 Враг за сутки 34 раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм;

- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

пять раз окраины Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Пески - из автоматических гранатометов;

- неподалеку от Марьинка - из ручного противотанкового гранатомета;

- дважды окраины Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

- вблизи Опытного - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз:

- район населенного пункта Шумы - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Пивденного - из автоматических гранатометов;

- вблизи Травневого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- пять раз окраины Новолуганского - из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Майорск - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи н.п. Счастье - из автоматических гранатометов;

- в районе населенного пункта Светлодарск - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем;

- трижды окраины Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 23 июня двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Водяное - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



