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 ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили: Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов

На втором заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Как сообщается на сайте ЦИК, не зарегистрированы и выдвинутые указанной политической партией кандидаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и - в одномандатных избирательных округах, передает Цензор.НЕТ. Также отказано в регистрации представителя партии в ЦИК с правом совещательного голоса.

"При рассмотрении этого вопроса Комиссия отметила, что внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии", - отмечается в сообщении.

ЦИК направит в Национальную полицию Украины для проверки копию постановления, протокола заседания Совета Политической партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили" от 8 мая 2019 года и протокола внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 10 июня 2019 года.

Во время заседания отказано в регистрации двух кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в ОИО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133798
 
   
 Топ комментарии
 
Партию Саакашвили не пустили на выборы
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
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Електорат РНС і "слуги урода" це одні й ті ж люмпени з промитими Г+Г мізками - "отнять подєліть".
І тим що ЦВК бортануло Ссаку воно додало 3-4% особливо дрімучих даунів-ссакашвілістів до лохторату ПСУ (партії слуг урода).
Чисто випадково так вийшло... Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8091
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 мин.2 минуты назад



Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!»
«Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат...
И решил, что Боливар не вынесет двоих.
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Цвк создана и полностью подчинена барыге!
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сЦИКо барыжная наволочь в лобовую на народ,как ПЕТух на зеркало?Ничего мы им ход конём такой устроим-припомнят-кто грузин из Украины экстрадировал,границу от Саакашвили минировал,похищал,депортировал.Ждите!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили: Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов
 
 
 
 
 
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