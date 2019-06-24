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 Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"

Заказчиком строительства жилого дома на участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре, является ООО "Оболоньторгстандарт", а генподрядчиком - ООО "Спецмехбуд 21".

Об этом свидетельствуют документы на строительство, которые размещены на сайте будущего ЖК "Philadelphia Concept House", что фактически будет находиться на Кловском спуске, 19 в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

Согласно экспертному отчету, выполненным по заказу "Оболоньторгстандарта" в марте этого года, будет построено 17-этажное здание на 65 квартир.

Генподрядчик ООО "Спецмехбуд 21" получил разрешение на выполнение строительных работ 4 июня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах...", - "Наші гроші" рассказали о связях и деньгах главы АП Богдана. ВИДЕО

Участок Генпрокуратуры на территории Арсенала застроят друг Богдана и списочник Медведчука, - Наші гроші 01
Участок Генпрокуратуры на территории Арсенала застроят друг Богдана и списочник Медведчука, - Наші гроші 02
Участок Генпрокуратуры на территории Арсенала застроят друг Богдана и списочник Медведчука, - Наші гроші 03

Указанные компании связаны с Андреем Ваврышом - это заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, а сейчас - основатель и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development), друг главы Администрации Президента Андрея Богдана. А также - со скандальным экс-чиновником Дмитрием Исаенко - экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.

Как известно, SAGA Development и Perfect Group также является девелопером строительства ЖК "Рибальського".

Основателем ООО "Спецмехбуд 21" является ООО "Спецстройинвест-17", учредителями которого значатся Василий Шомонко и Олег Тимошенко. Ранее журналисты выяснили, что обе фирмы входят в гнездо фирм экс-заместителя Минрегионстроя Дмитрия Исаенко, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. С Исаенко связывают группу строительных компаний "Perfect Group".

В свою очередь учредителями ООО "Оболоньторгстандарт" является Орест Матковский из Львова и Ольга Клецко из г.. Люблинца Волынской области (отсюда родом и Андрей Ваврыш).

Ваврыш с партнерами до 2008 года был учредителем ООО "Реалсистем" и ООО "Монолитжитлобуд", после чего в состав учредителей в обоих фирмах зашла Ольга Клецко. Клецко является учредителем ООО "Компания "Эмеральд" и ООО "Арморгарант", руководителем и подписантом в которых является Дмитрий Овсий. В разное время Овсий и Ваврыш работали в ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Медиа Солюшнс".

Клецко и Матковский являются соучредителями ООО "ИСК "Экседра" и ООО "Юнион Девелопмент Групп" совместно с ООО "НПФ Укрстройпроект 1" Сергея Уманца, бизнес-партнера депутата Киевсовета от фракции "Солидарность" Николая Негрича (по ООО "МТЦ").

Добавим, что учредителями "Оболоньторгстандарта" в 2013-2016 гг были Лилиан Моисей из Кишинева и киевляне Виталий Нестор и Мария Исак, дочь экс-президента строительной корпорации "Столица" Валентина Исака. Исак также был владельцем треста "Киевгорстрой-1", который в 2014 перешел под контроль менеджеров из окружения Андрея Портнова. По состоянию на 01.01.2019 99,9% акций треста принадлежит ООО "КМБ Корп Солюшнз", учредителями которого являются Лилиан Моисей, Виталий Нестор и Олег Алташин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп от БПП Король вместе с дочкой незаконно возводят многоэтажку в исторической зоне Киева, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Жена Виталия Нестора Яна Нестор (Коровченко), ее родной брат Сергей Коровченко, а также нынешний глава АП Андрей Богдан в 2007-2010 гг были помощниками нардепа Андрея Портнова.

Как сообщали "Комментарии" , Сергей Коровченко является гражданским мужем основательницы строительной компании "Stolitsa Group" Влады Молчановой, которая на выборах президента-2019 была доверенным лицом Юлии Тимошенко. Кстати, Виталий Нестор тоже был доверенным лицом Тимошенко на тех выборах.

Напомним, что КГГА изменила целевое назначение участка, на котором состоится строительство и который находится в постоянном пользовании Генпрокуратуры, 27 мая. Земли промышленности перевели в земли жилой застройки.

Изменение целевого назначения состоялась с нарушениями, ведь: во-первых, проведено без наличия детального плана территории; во-вторых, противоречит Генплану, поскольку часть участка находится на землях промышленности, где строительство жилья запрещено, а часть - на территории жилой средне- и малоэтажной застройки, то есть высотность не может превышать 8 этажей.

Градостроительные условия и ограничения на строительство жилых домов на участке завода "Арсенал", который сейчас находится в пользовании ГПУ, были выданы Департаментом градостроительства КГГА еще в июле 2015 года, когда заместителем директора этого Департамента был Андрей Ваврыш. Получало это МУО ООО "Укрбуд Инвест" из орбиты нардепа Максима Микитася.

Андрей Ваврыш в своем фейсбуке обнародовал фотографии, которые свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Андреем Богданом:

Участок Генпрокуратуры на территории Арсенала застроят друг Богдана и списочник Медведчука, - Наші гроші 04

На днях Ваврыш презентовал проект перемещения офиса президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать президент Владимир Зеленский, в "Украинский дом".

Также Ваврыш знаком с руководителем телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко (слева):

Участок Генпрокуратуры на территории Арсенала застроят друг Богдана и списочник Медведчука, - Наші гроші 05

Партия Зеленского "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 2019 выдвинула по мажоритарным округам в Киеве не менее двух кандидатов, связанных с Андреем Ваврышом - руководителя директората Минрегиона Анну Бондарь и архитектора Дмитрия Гурина.

Источник: https://censor.net.ua/n3133812
 
 
 Топ комментарии
 
напоминание для простого нарида... Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8955
Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 7180
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проголосують, навіть не сумнівайтесь.
вони би і хутіна обрали, аби не Петю..
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ще мине півроку і будемо питати Зелю - чому кум хутіна не сидить.
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Ksenia VB - год пройдет, а малороссам будут отвечать... - патамушто барыга в штаны зеленскому какает до сих пор...

А потом и спрашивать перестанут...
А потом Ура! ,мы снова в УССР...- РФ
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то есть твоему мозгу надо пол года, что бы осознать увиденное ? ))))

Нда, не очень быстрая реакция ....
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я так бачу інших
хочеш посперечатися ?
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мені буде взагалі не складно посперечатися з тормознутим.
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через п1в року може вже й не бути приводу для суперечок. ((
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моя тобі порада - знайди дурника зелебобика і з ним сперечайся.
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Не варто переживати, через пів року кум хутіна гарантовано буде "сидіти"... Поруч із ЗЕ!..
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Зекоманда - банальні маргінали. П'ять років Порошенка - Ново-Афонський монастир подівняно з "новими обличчями".
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Інженери ламають голову над створенням вічного двигуна. А Зєкоманда вже винайшла вічний лозунг. Цей лозунг можна запускати у маси перед кожними виборами. Бо після зими кожного року настає весна. Це перше. "Саджати будемо" - це може бути про картоплю. Або про корупціонерів. Або про посадку туристів у літак. Зєля не був би Зєлєю, якби не дав універсальну обіцянку ні про що. Фантазуйте, виборці, як кому потрібно. Це друге. Третє - термін. Обіцянка безтермінова. Весна якого року - не вказано. Та ж універсальна обіцянка ні про що, за яку неможливо спитати. І я думаю, що цей же лозунг буде актуальний і через 5 років, коли Зєля буде проситися на другий термін, мотивуючи це тим, що попередник заважав йому зробити обіцяне протягом однвєї преЗЕдентської каденції.
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проголосують, навіть не сумнівайтесь.
вони би і хутіна обрали, аби не Петю..
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Враг рода человеческого 666 - только за них и остается....- грузинов ЦВК не пропустил...
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Весна прошла - сажати нікого !
Да, зелебеники ?
І як вам свавілля ваших новеньких ?
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Кайфують і обмінюються враженнями від Київ-прайду.
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не правильно.... это украинцы сами себя "наиали как и все 28 лет"

зе массу ведь предупреждали...
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Сказать что это пипец , то ничего не сказать , как деградировали граждане Украины, что их так можно развести. Я в шоке . Эти « новые лица « будут воровать ещё больше старых .
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Ванька, тебя страшно беспокоит возможная коррупция от команды Зеленского. Но при этом коррупцию от Свинарчуков ты воспринимал с удовольствием и даже агитировал за Свина голосовать и далее. Где логика?
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Макс, но ты же, видимо, голосовал за кристально чистых и новых людей зеленского. Где они?
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У них обокрасть гоя не считается за воровство , так в талмуде написано
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Для цього і призначали бені-путіни клоуна-сепара президентиком. Зараз друзі й сам клоун збагатяться, а там, дивись, і руську вясну приведуть.
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Теперь понятно почему так продвигают перенесение "офиса". Хотя так открыто это реальная наглость
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Гимн партии ЗЕбилов
«Генералы
песчаной карьеры»

https://youtu.be/gq8DVemOJk0?t=158
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а разве нужны разъяснения??
зебилы могут попросить г+г там разъяснять...)))))))))
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Що це тільки початок.
Вашого ЗЕбіла будуть чмиріти вся Україна.
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молодец "цензор", всех облил помоями, а вот почему то про прокуЛоЛа луценка бережно обошел стороной - ведь не могли "пастись" на участке прокуроров(!), без их на то разрешения!
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
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Вчись грати членом на роялі і матимеш шанс увійти до охвісу преЗЕдента.
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зебилы зебилами, но вопрос, сколько времени проводилась экспертиза ?
кажется она в марте месяце завершена ?
дозвіл , следовательно , в марте оформлять начали ?
почему документики обрезаны ?
экономия памяти ?
достаточно странные коменты под статьёй - маланцы, зебилы, грузины -
какие ещё доказательства нужны, чтобы убедиться, что избиратели
абсолютно обоснованно забутили Порошенко на выборах ?
ведь наличие поддержки со стороны таких писателей говорит о серьёзных
проблемах у их мольдивского божества,
посмотрите пресс-конференцию Коломойского в 2014 году и сравните
с жалкими выступлениями оффшорного патриота Порошенко
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Кстати да
экспертний звiт от 25.03.2019
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Дречі да Порох, барига, свинарчуки, і т. д.... Друге діло коли Бігус писав про Пороха, Наші Гроші про Пороха, зрада зрадницька і зубожіння.
А коли Бігус пише про зелепуха і Наші Гроші, про зв'язкі з олігархами, про таємні зустрічі, про фінансування, про офшори, про зв'язки цого команди з медведчуком, про комуністів і бувших ригів в списках слуги народу, про зв'язок його людей з кабінетом азарова.....
То дє ваші доказатжльства)))))
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фокус то в чем...
для пороха это не коррупция, нет его приближенных
а для зели вполне.... отмывайтесь, не отмоетесь
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А ну постав правильні питання, що до того, що на г+г показали, що Порох вбив свого брата? Чи там питань нема, все доведено?
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порошенки мутились с русскими бандитами,
я не смотрел то, о чём вы говорите,
но история там в любом случае печальная и темная
году в 10-м тут я читал комент про это, много воды утекло ...
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Зеленские (Богданьі, Кеннеди, Senia…) мутились с русскими бандитами

я не смотрел то, о чём вы говорите,
но история там в любом случае печальная и темная
году в 10-м тут я читал комент про это, много воды утекло ...
З.ЬІ.: ахахахаха
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Будівля на Кловнському спуску? Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1824
Через рік на тлі нових обличь із старого борделю непорочними дітьми будуть здаватись не тільки свинарчуки, але й Пшонка з Януковичем.
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"..Известно также по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет предела..." Ш. Монтескье- Французский писатель, правовед и философ, автор романа «Персидские письма», статей из «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел», труда «О духе законов» (1748), сторонник натуралистического подхода в изучении общества. Разработал доктрину о разделении властей.
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У когось епоха бідності завершилася.
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яка ж всемогутня команда Зе Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8538 - і Кличка з КМДА прибрали до рук і дозволи отримали коли ще "сивочолий" усім рулив - то мабуть "гетьман" був маріонеткою чиєюсь? Ділянку Генпрокуратури на території "Арсеналу" забудують друг Богдана і "списковик" Медведчука, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 962
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Нехай будують! Вони патріЙОти, нето шо агенти кремля ВО СВОБОДА
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Чего то Зесиптиконов как ветром сдуло, через полгода хрен найдешь кто за Зе голосовал, одни порохоботы будут
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Я **** все наклейки помню и крики-разговоры знакомых какое зе молодец, через пол года буду **** с них ржать при любой возможности, пусть жрут тупые дибилы.
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У гавноедов сейчас активная отмазка - "надо переизбрать парламент а то не дают работать", щя дадут им 226, от тогда пойдет веселуха, будут им в глаза и срать и сцать и размазывать, а 75% будут молчать.
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Вот ещё для одних закончилась эра бедности 😕
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Заказчиком строительства жилого дома на участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуре, является ООО "Оболоньторгстандарт", а генподрядчиком - ООО "Спецмехбуд 21".

ахаха
военный завод Арсенал поменяли на высотку
22 этажа на печерске??

во время войны??

ахахаха

Источник: https://censor.net.ua/n3133812
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А Ха Ха Ха Ха Ха класс 👍👍 ну главное не бариги
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Вот они реформы! На смену Свинарчукам приходят Коровченки)))
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Порохоботы, а давайте так: критикуйте возможных (!) застройщиков от Зеленского только лишь в том случае, если вы ранее критиковали застройщиков от Боксера-Пороха: Столара и Микитася. Иначе выходит, что вы просто находите повод написать что-то против Зеленского, игнорируя коррупцию от Боксерской власти.
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Ви ще толком до влади не прийшли, а вже хочете затикати людям рота?
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Так что тебе нравится что нынешняя власть делает как предыдущая ?
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И самое интересное , что зеботы не комментируют эту новость Такое впечатление что они набрали в рот содержание вчерашних презервативов , которые хотели использовать на Киев прайде
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приятно нынче коменты на цензоре читать. остатки пороховаты разрывает на лоскуты в каждой новости, не важно чего она касается.
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иди встречай танки ***** на параде в Минске. что ты тут делаешь, козачек?
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Ты мне зевата объясни чем вы от предыдущей власти отличаетесь ?
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ничем. а должны были чем-то отличаться? но разрывает на лоскуты только Ылитную пороховату
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчасток Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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