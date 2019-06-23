EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  782  19
Материалы по теме:
Все про:Саакашвили (2742) ЦИК (3121) Рух нових сил (17)

 Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

На втором заседании 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Как сообщается на сайте ЦИК, не зарегистрированы и выдвинутые указанной политической партией кандидаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и - в одномандатных избирательных округах, передает Цензор.НЕТ. Также отказано в регистрации представителя партии в ЦИК с правом совещательного голоса.

"При рассмотрении этого вопроса Комиссия отметила, что внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии", - отмечается в сообщении.

ЦИК направит в Национальную полицию Украины для проверки копию постановления, протокола заседания Совета Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 8 мая 2019 года и протокола внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 10 июня 2019 года.

Во время заседания отказано в регистрации двух кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в ОИО.

Также читайте: "Рух новых сил" обнародовал первую пятерку списка: Саакашвили, Сакварелидзе, Доний, Жукова и Лановой

Источник: https://censor.net.ua/n3133798
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Партию Саакашвили не пустили на выборы
Кандидатов от РНС не будет ни по списку, ни по округах.

Что творит этот Порошенко - уму непостижимо!
(С)
@_Fashington
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Ты правильно сказал, там везде люди Порошенко, поэтому и отказали.
 показать весь комментарий
 
 
Електорат РНС і "слуги урода" це одні й ті ж люмпени з промитими Г+Г мізками - "отнять подєліть".
І тим що ЦВК бортануло Ссаку воно додало 3-4% особливо дрімучих даунів-ссакашвілістів до лохторату ПСУ (партії слуг урода).
Чисто випадково так вийшло... Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8091
 показать весь комментарий
 
 
Ты галстук слишком туго повязал,
Не допуская кислорода к мозгу,
Лишь пятачок краснее стал,
И хрюкнул ты на форум что-то..
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский боится Михо, приказал не регистрировать кандидатов избирательной комиссии 😂
 показать весь комментарий
 
 
Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 7352

То завтра це істеричне вилізе і вищатиме =далой баріґу зєлєнскаґа= ?
І погрожуватиме судом ? СУДОМ ! Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 7352
А там незадовго і депортація на =істарічєскую родіну= в казенний дім ?
Воно ж всі мізки винюхало, хоч їх і так там була крапелинка.
Нічого робити не здатне, скавуліло, щоб знову пустили жити на халяву і не здатне зрозуміти, що нікому не потрібне, бо порожнє і підле, самостійною особою не було і не є.
Ще придурок згадуватиме Пецю, який пожалів цього бомжа.
 показать весь комментарий
 
Зеленский помоги Михе зарегистрировать партию.
 показать весь комментарий
 
 
Бэня загоняет Мишку под лавку.....

И таки загонит и превратит в безродного маргинала...
Зря Миша в зеленой майке по фонтанам прыгал...
Позор то какой... - мокрый, без власти, без должности, и без родины...
Но не жалко его, раз он потерял свое достоинство.....
 показать весь комментарий
 
 
Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили - Цензор.НЕТ 8317

Який "чесний" рушик-"нових-сил"
Як і їхнє грузинське барило.
 показать весь комментарий
 
 
Пролетел галстукоед. А нечего у слуг урода голоса одичалых отбирать
 показать весь комментарий
 
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 мин.2 минуты назад



Михо пора включать пластинку «БАРЫГИ!»
«Слуга» «народа» прикинул, что Михо будет пастись не на поле Порошенко, а пощипает зеленый элехторат...
И решил, что Боливар не вынесет двоих.
 показать весь комментарий
 
 
Чи я добре розумію, що в протоколі від 8 мая вказано дату виборів 21 липня?!
 показать весь комментарий
 
Хай в Грузію їде, а не тут відсиджується!
 показать весь комментарий
 
прикормленная барыгой порохлом цик чудит
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСписки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
 
 
 
 
 
 вверх