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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 "Россия - оккупант", - в Грузии продолжаются протесты. ФОТОрепортаж

Тысячи антироссийски настроенных демонстрантов четвертый день подряд собирались в Тбилиси с требованием отставок и наказания виновных в применении насилия на акции 20 июня.

В воскресенье акция протеста началась около 19 часов перед зданием парламента на проспекте Руставели, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Участники скандировали слово "мир". Некоторые манифестанты держали баннеры, осуждающие Россию и президента Владимира Путина.

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На одном из баннеров было написано "Россия - оккупант", на других сообщалось, что одна пятая часть территории Грузии оккупирована Россией.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Некоторые из участников демонстрации осуждали грузинских правоохранителей за жестокие столкновения с протестующими 20 июня. В результате столкновений с полицией сотни человек получили ранения. На одном из постеров, установленных перед зданием парламента, изображен серьезно пострадавший активист, потерявший глаз от попадания резиновой пули вечером 20 июня.

Россия - оккупант, - в Грузии продолжаются протесты 03

23 июня демонстрации проходили мирно, немногочисленные подразделения полиции не вмешивались в ход акции.

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Лидеры протеста заявили, что будут продолжать настаивать на своих требованиях - даже после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, подчинившегося требованиям политических оппонентов. Участники протестных акций ожидают от власти отставки главы МВД, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жестко разгонять протестующих.

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133800
 
   
 Топ комментарии
 
грузины конечно красавцы,надавали русне по мусалам...но мусора у них ублюдки конечно,столько выбитых глаз у людей говорит о том что в лицо специально стреляют.
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Ой, ребята! Да всё идёт "с одного корыта" - делают "пробу на вшивость"... У нас: "проглотят"-ли, "хахлы" запрет "не стрелять в ответ", "референдум о мире с Россией". В Грузии - вытерпят-ли грузины "российскую жопу" в кресле спикера грузинского парламента... Как говорил, когда-то, Козьма Прутков, "Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе твоё занятие будет простым времяпровождением...".
Вот они и смотрят на "образуемые круги"...
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Не ходи по косогору , сапоги истопчешь , замполит Холодньй Стюдень.
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У нас возле Мариинского полиция ходила с Гибридным патриархатом и портретами Сталина. Блогера Луганского практически побили. Старшой полицай не пресекал. На лицо - типичное тупое рыло промосковского хохла. Опять в силовики какую-то сволочь набирают.
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В Грузии Россия оккупант,а для Украины сейчас маленькая передышка,Московиии выгодно щипать по одиночки свои бывшие колонии,хотя давно пора бывшим колониям объединить свои усилия против Московии ,смотришь потом и другие колонии начнут откалываться от прожорливой Московии. И вообще нужно в бывших колониях определиться с пригретым народишком у которых головка повёрнута в сторону Москвы, этому народу чуждо всё то что родное для украинцев,грузин, молдаван и др.
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..."нужно в бывших колониях определиться с пригретым народишком у которых головка повёрнута в сторону Москвы"...
- Абсолютно верно! Да и не "народишко" это , а откровенные враги и пятая колона.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия - оккупант", - в Грузии продолжаются протесты. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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