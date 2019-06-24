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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1872) Меркель (1664) Россия (73107) Климкин (2223) Макрон (271)

 Макрон и Меркель провели "разведку боем" по уступчивости Зеленского в вопросе России, - Климкин

Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель во время визитов президента Украины Владимира Зеленского провели "разведку боем" по позициям, которыми в отношениях в треугольнике Украина - ЕС - Россия готов уступить новый украинский руководитель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет, не исключено, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны", - указал Климкин.

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"К сожалению, есть проблемы вокруг возвращения России в Совет Европы. Поскольку я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом от того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно и не жарко. Проблема же совсем в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к "новой нормальности" с Россией", - добавил украинский министр.

Напомним, 17 июня состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику. В рамках его Зеленский, в частности, заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но готова на первоочередные шаги для завершения войны.

18 июня президент Украины и Ангела Меркель провели свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133802
 
   
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Климкин: "На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление.."
Климкин ку? Кто на кого будет давить? Русские слуги на русских слуг? Самая большая фракция будет принадлежать прорусским слугам!
Источник: https://censor.net.ua/n3133802
Андрей Пионтковский предупреждает :
Я писал об этом ранее и моя мысль подтверждается. С каждым днем мы видим, как прокремлевская сволочь пролезает в украинскую Раду в качестве кандидатов партии «Слуга народа». Проект, направленный на то, чтобы создать капитулянтское меньшинство, в Украине существует. Голосуют же за Медведчука около 15% населения. Но это меньшинство, а вот проект, который сейчас задумал Кремль, заключается в том, чтобы при капитулянтском меньшинстве в Украине создать капитулянтское большинство в Раде. Ведь половина ее потенциального состава - кого ни возьми - совершенно неизвестные люди. Но если раскопать их биографии, то становится понятно, что все это люди, связанные с Коломойским, «Партией регионов» и достаточно промосковской позицией.
Существует серьезная угроза нового кремлевского варианта, и здесь уроки Грузии очень своевременны, и очень в помощь Украине.
Андрей Пионтковский, «Новое время»
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Зелупень здасть Україну і оком не блимне....
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Но ведь как жопой рискует Макрон и Меркель провели "разведку боем" по уступчивости Зеленского в вопросе России, - Климкин - Цензор.НЕТ 5966
Видимо путлер лично пообещал защитить "легитимного", дал гарантии
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Пока что ситуация смахивает на это..Не видно что то ни у самого Зелёнкина ни тем более у его команды проукраинской политики, зато сигналов и действий свидетельствующих о симпатии и подмахиванию Рашке хоть отбавляй. ВОбщем пока выглядят более прокацапскими чем проукраинскими..Думаю уже после выборов в Раду сразу быстро станет понятно куда клонят.. и что то у меня нехорошее предчувствие..Рад если ошибусь.
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после выборов в Раду сразу будет обвал из капитулянских законов, из отмена старых патриотических законов, референдум о сдаче Украины и переговоры с лугандоном. Для тех , кто сомневается все открытым текстом есть в инаугурационной речи Зебени
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так поцелуй своего Вальцмана в жопу за то что уничтожил все проукраинских патриотов, задавил Майдан и вернул рыгов во власть
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Напомним, 17 июня состоялся официальный визит Зеленского во Францию. В рамках его Макрон, в частности, заявил, что Украина БУДЕТ вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но Зеленский поспешил это заявление дезавуировать - так такая инфо была бы вредна до выборов в Раду.

А Макрон не соврал...
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Мон шер Гамлєт! Ходімо в кабінєт. Канхвету дам тобі я посмоктати. Канхвета очєнь класна, Тузік вкусний.
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За возврат россии в пасе проголосовали поляки, типа друзья и защитнички наши. климкин с ними перед этим разговаривал, позицию согласовывал?
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Поскольку я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом от того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно и не жарко. Проблема же совсем в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к "новой нормальности" с Россией", - добавил украинский министр. Источник: https://censor.net.ua/n3133802

Новую нормальность разве не Трамп начал
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Провели "розвідку боєм", і вирішили, що кацапів у ПАРЄ можна сміливо повертати.
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В СССР и России самое лучшее в мире образование! И получившие его носят на шее или в кармане биорезонансные амулеты для улучшения биополей, замораживают воду для восстановления ее структуры, при болезнях лечатся (и им из выписывают самые образованные в мире врачи) гомеопатическими сахарными шариками и леденцами и спиртом, заряжают банки от выступлений экстрасенсов и даже учитывают в своих стратегиях судьбу, предсказания и советы гададок.

Шутка. Все перечисленное означает, что применяющий все это - этот человек не имеет образования.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМакрон и Меркель провели "разведку боем" по уступчивости Зеленского в вопросе России, - Климкин
 
 
 
 
 
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