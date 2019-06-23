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 Происшествия, Киевские новости
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 Тело пропавшего в Киеве 9-летнего мальчика нашли в озере

В озере Вырлица в Дарницком районе столицы нашли мертвым 9-летнего Захара Черевко, который с 22 июня находился в розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

По данным Киев Оперативный, Захар Черевко 22 июня около восьми часов вечера отправился брать интервью у прохожих людей возле дома и не вернулся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко отправили в СИЗО

По предварительной информации, ребенка сначала зарезали, а потом утопили в водоеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3133799
 
 
 Топ комментарии
 
Боги!!! За что?!!!
9 лет! Зарезан?
Неужели мы живем в вакууме? КАК такое может произойти с ребенком в столице............................
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мразь, сука кацапская, у тебя в жизни что-то святое есть, ты и на смерти ребёнка ведёш свою пропаганду
смотрите люди это и есть - РУЗЬКИЙ МИР
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Аваков, что еще должно произойти, что бы ты свалил ?
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Боги!!! За что?!!!
9 лет! Зарезан?
Неужели мы живем в вакууме? КАК такое может произойти с ребенком в столице............................
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Сейчас столица это перевалочный пункт. Одни приезжают, другие уезжают.. Вокзал, своего рода. А вокзалы, как известно всегда были местом повышенной опасности.
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В суспільтві багато ненависті.майже те саме,що у московитів.Почитати тільки коментарі псевдопатріотів в інтернеті.
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Что-то не понятно. 9-ти летний пацан брал какие-то интервью. Бред какой-то. Это скорее всего ****** извращенцы, которые сегодня свой сатанинский прайд вывели на парад, убили и надругались. Куда катимся?
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Такие преступления совершают как раз латентные п#дры, которые на парад точно не ходят.
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и знатоки ********** как-то сразу подтянулись
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неее, то сатанисты сталинцы, садисты жуковцы и поклонисты РПЦ.
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Аваков, что еще должно произойти, что бы ты свалил ?
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Нда, теперь у нас страна ужасов... И это только земесяц прошел
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Звірі з інтелектом.Колись ще гірші були.
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Ця країна напевно немає права на існування.*****...
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В Киеве даже на станциях метро полицию редко увидишь. Хотя станций всего-то 52, а ежедневный пассажиропоток около 1,5 млн. Что уж говорить про обычные улицы - патрулей нет. Бандиты понимают, что могут ударить-зарезать первого встречного и с большой долей вероятности им это сойдет с рук.
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Возможно убийца бывший АТОвец, у которого война отобрала разум, надежды, средства к существованию, веру в справедливость ?
Может мальчик именно у такого спросил что то всколыхнувшее его воспоминания?
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Вам срочно надо в следственную группу главным генератором версий убийства.
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мразь, **** кацапская, у тебя в жизни что-то святое есть, ты и на смерти ребёнка ведёш свою пропаганду
смотрите люди это и есть - РУЗЬКИЙ МИР
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С большей вероятностью это какой-то "особый человек из особого района с особым управлением". Таких упырей сейчас много в Киеве. Может мальчик именно у такого спросил что то всколыхнувшее его воспоминания?
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Я писала кілька разів, але ...
Чому ви відпускаєте дітей самих ?
Тут до 12-ти років не можна ні залишати, ні відпускати.
Я з малою і вдома скрізь ходила - гуляти разом, в магазин - разом, а тут - тим паче.
Так, не просто, бо мусиш хатні справи зробити, а тоді на майданчику / в парку - граєшся або =сторожиш=, коли з іншими дітьми грається, стрибає, катається.
Коли знімали квартиру - свій дворик був (обгорожений) і вікна з кухні на нього виходили - то вже легше: мию посуд і дивлюся.
Зараз не ті часи, на жаль.
Я родом з маленького містечка, бігала по хліб-морозиво ... І то - теж одного разу мало не вкрали. Я не сіла до них у машину. То було в центрі, біля магазину - просили дорогу показати.
Батьки дуже тоді злякалися.

І цигани ходили по дворах, нам сто разів наказували закритися і чужим не відкривати.
Бережіть дітей. Бачите ж, що зараз звірів більше, ніж людей.

Бідне дитя.
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Vedana В цьому випадку і 12 років не допоможе.Як це не ті часи?Колись також були убивства,навіть ще більші.Просто інтернету не було.
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Так і є, у Радянському Союзі багато чого замовчували.
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В 9 лет послать своего ребенка вештаться по улицам и цеплять незнакомых людей? Родители в своем уме?...Ну хорошо. Продвинутые родители....всякие новомодные штучки в воспитании...Ну типа воспитываем Фила Донахью с детства...Ок. Но в тайне проследить за ребенком можно было? ....Трагедия...
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Когда в обществе нагнетается истерия, первыми всегда страдают дети как самые уязвимые.

Мои соболезнования родным

Родители, не отпускайте детей вечерами одних!
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"Человек - единственное животное, которое причиняет другим боль, не имея при этом никакой другой цели". (с) А.Шопенгауэр.
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Какое еще интервью мог отправиться брать девятилетний мальчик в восемь вечера?!!! Родители, вы где были?
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А в это время МВД гомодрил охраняет чтоб не перешпокались...
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А слабо ль еще и грудничка отправаить брать интервью? Когда и маститых журналюг неравнодушные граждане порой лупят так, что аж причмалки их шариковых концом плачевным свисают.
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А кто же мог убить україномовного мальчика в вышиванке Еще и зарезать. Вариантов немного...
Тіло зниклого в Києві 9-річного хлопчика знайшли в озері - Цензор.НЕТ 1382
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТело пропавшего в Киеве 9-летнего мальчика нашли в озере
 
 
 
 
 
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