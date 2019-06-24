 "Россия - оккупант", - в Грузии продолжаются протесты. ФОТОрепортаж

В воскресенье акция протеста началась около 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Участники скандировали слово "мир". Некоторые манифестанты держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина.

На одном из баннеров было написано "Россия - оккупант", на других сообщалось, что одна пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.

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Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие столкновения с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни человек получили ранения. На одном из постеров, установленных перед зданием парламента, изображен серьезно пострадавший активист, потерявший глаз от попадания резиновой пули вечером 20 июня.

23 июня демонстрации проходили мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.

Лидеры протеста заявили, что будут продолжать настаивать на своих требованиях - даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчинившегося требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций ожидают от власти отставки главы МВД, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жестко разгонять протестующих.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.