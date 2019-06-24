 В правительстве РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал представитель российского кабмина.

Он подчеркнул, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

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"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - сказал Приходько.

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Напомним, ранее начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец заявил, что российская компания не видит сегодня возможности заключить транзитный контракт с "Нафтогазом" после 2019 года на европейских условиях из-за неготовности украинской стороны.