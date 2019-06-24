 Украина будет устойчиво идти по пути вступления в Альянс, - Парубий на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", выступая с приветственным словом к участникам мероприятия, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что заседание совета проходит в сложное для Украины время смены власти – после президентских выборов и перед парламентскими.
"То, как прошли президентские выборы, показало, что Украина является современным европейским государством в плане открытости и конкурентности. И я убежден, что в таком же духе пройдут и парламентские выборы", - сказал Парубий.
Он подчеркнул, что вступление в НАТО и ЕС является ключевой задачей во внешней политике Украины, заметив, что "несмотря на результаты выборов, Украина будет устойчиво идти по пути вступления в НАТО".
"Важным знаком на этом пути является проведение весной 2020 года Парламентской Ассамблеи НАТО в Киеве. Как свидетельствует история, каждая страна - не член НАТО, проводившая заседание Ассамблеи, вскоре становилась членом Альянса", - сказал Парубий.
В свою очередь, президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун заявила, что Украина имеет жизненно важное значение для безопасности и стабильности в этом регионе.
Президент ПА НАТО подчеркнула, что нельзя забывать о том, что последние 5 лет Украина переживает сложные времена – 13 тысяч человек погибли в результате оккупации Россией украинской территории. По ее словам, Россия незаконно удерживает сотни украинских заложников, в том числе 24 моряков украинских ВМС и режиссера Олега Сенцова.
"Россия продолжает предоставлять убежище людям, сбившим малазийский "Боинг", - сказала Мун.
По ее словам, Россия заинтересована в эскалации ситуации на Донбассе, что выразилось, в частности, в начале выдачи паспортов РФ жителям Донбасса.
Заседание Межпарламентского совета Украина – НАТО во Львове продлится 24-25 июня.
"Піздніш"....
Хотя, тоже как-то не очень...
Як небудь обійдуся.
Заздалегідь: я не є прихільником Зеленського, я за справедливість
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!..
Що то за українці такі?
Майдан победил в 2014г не на выборах, а силой - а в 2019 г. отдал все назад без боя и добровольно.
США вне НАТО, а там посмотрим.
Приклад Грузії - яскравий. Там теж незрозуміла влада проводила якусь "багатовекторну" політику. І що? Народ завжди має право сказати свое слово, і воно буде вирішальним!
Блокуючу меншість в 25 % на референдумі.
Таку кількість "вати" вони вже мають для зупинки руху в НАТО.
"Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".
"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. - пояснил Стефанчук."
Источник: https://censor.net.ua/n3131634
https://mil.in.ua/**********-chastyna-sertyfikovana-yak-syly-shvydkogo-reaguvannya-nato/