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 Политика Украины
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Все про:G20 (128) Зеленский (1872) Песков (934) Путин (24846)

 В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Осаке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили российские СМИ.

"В графике нет", − отметил Песков, говоря о возможной встрече лидеров двух стран.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО

Ранее президент Украины заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане.

Источник: https://censor.net.ua/n3133815
 
 
 Топ комментарии
 
Та ладно
Соя после первого тура верещала как Зе помчится первым делом с Хуйлом встречаться сам, без Нормандии

Не может быть чтобы порохоботы ошиблись или ещё того хуже соврали!!!!
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и шо?хуйлу сложно возле мужского туалета покараулить,шоле? В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским, - Песков - Цензор.НЕТ 6657
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Тайные переговоры о которых известно только порохоботам? 😁

К Зеленскому ночью прилетает Сурков на Банковую? А может он каждую неделю созванивается с хуйлом? Ой не к нему прилетал и не он созванивается.

Учитывая что даже возле предвыборного офиса не говоря уже о Банковой постоянно ведётся видеонаблюдение разными Бигусами и ещё много кем, то там не то шо хуйло, там вряд ли комар проскочит чтобы это не стало достоянием общественности
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Проблема в том, что в порноактрису привратил страну не Зе а Пе
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Однозначно. А шо ЗЕ будет на Г20? Ого, его приравняли к Путину? Хотя, это сомнительное преимущество быть приравненным к ху йлу. Гы.
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У графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3666
Лучше сразу так? )
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Это дип этикет, Зевова хоть бы на шею не кинулся.
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ааа, жать руку ***** и убийце украинцев это дипэтикет. Я знал что петя главагенткремля
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Проблема в том что ты вместе со своим ЗЕбилом уроды...
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Но вся рыговская шобла крылья расправила че при Зе Там в соседней новости Богдан с медведчуком дом в центре строят, чет вас Зебобиков там маловато в коментах
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Где, я реально пропустил. Кинь ссылку, ща и зебилы, и порохососы (вроде тебя) и кумы петины отхватят диванной атаки )
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Все пи@расы, а я дартаньян, люблю таких переобувочных, типа герой такой из разряда я за них не голосовал. Зайди на главную цензора и почитай, ссылку ему еще кинь.
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Вам меньше стали платить и вы меньше стали "работать", вы какие то прям беспомощные, я реально там не вижу новости. Хотя не удивляюсь, на ходу ж нужно импровизировать, а разумный чел не запишется сосать рошенки )

З.Ы.: Куратор, не лпати ему, оно бесполезно. Только вредит, так петро и в раду не залезет
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"цензору" спасибо - решение справедливо. свой комментарий удалю сам.
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На саммите G20 у Зеленского нет в графике *****...
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и шо?хуйлу сложно возле мужского туалета покараулить,шоле?
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Запамятай козломордий:"В Україні нема лідерів, а є обраний президент. Ну робимо інколи дурниці, от зараз таке сталось."
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дурниці під час війни дорого країні обійдуться
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Сталось или нет пока выводы делать рано.А кацапье блевотой захлебывается в попытке стравить украинцев хоть на какой почве
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Зеленському Плєшивий теж нафіг не потрібен але виборці чекають обміну полонених. А Ботоксу на чхати, як на своїх так і на наших.
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Біг пес через овес -
Не шкодило псові
Мабудь шкоди не буде
І тому вівсові
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а сам хутін є в графіку представників з G20 ?
чи його туди для антуражу запросили ?
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Я і не знав що Україна вже увійшла у G20.
Це заслуга Зебіла.
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З росією взагалі ніяких переговорів не потрібно вести.
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Та ладно
Соя после первого тура верещала как Зе помчится первым делом с ****** встречаться сам, без Нормандии

Не может быть чтобы порохоботы ошиблись или ещё того хуже соврали!!!!
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не на публіку же..
можеш гарантувати, що перемовини не ведуться ?
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Тайные переговоры о которых известно только порохоботам? 😁

К Зеленскому ночью прилетает Сурков на Банковую? А может он каждую неделю созванивается с ******? Ой не к нему прилетал и не он созванивается.

Учитывая что даже возле предвыборного офиса не говоря уже о Банковой постоянно ведётся видеонаблюдение разными Бигусами и ещё много кем, то там не то шо *****, там вряд ли комар проскочит чтобы это не стало достоянием общественности
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Телефонних дзвінків ще ніхто не відміняв, правда ?
Та і невідомо про що може домовлятися "хозяин положения Беня Коломойский".
можливо пермовини йдуть повним ходом, а тим часом німецька ла-ла, не покладая рук и падая с копыт, усыпляет бдительность граждан на украинских форумах.
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Может, иметь возможность - не значит, что так и есть. Если у вас есть возможность украсть в магазине, пока кассир отвернулся, это не значит, что вы воруете в супермаркетах.

Так что если у вас нет достоверной информации о том, что такие переговоры ведутся, то это просто попытка манипуляции
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Останніми днями з'являється інформація про близкість перших осіб Зе команди до медведчуківської шайки. Думаю, вони мають багато спільних інтересів, і не факт що розподіл України не один з них.
Бачте,в нас не проста ситуація, війна, і потужний ворог під кордоном... Маємо не в рожевих окулярах красуватись, а прораховувати всі можливості і пильнувати. Не малюйте тут оптимістичну картинку, вона не відповідає реальності.
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Шо там близость каких-то людей по мажоритарке которых никто не знает с тем что Петя назначил Медведчука представлять интересы Украины в переговорной группе, по Медведчуку не открыто ни одного дела ГПУ, а Петя ведёт переговоры о продаже Медведчуку 5-го и Прямого!

Так у вас есть достоверная информация о том, что Зеленский ведёт переговоры с Путиным или нет? Простой вопрос. Да или нет?
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не Петя призначив, це одноосібний представник фуйла.
а тепер поясніть, що пов'язує команду ЗЕ з цим копитним ?
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И Петя назначил и Медведчук сам об этом заявлял

Почему вы не отвечаете на мой вопрос? У вас есть достоверная информация о том что Зеленский ведёт переговоры с ******?
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А у вас спростування, що не проводить ?
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Наличие переговоров надо доказывать. А не наличие их отсутствия.

У вас есть доказательства этих переговоров? Такой простой вопрос, а уже третий комментарий боитесь на него ответить. 😁

Нет доказательств переговоров - нет переговоров.
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Будь-який факт потрібно доводити.
Ви ж не можете довести відсутність перемовин, то може і неварто робити голосних заяв як у першому коменті ?
Тим більше, що з відходом Петі повернулись всі риги, поводять себе нахабно і відверто агітують за росію. Зеля ваш робить вигляд, що не помічає, отже їм раніше були надані гарантії недоторканності від першої особини держави. Це вже дзвіночок..
А ви наважались стверджувати про відсутність перемовин.
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Непрямі докази змови це вже майже доконаний факт.
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Отсутствие переговоров - это не факт, это следствие того, что факт наличия переговоров отсутствует

И заметьте на вопрос о том если у вас доказательства переговоров вы даже боитесь прямой ответ дать 😁😁😁
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Тобто ви гарантуєте, що перемовинине ведуться.
Добре запам'ятаю.
пс. І чому одразу так не написати, а розводити полеміку...
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Насколько я помню, Медведчук через день после инаугурации сам вышел из переговорной группы со словами что ему не по пути с политикой Зеленского
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Політики ЗЕ ми ще не побачили. Він відмовчується по більшості важливих питань, а його головні глашатаї змалювали проросійський вектор.
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Как раз дал ответы на большинство вопросов
Все это увидели и на Западе и в Украине
И кроме соевых ботов никаких сомнений в прозападном курсе Зеленского ни у кого нет. Ой даже ***** и тот отказался поздравлять с инаугурацией типа не нравится он нам.

А теперь мне пора работать и что-то мне подсказывает что если я зайду сюда в обеденный перерыв, вы все ещё будете на форуме комментировать. 😁
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а хіба в Німеччині робочий день не о 8.00 ранку починається ?
вони пунктуальні аж до секунди.. десь ви не там працюєте.. У графіку Путіна на саміті G20 в Осаці немає зустрічі із Зеленським, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8222

ще одне питання : чому укр.преса майже не освітлювала перші візити Зелі в Європу ?
нічого з його виступів показати ?
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Тобто Зебіл своєму лохторату брехав коли обіцяв впасти на коліна до *************???
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Думаєте, що Зєля мусить плазувати перед пуйлом на колінах, як стецькі плазують перед Мародером? Хм.
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Пуйло обиделось: Зеленский не ищет сам с ним встречи, как бы оно не намекало об этом и через писькова последнее время... а затмение все ближе, времени все меньше)
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Ну те шо піськов йоршик це і так зрозуміло, маю надію що і Трамп залишивши приберальню та не помивши руки, пожме копито путін-*****))))
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х"йло буде дєжуріти коло туалєта, піджидаючи Трампа.
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Так Президент Украины Зеленский ещё на дебатах сказал= пуйло ,пошёл ты на *уй .
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Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк
против Коломойского и К

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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От тільки в наших ЗМІ про це-мовчок,ну вкрав півмільярда,і вкрав.До речі,цікавий аналіз всіх розкладів,пов"язаних з цією справою-в ДТ https://zn.ua/internal/test-na-kolomoyskogo-321551_.html?fbclid=IwAR1qdlhEBN6ksW4FP6ll_4h_J7B_PeymkUO9JFWO0Z6CClQ8ltvY641D66M#.XQ4H87xA1Uo.facebook
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Будет.
Уж очень вкусная там осакская шаурма.
Особенно если жрать палочками.
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Очередная трагедия у порохососов
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Трамп бегает от ***** ***** бегает от зе
Интересный расклад
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А для чого ? путлєр зустрінеться з Трампом,обговорять,поторгуються,а потім Трамп скаже Зєлєнскому умови.Це при баризі Пороху діяв принцип "немає перемовин про Україну без України",а тепер-тільки так.
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А какой смысл встречаться с Уйлом Зеленскому, имея слабую позицию?
Его работа только начинается. Добиться значительных санкций, усилить армию, навести порядок в стране с коррупцией и вот тогда уже, назначать встречу и спрашивать, ну что, рожа козлинная, тебе достаточно, или еще хочешь?!
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Взагалі не бачу сенсу Зєлє до пуйла пертись. Про що з пуйлом можна терти, якщо він слова не тримає?
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Какой то троллинг от козломордых...
разве Зеленского приглашали на саммит в Осаку?
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Блохастый кремлядский карлик обосрался ?
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І доколи будемо міркувати про те, чого нема? Тут одне з двох - або Зеленський недієздатний, або Зеленський недієхдатний.
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Ну що, дякули тищегривневі? Хто там ставленик кремля? Янека і Пєцю пуйло поздоровив відразу після перемоги. Ющ поперся в москву теж попереду паровозного диму. А Зєля - мов би його і не існує для пуйла. Повний ігнор
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не....наоборот в графике Зеленкина встречи с разного вида тварями не предумотрено...
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В графике Путина - словить Трампа возле туалета.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским, - Песков
 
 
 
 
 
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