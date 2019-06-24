 В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили российские СМИ.

"В графике нет", − отметил Песков, говоря о возможной встрече лидеров двух стран.

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Ранее президент Украины заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане.