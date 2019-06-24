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Все про:ПАСЕ (1312) Россия (73116) Климкин (2223)

 "Шансы значительные", - Климкин о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Российской Федерации имеются значительные шансы по возврату в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

"Шансы значительные. Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил он.

Он отметил, что существуют проблемы вокруг возвращения РФ в состав Совета Европы.

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом - от того, что там (в Совете Европы. - Ред.) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - сказал глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники жертв МН17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3133808
 
   
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При слабкому президенті так і буде.
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Это провал Климкина и Арьева с депутатами Рады.
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не скромный вопрос , где посаженные за 5 лет рыги, Медведчук? Что Югик бухал некогда было ,или не за что? Если не за что ,то почему сейчас есть за что , если Югик пробухал и ничего не делал ,то почему Югик не на цугундуре ?
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С чего это создатель партии рыгионов парашенко будет сажать рыгню
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Порошенко вів Україну в Європу, а не ссср часів Сраліна.
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будь обьективным и не ври , каналы куплены раньше ,кроме одного, даже Леночка Бондаренко там светилась , олигархи тобишь Беня приезжали пили каву С Наемом ,и уезжали с дипломатами бабла после дружеских ночных бесед на Банковой, на счет России не каких серьезных санкций еще не было , так выборочно к физлицам
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Если РФ лишили действительно права голоса за оккупацию Крыма,то не имеют права возвращать,поскольку Крым так и остаётся оккупированным.А если по причине провальной политики команды того же Климкина,не сумевшего убедительно доказать,что Россия является агрессором не только по отношению к Украине.а и опасна по своей агрессии вообще.Долгое время у нас ,в украине,сама власть избегала НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ термина "война",оккупация,российские военнослужащие..У нас было "АТО",вооружённый конфликт с назаконными военными формированиями ине оккупация,а незаконно занятые территории.Вот такая риторика и породила "производные".которые дают право смягчать санкции к России,особеннно,что очень важно.НА ФОНЕ АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ Украины с Росссией 9группами олигархов Порошенко,Ахметова,и других коллаборационистов).
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Нічого дивного.
Адже вся ця русофобія людям вже приїлась. До того ж що ЄС, що США оцінюють все в першу чергу з економічної вигоди.
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А шо ти робив ці 5 років?Прикривав словоблуддям торгівлю з агресором.Й якщо в Україні ще вдавалося навішувати лапшу на вуха простакам,то Європа уже давно зрозуміла,хто такий Педро й Ко.
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пропозиції стосовно повернення права голосу для параші в ПАРЄ (насправді, саме так, право голосу; а вже через позбавлення права голосу параша перестала брати участь в засіданнях ПАРЄ; її не виключали з організації) вносились чи не на кожній сесії ПАРЄ. І наші делегації всі ці чотири роки успішно відбивали ці потуги. І лише з вибором 73%зебілів в Україні - повернення права голосу параші в ПАРЄ стало невідворотнім. Це - не "совпадєніє". Буржуї також мають очі та вуха. І мізки, які зараз вважають "якщо вам так краще - то нам буде пофіг".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Шансы значительные", - Климкин о вероятности возвращения РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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