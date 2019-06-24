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 Российские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council

Российские "интернет-тролли", вероятно связанные со спецслужбами РФ, в последние годы распространяли "фейковые новости" о различных событиях в Великобритании, используя социальные сети и другие интернет-площадки.

К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в сети, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Утверждается, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на девяти языках. Среди наиболее громких фейков - сообщение о том, что оппоненты Brexit готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона (бывшего министра иностранных дел Великобритании, а ныне ведущего кандидата на должность премьер-министра и председателя Консервативной партии, сторонника выхода из ЕС), а также что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери причастна группировка "Настоящая Ирландская республиканская армия", которая якобы доставила в город компоненты яда "Новичок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заблокировали доступ к интернету российской "фабрике троллей" во время выборов в Конгресс в прошлом году, - The Washington Post

В исследовании отмечается, что "тролли", в частности, подделывали твиты известных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие. Целью кампании специалисты Atlantic Council называют "внесение раздора" в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая "фабрика троллей" из Петербурга, а российская военная разведка. При этом, несмотря на масштаб операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей сети, и значительные ресурсы были потрачены впустую.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

Также читайте: Работа тролля напоминает работу проститутки, - кремлевский копирайтер рассказал о специфике своей "профессии"

Источник: https://censor.net.ua/n3133803
 
 
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Просто це однояйцеві близнюки, вони мислять однаково і пишуть з однаковими помилками

Российские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 3952
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сильная лаборатория которая спустя 5 лет решила, что тролли ********** ВОЗМОЖНО!!!связаны с ФСБ. И где они только таких профи находят, где их готовят и с какой целью.
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"В исследовании отмечается, что "тролли", в частности, подделывали твиты известных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие.."
Как можно выдать твитты известных политиков за настоящие?
Известные политики сами не заглядывают в свой твиттер?
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Як мінімум 15% комментов в інст ЗЕбіла від нано-ботів.

Российские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council - Цензор.НЕТ 6478
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Это способ манипуляции. Был такой психолог. Соломон Аш. Он доказал, что если 70 процентов людей говорят на черное белое, то они могут убедить оставшиеся 30 процентов что черное это бело. Так что достаточно создать группу, где убеждать что черное это белое массовкой. Потом этот процесс станет самостоятельным, когда они начнут убеждать других. Свинарчуки и Барыга это тот же сценарий.
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Пінчуку русня зняла ембарго на труби. Де ті голосні ху@соси, що срати не могли через "бізнес на крові"?
Де ви, *****?
Де редути і вереск в "українських" змі?
Де аноністи & курвапціонєри?
Де Білєцький з Нацжонами?
Ой вей *****, ой вей.


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петабот,тябя уже от двух букв корёжит.это хорошо.
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Це лубьянська програма-бот,набір слів,без логіки та смислу,головне Зеленського обгадити.
Якщо гебня так кіпішує,значить все Президент робить правильно.Лахта це як лакмус,за петра попу рвали аж бігом,а от Зеленський не такий,треба проти гнати,висновок на поверхні
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Гебня,а тупішого придумати не могли,ви вже самі собі звонили в маршрутках,тепер це гівно самі пишете і самі розповсюджуєте,ох і лапті джержинського,зовсім мізки попропивали та бояра поїла
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские "тролли" подделывали твиты известных политиков, чтобы внести раздор в западное общество, - Atlantic Council
 
 
 
 
 
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