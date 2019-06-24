 Макрон и Меркель провели "разведку боем" по уступчивости Зеленского в вопросе России, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет, не исключено, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны", - указал Климкин.
"К сожалению, есть проблемы вокруг возвращения России в Совет Европы. Поскольку я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом от того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно и не жарко. Проблема же совсем в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к "новой нормальности" с Россией", - добавил украинский министр.
Напомним, 17 июня состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику. В рамках его Зеленский, в частности, заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но готова на первоочередные шаги для завершения войны.
18 июня президент Украины и Ангела Меркель провели свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.
Климкин ку? Кто на кого будет давить? Русские слуги на русских слуг? Самая большая фракция будет принадлежать прорусским слугам!
Источник: https://censor.net.ua/n3133802
Андрей Пионтковский предупреждает :
Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа». Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава - кого ни возьми - совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.
Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.
Андрей Пионтковский, «Новое время»
Видимо путлер лично пообещал защитить "легитимного", дал гарантии
А Макрон не соврал...
Новую нормальность разве не Трамп начал
Шутка. Все перечисленное означает, что применяющий все это - этот человек не имеет образования.