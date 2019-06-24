 После 12-дневной комы умер избитый полицейским активист партии Гриценко Александр Комарницкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Винницкой областной организации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк.

"Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая июньским вечером произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и за то, что не позволяла его мудрая совесть! Преступник в полицейских погонах, и те, кто руководил такими негодяями, извергами - понесут суровое наказание! Семье Александра - сочувствие и наша поддержка от друзей, однопартийцев ЧП "Гражданская позиция", лично от Гриценко. Невозможно словами залечить боль и горечь утраты родного, прекрасного человека. Скорбим вместе с Вами и поддержим Вас в час скорби .. ", - выразил соболезнования Гайструк.

В партии "Гражданская позиция" требуют жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции.

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"Царство Небесное светлому человеку. Соболезнования семье и близким Александра. Жесткое и неотвратимое наказание убийце в полицейских погонах! ГБР уже выдвинуло ему подозрение и посадило под домашний арест. От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области!" - заявил Гриценко.

Напомним, что вечером 11 июня полицейские жестоко избили активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого. Мужчина получил многочисленные переломы черепа и находился в реанимации без признаков сознания.