кельтською, більшість спикає англійською.
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Лексична спорiдненiсть Української мови.
Визначний поліглот, професор Київського національного університету Костянтин Тищенко створив єдиний у світі Лінгвістичний музей, у якому один з експонатів називається "Лексичні відстані мов Європи".
Костянтин Тищенко порахував відстані між мовами за лексикою - словникові диференційні відстані мов. Чужі Українська та ворожа російська мови розбігаються більш як на 38% лексики, тоді як родинні славянска українська й білоруська - лише на 16%.
Вже давно пора переглянути науково неспроможний, фальшивий ідеологічний поділ на східно-, західно- і південнослов'янські мови. Якщо говорити про східнослов'янські країни, то, за винятком неслов'янської країни Моксель а з 18 ст. вже як вигадана нібито Росія, залишаються Україна й Білорусь, мовно найближчі в цій гілці.
А злочинна заборона про яку так натякають продажні українофоби ЗЕбіли історичного закону про функціонування державної української мови, несе страшнi реальні загрози національній безпеці і суверенітету державності Русі - Укрїні.
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Актеры Роберт Де Ниро, Мартин Шин, Лоуренс Фишборн,

София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер Роберт Райнер и

другие звезды высказали свою позицию по поводу доклада

спецпрокурора США Роберта Мюллера.

На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году

российское правительство атаковало демократию США.

Другие участники видео заявили, что Москва развернула

массивную тайную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу

стать президентом.

Опровержения Белого дома звезды считают пропагандой и

ложью. Они призвали американцев изучить доклад Роберта

Мюллера и заявили, что привлекут главу Белого дома к

ответственности.

"Потому что никто в США - даже глава Белого дома - не вправе

стоять выше закона", - отметили звезды на видео.
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За що суперечка за нашу рідну державну слов'янську мову чи за чужу закордонну штучну кацапська мову, мову нашого лютого ворога окупанта? Адже російська мова це нахабно вкрадена жахливими москалями українська, і вона родом з слов'янської частини Русі - Київської.І не слов'янська а угрофiнська московія вона недавно в 18 столітті низменно, безчесно вкрала для нової назви своєї личакової орди московії не тільки слов'янське слово Росія тобто Русь, а ще й так звану руську мову україннців. У ранньому середньовіччі була мова київсько- руська а на північний схід від сьогоднішньої ******** Русi -України в дикому тубільному Заліссі, ось там балакали тiльки на суміші фінсько-угорських та татарських діалектів а пізніше трохи наполовину cловянськiй койне. Поки спочатку гидкий личаковий москаль Ломоносов, а потім негроїдний -єврей Пушкін підступно не вкрали з народної мови праукраїнців практично велику слов'янську складову майбутньої ******** штучної "російської" мови. Ця штучна кацапська мова яка тільки в 18 столітті стала офіційною для ніби то "великоросів " цьго личакового підступно замаскованого під буцім-то головного слов'янського" народу русичів, але чомусь ординцiв чухонско-мокшанського та азіатського походження за ДНК.
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100%. Те, що в цієї клятої імперії вистачало ресурсів і жорстокості нав'язувати цей слов'янсько-тюркський койне, не означає, що ми знову повинні його для них вдосконалювати. І так фактично українці допомогли оформити ізиг до літературного рівня.
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Сегодня все языки так быстро меняются, за счет глобальной коммуникации, что уже скоро у всех будет один язык - сурожик. От русского языка останутся бабалйка, спутник, водка и конечно мат.
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