 Тело пропавшего в Киеве 9-летнего мальчика нашли в озере

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
По данным Киев Оперативный, Захар Черевко 22 июня около восьми часов вечера отправился брать интервью у прохожих людей возле дома и не вернулся.
По предварительной информации, ребенка сначала зарезали, а потом утопили в водоеме.
9 лет! Зарезан?
Неужели мы живем в вакууме? КАК такое может произойти с ребенком в столице............................
Может мальчик именно у такого спросил что то всколыхнувшее его воспоминания?
смотрите люди это и есть - РУЗЬКИЙ МИР
Чому ви відпускаєте дітей самих ?
Тут до 12-ти років не можна ні залишати, ні відпускати.
Я з малою і вдома скрізь ходила - гуляти разом, в магазин - разом, а тут - тим паче.
Так, не просто, бо мусиш хатні справи зробити, а тоді на майданчику / в парку - граєшся або =сторожиш=, коли з іншими дітьми грається, стрибає, катається.
Коли знімали квартиру - свій дворик був (обгорожений) і вікна з кухні на нього виходили - то вже легше: мию посуд і дивлюся.
Зараз не ті часи, на жаль.
Я родом з маленького містечка, бігала по хліб-морозиво ... І то - теж одного разу мало не вкрали. Я не сіла до них у машину. То було в центрі, біля магазину - просили дорогу показати.
Батьки дуже тоді злякалися.
І цигани ходили по дворах, нам сто разів наказували закритися і чужим не відкривати.
Бережіть дітей. Бачите ж, що зараз звірів більше, ніж людей.
Бідне дитя.
Мои соболезнования родным
Родители, не отпускайте детей вечерами одних!