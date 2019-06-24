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 Экономика
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 В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал представитель российского кабмина.

Он подчеркнул, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - сказал Приходько.

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Напомним, ранее начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3133807
 
   
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Невже хтось ще сумнівається, що з пуском СП-2 - ніякого транзиту російського газу через Україну не буде?
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то есть отказаться от выигрыша в суде. "скромняги", ядрёна вошь!
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Время идёт, мир меняется и только помойная сверхдержава привычно шантажирует Украину газом. Стабильность.
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Значит обуют лошка-зебобика....тот ушки развесит и поверит...они же братья.... В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 2693
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Мы у Польши будем газ покупать.
У них его завались.
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Для особо одаренных...речь идет не о покупке газа...а о транзите газа через территорию Украины....
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Решение арбитража для Газпрома "несправедливое" ?
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"Украина не готова"? кацапы опять халявы хотят! В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину - Цензор.НЕТ 4362
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Нужно всего лишь отказатся от всех претензий в судах и снизить тариф.))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
 
 
 
 
 
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