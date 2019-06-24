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 Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Начальник полиции заявил, что подозреваемым оказался старший брат 1989 года рождения, который жил отдельно с мамой. Мужчина убил ребенка из-за обиды. Что именно стало причиной обиды и убийства Крищенко не сообщил.

Мужчине сообщили о подозрении, он рассказал как именно убил ребенка и куда выбросил орудие убийства. Водолазы нашли все на дне озера.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме он (подозреваемый. - Ред.) дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", - сказал Андрей Крищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Крищенко заявил, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.

Источник: https://censor.net.ua/n3133822
 
 
 Топ комментарии
 
30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
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Русский, такое ощущение, что у вас в Латвии не бывает смертей, убийств или аварий. Лишь бы что-то ляпнуть, да еще и в такой теме.
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Что-то не верится. Просто из-за обиды детей не убивают.
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Что-то не верится. Просто из-за обиды детей не убивают.
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Если Шифер с крыши сдуло наглухо,то и не такое может случится,особенно если туловище изнеженное наркотой или алкоголем.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
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ну это уже не человек. у человека очень сильные блокировки агрессии против детей.
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не судите по себе.

вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.

взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
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Из-за ревности или обиды 100% мог и таких случаев полно...
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Це чо, рідний брат на 21 рік старший? Нє, все можливо... Може, вони рідні лише по батьку...
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Такая инфа тяжела даже для восприятия...… Зря смертную казнь отменили.
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Пам'ятаєте як ваші зебобіки мене за це критикували?
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Ali Hasan - я тоже был за смертную казнь, потому что только страх перед ней и может остановить некоторых подонков...

Но вот прочитал и задумался...
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1759
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Я все це розумію. Тому смертна кара повинна застосовуватися лише після довгого розгляду справжніми судами із 100% доказами. Без цього смертна кара не повинна застосовуватися, як і в США.
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Не бреши, я всегда была за смертную казнь.Тебя порохатые тоже критиковали.
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что ты тут лепишь зебобики не зебобики ….. ты хоть в этой теме нормально общаться можешь ?
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30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
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Согласен, оксюморон какой-то. Возможно нажрался наркоты или набухался.
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обида, по всей вероятности, связана с наследством, т.е. квартирой, на которую они претендовали вдвоем, На ближайшие 15 лет, правда, она ему не понадобится, но об этом он, увы, тогда не подумал.
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А знаєте, після всіх проколів поліції, особливо в останній час перше, що приходить на думку - лінувалися далеко шукати. Ні, боронь Боже, я не звинувачую поліцію в необ'єктивності. Але саме це першим прийшло в голову. Це я такий неправильний, чи довіра до поліцейських речників настільки низька?
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Читаю заголовки новостей на Цензоре: Убили, умер, похоронили, застрелили, утонул, погибли в аварии, задержали педофила.
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
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Русский, такое ощущение, что у вас в Латвии не бывает смертей, убийств или аварий. Лишь бы что-то ляпнуть, да еще и в такой теме.
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Его страна паРашка, а в Латвии он людям жить мешает и воняет русским духом
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Козломордик, твоя не лучше, смойся в Залесье.
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Читай кацап--сми,там тебе споют про плохих русофобских пиндосов и прибалтов и о том какой пи.датый путин.Че ты вообще сюда приползло ******?)
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А за вбивство Комарницького хто буде відповідати?
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як хто?

брати, сестри, діти, батьки , племінники
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схоже на брехню
молодці "розкрили злочин"

особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра
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цікаво, а у П.Шеремета старшого брата не було ?
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Цікаво, у тебе є якісь підстави так думати , чи ти аби ляпнути з бодуна?
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... 1989 года рождения ...у 30 років "обида" до девятирічного ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко
 
 
 
 
 
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