 Макрон и Меркель провели "разведку боем" по уступчивости Зеленского в вопросе России, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, намерения стратегические. На самом деле, сложная ситуация для новой команды станет, когда будет большая фракция в новой Раде, будет большое давление что-то делать за наш счет, не исключено, и я вижу определенные признаки этого. Поэтому к этому нужно подготовиться, и четкие месседжи, которые прозвучали, очень полезны", - указал Климкин.

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"К сожалению, есть проблемы вокруг возвращения России в Совет Европы. Поскольку я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблема не в возвращении как таковом от того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно и не жарко. Проблема же совсем в другом: кто-то хочет использовать это возвращение как путь к "новой нормальности" с Россией", - добавил украинский министр.

Напомним, 17 июня состоялся официальный визит президента Украины Владимира Зеленского во Французскую Республику. В рамках его Зеленский, в частности, заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе, но готова на первоочередные шаги для завершения войны.

18 июня президент Украины и Ангела Меркель провели свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

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