 Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.
Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.
"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый. - Ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - сказал Андрей Крищенко.
Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.
Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.
взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
Но вот прочитал и задумался...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
у вас в Латвии то же не совсем прекрасно.
брати, сестри, діти, батьки , племінники
молодці "розкрили злочин"
особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра