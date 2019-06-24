 Российские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council

К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в сети, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Утверждается, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на девяти языках. Среди наиболее громких фейков - сообщение о том, что оппоненты Brexit готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона (бывшего министра иностранных дел Великобритании, а ныне ведущего кандидата на должность премьер-министра и председателя Консервативной партии, сторонника выхода из ЕС), а также что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери причастна группировка "Настоящая Ирландская республиканская армия", которая якобы доставила в город компоненты яда "Новичок".

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В исследовании отмечается, что "тролли", в частности, подделывали твиты известных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие. Целью кампании специалисты Atlantic Council называют "внесение раздора" в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая "фабрика троллей" из Петербурга, а российская военная разведка. При этом, несмотря на масштаб операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей сети, и значительные ресурсы были потрачены впустую.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

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