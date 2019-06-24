 "Результат непредсказуем", - Арьев о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019", – пишет Арьев.

Он констатирует, что задача украинских дипломатов усложнилось в разы, и позиции ослабли.

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"Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институтов и новые условия - распущенный парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – заверил нардеп.

"И подержите за нас кулаки", – добавил он.