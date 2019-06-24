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 РФ будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате, - Климкин

Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - сказал Климкин.

Он также отметил, что для такой встречи нужна тщательная подготовка.

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"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - сказал Климкин.

Напомним, последняя на сегодняшний день встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоялась 11 июня 2018 года в Берлине. Главы МИД Украины, Франции, Германии и России впервые обсудили размещение международного миротворческого контингента ООН в ОРДЛО.

В мае того же года состоялась встреча Порошенко, Меркель и Эммануэля Макрона в Аахене. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в работе "Нормандской четверки" с марта 2018 года, когда было сделано совместное заявление лидеров четырех государств. Последняя на сегодняшний день встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоялась в Берлине в октябре 2016 года.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал вероятным временем встречи в "Нормандской четверки" июль при условии согласования с Киевом и Москвой.

Источник: https://censor.net.ua/n3133804
 
 
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А Зеля думав, що все так просто.
Раз - і формат зібрався.
Два - і моряків відпустили, Дамбас і Крим повернули.
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Климкин не пьітается гадить Украине , как некоторьіе "обиженньіе" вьібором народа , ведет себя конструктивно .
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Так называемая "нормандская группа" - клуб капитулянтов с бизнес интересами (все куплены орками с потрохами), Нужны переговоры в рамках "харантов" по "будапешстскому меморандуму" (давить именно на это, иначе начать массово производить химоружие и начать свою ядерную программу, так как "гаранты" не обеспечили территориальную целостность и суверенитет Украине)!
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Параша будет затягивать встречу до тех пор, пока Зеля не будет окончательно готов на то, чтобы Украина "приняла в любом количестве с любой стороны".
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