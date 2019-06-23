 Тело пропавшего в Киеве 9-летнего мальчика нашли в озере

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

По данным Киев Оперативный, Захар Черевко 22 июня около восьми часов вечера отправился брать интервью у прохожих людей возле дома и не вернулся.

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По предварительной информации, ребенка сначала зарезали, а потом утопили в водоеме.