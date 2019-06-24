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 Политика Украины
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 "Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ

Украинская делегация в ПАСЕ оказалась в значительно более сложных условиях, чем в 2014 году, ведь количество пророссийских парламентариев существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019", – пишет Арьев.

Он констатирует, что задача украинских дипломатов усложнилось в разы, и позиции ослабли.

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"Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институтов и новые условия - распущенный парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – заверил нардеп.

"И подержите за нас кулаки", – добавил он.

Результат непредсказуем, - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133824
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А что вы хотели от олигархических телеканалов олигархической власти? У них и агрессор свой, они же торгуют с ним до сих пор и в прекрасных отношениях. О чем это говорит? О том, что олигархата не должно быть во власти, что олигархат - враг народа ,но люди, зомбированные ихним телевидением идут и как овцы перед убоем голосуют за своих врагов. ЖАХ.
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Вот такие мелочи и показывают, что Украина находится под внешним управлением паРаши. А после скупки телеканалов и мозги самого активного украинского электората - бабушек и дедушек, будут промыты паРашинской пропагандой.
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А не сами ли украинские политики довели до возвращения Кацапстана в ПАСЕ? Вот вам и АТО 5 лет ,а не война, и "гражданский конфликт" , и террористы вместо оккупантов и агрессоров. Прошлая власть не хотела называть вещи своими именами и получает поэтому такие финты от ЕС.
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что то уже и новая власть не торопиться "называть вещи своими именами "...
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Для меня новая власть мало чем отличается от старой. И там и там олигархические уши выглядывают, только там был сам олигарх- рыгианнал во всей красе у власти, а тут его ставленник.
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Справа в тому що коли казати "війна" то її потрібно перед цим оголосити.
До того ж постає ряд питань. Наприклад - чому Україна не воює з Росією в Криму (анексія Криму відбулась раніше створення ЛДНР), а "натомість "воює" з Росією на Донбасі. Адже Росія не заперечує своєї присутності в Криму................
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Я и сама хотела бы ответа на вопрос Чому?
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Прошлая? Все шукаєте виправдання програшам презЕдента та нової влади в зовнішній політиці? Це відбувається тому, що для них це НЕ програш, а запланований напрямок руху. Вони піклуються про припинення ізоляції та зняття санкцій з рашки, а не про БЛАГО УКРАЇНИ
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100%, бо саме дії зе послабили авторитет України.
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Я что-то пропустил или преЗЕдент ввел военное положение и объявил войну паРашке?.. Может мы уже оттесняем бунтарей к границам паРашки?... "Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5531
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Аря, тебе пора на свалку вместе с хозяином
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нет разумеется, но там должен быть человек, который служит стране, а не одному конкретному человек. Разве не так?
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ну тебе наверное виднее кому служит Арьев ....
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Ой не стоит делать из себя целку, это ж петин порохобот, нет?
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ну раз ты все про всех знаешь (кто кому служит), так скажи мне кому служит Богдан?
А кому служит Зеленский?
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Еще рано заявлять об этом, нужно хотя бы годик посмотреть. Все увидели, что Петя служит, лишь своим барыжным интересам (даже в военной сфере) и, как цивилизованные, ждали когда ж барыга уже уйдет. Надеюсь Зе не хочет войти в историю, как барыга петро. Но это надежды, украинци ни разу не угадали с президентами, телевизор сильнее...
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Мы имея пять лет войны не смогли доказать что ********* враг ?
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В силу гибридности всего происходящего результат предсказуем, все к этому потиху идет.
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С их уровнем разведки они и сами могли бы это нам доказать, если б хотели. Причём задолго до начала этой войны.
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Та все дуже просто - барига вже і ЄС остогид зі своїми побрехеньками.
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какой барыга ? ))) Кого имеешь в виду? Зеленского, Богдана или может еще кого ?
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Да и твою ЗЕленую шмару никто и в хрен не ставит.
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Тримайтеся, Володимир! Робіть все можливе, а ми будемо тримати кулаки за вас!
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Навпаки. Результат на диво передбачуваний. До цього спонукають дії, точніше - повна бездіяльність нового українського (?) керівництва у захисті українських національних інтересів.
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Нужно было требовать с самого начала, от гарантов по Будапештскому меморандуму, совбеза ООН, как страна которая отказалась от ядерного оружия и в последствии подвергшаяся агрессии и оккупации, санкций против России иранского уровня, как минимум для начала 25% налога на все энергоносители экспортируемые в страны НАТО с России. Говорите не возможно, посмотрите на таможенные пошлины которые ввел Трамп против Китая +25% да запросто... а то тот фарс который гнилой Запад ЕС называет санкциями никак не вернет нам наши территории... вот этот все пять лет должен был быть главный посыл нашей делегации в ПАСЕ и всего МИДа, а не то унылое пезпонтовое нытье...
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Ну, тот же арьев тоже времени зря не терял, писали, что прикупился квартирами, автомобилями и домом под киевом.
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"Символічно" що країну-вбивцю повертають у парє у дні коли офіційно було повідомлено імена терористів які збили пасажирський боїнг з 3 сотнями людей. ось вона меркелівсько-макронівська мораль...
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Вони служби такими були, а тепер з'явилася можливість втілити їхні бажання у життя.
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Я впевнений що рано чи пізно Зеленський отримає звання Героя РФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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