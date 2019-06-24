 "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты

В воскресенье акция протеста началась около 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Участники скандировали слово "мир". Некоторые манифестанты держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина.
На одном из баннеров было написано "Россия - оккупант", на других сообщалось, что одна пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.
Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие столкновения с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни человек получили ранения. На одном из постеров, установленных перед зданием парламента, изображен серьезно пострадавший активист, потерявший глаз от попадания резиновой пули вечером 20 июня.
23 июня демонстрации проходили мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.
Лидеры протеста заявили, что будут продолжать настаивать на своих требованиях - даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчинившегося требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций ожидают от власти отставки главы МВД, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жестко разгонять протестующих.
Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.
После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.
Разве не понятно - сегодня "не стреляем в ответ", а завтра на месте спикера в Раде - рашистский представитель. Возобновите в памяти, по какой причине начались протесты
Міша Ніколозовіч просіл пєрєдать, шо Ви - барига.
"дeбил проспится, а русский - никогда" - твои слова, выползень из советских казарм.
Отвечай, русский, ряженый под кырымлы.
"Дівчино, ви адекватні?"
- каже голова АП. Як гадаєте, що за питання так роздратували пана Богдана? (спойлер - не ГПУ єдиним) Офшорно-схематозне - вже завтра, у новому сюжеті. 19.30.
Ютуб http://Bihus.Info .
https://twitter.com/bihusinfo/status/1142813533673013248
ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
околдованные(мягко говоря) Зебилы, что скажете?
Все банально до простоты. Потому что только свинособаки его боятся. А в Украине и Грузии его ПРЕЗИРАЮТ
https://www.youtube.com/watch?v=HPwx4GPDgRE
Жуков герой для тих, предки яких виконували його накази по знищенню українців. А сьогоднішні потомки на кшталт Maks Kolorto одягають коларадські лєнточки і кличуть "русскій мір", щоб знищувати українців
https://www.youtube.com/watch?v=BWuUN5-IvPk
Если ты за ЗЕбила, значит ты и за Кернеса.
@prof_preobr
А почему Симоньян и Соловьев велят Грузии не дразнить медведя? Какой медведь? Сравнение России с медведем - вредное и устаревшее. Гениальный основоположник геополитической зоологии товарищ Путин ясно же сказал: Россия - это обезьяна. От себя добавлю - с гранатой.(C)
Вышла из х/з магазина только что в полном ****.Походу,совершила путешествие во времени,в ссср.Что это было??? Питер,2019 год:
(C)
Попротестують - а далі ?
Жаль покалічених. Поліція діяла дуже жорстоко.
(С)
@XaslerTv
☹️
(по российской параллели, что в переводе на Украинский - ПЕС & НФ).
https://www.youtube.com/watch?v=qF83h1S2G3g
смотреть с 19:25