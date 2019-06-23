 Списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов, - ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщается на сайте ЦИК, не зарегистрированы и выдвинутые указанной политической партией кандидаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и - в одномандатных избирательных округах, передает Цензор.НЕТ. Также отказано в регистрации представителя партии в ЦИК с правом совещательного голоса.

"При рассмотрении этого вопроса Комиссия отметила, что внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля 2019 года Указом Президента Украины от 21 мая 2019 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

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Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Совета Политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено.

Комиссия констатировала, что созыв и проведение внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" 10 июня 2019 года, а также утверждение на нем избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины в многомандатном избирательном округе и выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах состоялось в нарушение требований устава этой партии", - отмечается в сообщении.

ЦИК направит в Национальную полицию Украины для проверки копию постановления, протокола заседания Совета Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 8 мая 2019 года и протокола внеочередного Съезда Политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" от 10 июня 2019 года.

Во время заседания отказано в регистрации двух кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения, в ОИО.

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