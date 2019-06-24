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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
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 "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты

Тысячи антироссийски настроенных демонстрантов четвертый день подряд собирались в Тбилиси с требованием отставок и наказания виновных в применении насилия на акции 20 июня.

В воскресенье акция протеста началась около 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Участники скандировали слово "мир". Некоторые манифестанты держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина.

На одном из баннеров было написано "Россия - оккупант", на других сообщалось, что одна пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие столкновения с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни человек получили ранения. На одном из постеров, установленных перед зданием парламента, изображен серьезно пострадавший активист, потерявший глаз от попадания резиновой пули вечером 20 июня.

23 июня демонстрации проходили мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.

Лидеры протеста заявили, что будут продолжать настаивать на своих требованиях - даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчинившегося требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций ожидают от власти отставки главы МВД, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жестко разгонять протестующих.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Также читайте: МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133800
 
   
 Топ комментарии
 
грузины конечно красавцы,надавали русне по мусалам...но мусора у них ублюдки конечно,столько выбитых глаз у людей говорит о том что в лицо специально стреляют.
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В Грузії назріває Майдан, а св.Міхо сидить в Україні. Чомусь.
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Ну и шо? Запости еще, как где то в Судане толпа размахивает суданскими флагами. Какое отношение это имеет к Украине?
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На Донеччині шахтарі «Південнодонбаська №1» та шахти імені Сургая з відчаю перекрили трасу біля Вугледару, вимагають зарплати.Гірники планують продовжити страйкувати завтра. А що там Слуга? Не може парєшать?

"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 6540
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на рассии в прямой трансляции,рассияне просили путина одолжить деньги на дрова "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 5819
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А к Грузии это какое отношение имеет, рэшатель?
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Прямое
Разве не понятно - сегодня "не стреляем в ответ", а завтра на месте спикера в Раде - рашистский представитель. Возобновите в памяти, по какой причине начались протесты
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Он, похоже, тролль рашистский на ставке.
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В Грузії назріває Майдан, а св.Міхо сидить в Україні. Чомусь.
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А что тебе Михо в штаны насрал что так визжишь? Или Михо мешает тебе продать Украину? да и Майдан против кого в Грузии? Против антиросийской власти? Или у вас ******** уже страницы в методичках слиплись от пены и вы что попало городите
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- Альо. Это Зєлєнский?
Міша Ніколозовіч просіл пєрєдать, шо Ви - барига.
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Так Михо Беня до выборов потому и не допустил, шоб ему продавать Украину не мешал "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 3492
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вижу, ты так и не проспался - бредни порохоботские несёшь, как последний лахтинец.
"дeбил проспится, а русский - никогда" - твои слова, выползень из советских казарм.
Отвечай, русский, ряженый под кырымлы.
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Очередной поток дерьма из пасти очередного ваЗЕлинщика. ПейшЫ исчО, русский "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 1146
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Скоро на ваших экранах: как правая рука Зеленского украла 200 млн грн. "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 8501

"Дівчино, ви адекватні?"

- каже голова АП. Як гадаєте, що за питання так роздратували пана Богдана? (спойлер - не ГПУ єдиним) Офшорно-схематозне - вже завтра, у новому сюжеті. 19.30.
Ютуб http://Bihus.Info .

https://twitter.com/bihusinfo/status/1142813533673013248
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скорее всего будет какая-то пустышка
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грузины конечно красавцы,надавали русне по мусалам...но мусора у них ублюдки конечно,столько выбитых глаз у людей говорит о том что в лицо специально стреляют.
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Такое впечатление, что Грузия находится где-то за Броварами ) Ну серьезно - годами нам скармливают сверхдетальную информацию про грузию-грузин. А зачем? Это не наши соседи. Это не сверхдержава. Это не региональный лидер. От этой страны в мире зависит столько же, как от Бутана или ЧАДа. Так вот, зачем нас годами пичкают информацией о Грузии?
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З чиїх рук ми отримуєм інформацію. І кому вигідно те що нам дають. Дивимось, аналізуєм.

"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 3300
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Года идут, владельцы СМИ меняются, а про Грузию пишут ежедневно уже лет 15..20.. может больше.. зачем?..
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Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!» «Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат... И решил, что Боливар не вынесет двоих.

ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

околдованные(мягко говоря) Зебилы, что скажете?
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Михо-зебилы тут к чему? Ты постил людей с грузинскими флагами, в новости о Грузии.. оказывается, на самом деле ты что то хочешь сообщить о Зеленском? "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 8121
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3.2.1. Починаємо. Давид Сакварелідзе: У каждого беспредела своя красная линия и конец.

"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 5364
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Ну что ты скачешь с одной темы на другую? Саакашвили тут к чему? Что дальше - про Трампа и ядерную сделку с Ираном напишешь? Или про Северную Корею? "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 8385
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русня, ті до сих пор не уяснил, почему ***** злится на Украину и Грузию, а по-настоящему срывает свою злобу только на таких как ты мордвинах?
Все банально до простоты. Потому что только свинособаки его боятся. А в Украине и Грузии его ПРЕЗИРАЮТ
https://www.youtube.com/watch?v=HPwx4GPDgRE
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Что б учились у них, со времён Абхазии и Арго
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а чому у вас така реакція на події в Грузії? Може в цьому проблема? Боєтеся змін?
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Тому що він русня. Дуже гармонійно виглядає, коли форма відповідає змісту
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Для совков Грузия, Киргизия, Узбекистан что-то родное, поэтому постоянно надо высматривать информацию про эти страны. А когда про Армению слышат аж трясутся. А для меня Грузия и прочие станы имеют такое же значение, как Эфиопия и Алжир с Суданом.
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Ruskie psy jebane! Jak przyjdziecie pod naszą granicę, to zostanie po was tylko smród
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да сколько можно про кацапов тут гадить?
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ЗЕбіл ти Кернеса підтримуєш.
Жуков герой для тих, предки яких виконували його накази по знищенню українців. А сьогоднішні потомки на кшталт Maks Kolorto одягають коларадські лєнточки і кличуть "русскій мір", щоб знищувати українців

"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 9662
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О, теперь я уже и Кернеса пидтримую.. и колорадские ленточки тоже я.. что еще я? Труханов, Вилкул, Гитлер и кто там еще тоже мои фавориты?
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Кернес - это шлюха КАЛАмойского. Для тебя - это новость?
https://www.youtube.com/watch?v=BWuUN5-IvPk

Если ты за ЗЕбила, значит ты и за Кернеса.
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Да потому что "события в Грузии" что сейчас, что в 18, 17 .... 01 годах не имеют к нам почти никакого отношения. Повторяю - Грузия, не соседняя к нам страна. Почему про Монголию не пишут столько, как про Грузию?
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Русню надо убивать, тогда они не полезут со своим спасением к соседям.

"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 3786
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Тебе надо про рашку как можно больше постов сделать?
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"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 5707

@prof_preobr
А почему Симоньян и Соловьев велят Грузии не дразнить медведя? Какой медведь? Сравнение России с медведем - вредное и устаревшее. Гениальный основоположник геополитической зоологии товарищ Путин ясно же сказал: Россия - это обезьяна. От себя добавлю - с гранатой.(C)
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А ******* во главе со своим Мародером говорят что Росия ето торговый партньор. Кстати ******* никак не могут обьяснить против кого митинги в Грузии если по ихним утверждениям сегодняшняя грузинская власть не проросийская.
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Вот это реально значит "разом і до кінця", а не так как у нас.
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Самое печально что мировая общественность на эту оккупацию смотрит сквозь пальцы...
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@supermnenie
Вышла из х/з магазина только что в полном ****.Походу,совершила путешествие во времени,в ссср.Что это было??? "Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 2827"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 2827"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 2827Питер,2019 год:"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты - Цензор.НЕТ 9873

(C)

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В СССР тб не было. русня сидела в деревянных тубзиках и читала газеты.
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І ? Як вони без руссо-туристо жити не можуть ?
Попротестують - а далі ?

Жаль покалічених. Поліція діяла дуже жорстоко.
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Туристы прошу вас, когда вашему сыну 7 лет нельзя, чтобы он голым бегал и с берега ссал в море, а вы ржали. Это не красиво, не эстетично, испанцы в шоке, занимайтесь воспитанием своих детей, пожалуйста. Семья русских из мск была. Всем позитива и спасибо за понимание
(С)
@XaslerTv
☹️
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Ну молодцы грузины сказать не чего..А вот наши националисты что то сдулись..Хорошо хоть киевляне вышли к АП и дали понять ЗЕсепару что просто так сдать Украину своему подельнику ***** не выйдет. А вот нац жён, Правого сектора я там кстати не видел..И что интересно когда пришли под АП Зекловун тупо сбежал как крыса чёрным ходом...кароче почему то слуга народа к народу так и не вышел...
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Даже Латынина уже сообразила, что происходит в Грузии и ху из ху, называя партию "грузинская мечта" партией жуликов и воров
(по российской параллели, что в переводе на Украинский - ПЕС & НФ).
https://www.youtube.com/watch?v=qF83h1S2G3g
смотреть с 19:25
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия - оккупант", - в Тбилиси продолжаются протесты
 
 
 
 
 
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