 "Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019", – пишет Арьев.
Он констатирует, что задача украинских дипломатов усложнилось в разы, и позиции ослабли.
"Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институтов и новые условия - распущенный парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – заверил нардеп.
"И подержите за нас кулаки", – добавил он.
До того ж постає ряд питань. Наприклад - чому Україна не воює з Росією в Криму (анексія Криму відбулась раніше створення ЛДНР), а "натомість "воює" з Росією на Донбасі. Адже Росія не заперечує своєї присутності в Криму................
А кому служит Зеленский?