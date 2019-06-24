 В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом в воскресенье, 23 июня, сообщили российские СМИ.
"В графике нет", − отметил Песков, говоря о возможной встрече лидеров двух стран.
Ранее президент Украины заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане.
Лучше сразу так? )
З.Ы.: Куратор, не лпати ему, оно бесполезно. Только вредит, так петро и в раду не залезет
Не шкодило псові
Мабудь шкоди не буде
І тому вівсові
чи його туди для антуражу запросили ?
Це заслуга Зебіла.
Соя после первого тура верещала как Зе помчится первым делом с ****** встречаться сам, без Нормандии
Не может быть чтобы порохоботы ошиблись или ещё того хуже соврали!!!!
можеш гарантувати, що перемовини не ведуться ?
К Зеленскому ночью прилетает Сурков на Банковую? А может он каждую неделю созванивается с ******? Ой не к нему прилетал и не он созванивается.
Учитывая что даже возле предвыборного офиса не говоря уже о Банковой постоянно ведётся видеонаблюдение разными Бигусами и ещё много кем, то там не то шо *****, там вряд ли комар проскочит чтобы это не стало достоянием общественности
Та і невідомо про що може домовлятися "хозяин положения Беня Коломойский".
можливо пермовини йдуть повним ходом, а тим часом німецька ла-ла, не покладая рук и падая с копыт, усыпляет бдительность граждан на украинских форумах.
Так что если у вас нет достоверной информации о том, что такие переговоры ведутся, то это просто попытка манипуляции
Бачте,в нас не проста ситуація, війна, і потужний ворог під кордоном... Маємо не в рожевих окулярах красуватись, а прораховувати всі можливості і пильнувати. Не малюйте тут оптимістичну картинку, вона не відповідає реальності.
Так у вас есть достоверная информация о том, что Зеленский ведёт переговоры с Путиным или нет? Простой вопрос. Да или нет?
а тепер поясніть, що пов'язує команду ЗЕ з цим копитним ?
Почему вы не отвечаете на мой вопрос? У вас есть достоверная информация о том что Зеленский ведёт переговоры с ******?
У вас есть доказательства этих переговоров? Такой простой вопрос, а уже третий комментарий боитесь на него ответить. 😁
Нет доказательств переговоров - нет переговоров.
Ви ж не можете довести відсутність перемовин, то може і неварто робити голосних заяв як у першому коменті ?
Тим більше, що з відходом Петі повернулись всі риги, поводять себе нахабно і відверто агітують за росію. Зеля ваш робить вигляд, що не помічає, отже їм раніше були надані гарантії недоторканності від першої особини держави. Це вже дзвіночок..
А ви наважались стверджувати про відсутність перемовин.
И заметьте на вопрос о том если у вас доказательства переговоров вы даже боитесь прямой ответ дать 😁😁😁
Добре запам'ятаю.
пс. І чому одразу так не написати, а розводити полеміку...
Все это увидели и на Западе и в Украине
И кроме соевых ботов никаких сомнений в прозападном курсе Зеленского ни у кого нет. Ой даже ***** и тот отказался поздравлять с инаугурацией типа не нравится он нам.
А теперь мне пора работать и что-то мне подсказывает что если я зайду сюда в обеденный перерыв, вы все ещё будете на форуме комментировать. 😁
вони пунктуальні аж до секунди.. десь ви не там працюєте..
ще одне питання : чому укр.преса майже не освітлювала перші візити Зелі в Європу ?
нічого з його виступів показати ?
против Коломойского и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
Уж очень вкусная там осакская шаурма.
Особенно если жрать палочками.
Интересный расклад
Его работа только начинается. Добиться значительных санкций, усилить армию, навести порядок в стране с коррупцией и вот тогда уже, назначать встречу и спрашивать, ну что, рожа козлинная, тебе достаточно, или еще хочешь?!
разве Зеленского приглашали на саммит в Осаку?