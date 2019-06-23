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 Политика Украины, За рубежом
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 Родственники жертв МН17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возвращение РФ в ПАСЕ: в российской делегации есть депутаты, находящиеся под персональными санкциями

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после оккупации Крыма.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

Также читайте: Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

Источник: https://censor.net.ua/n3133797
 
   
 Топ комментарии
 
Сподіваюся, вони зможуть створити потужний резонанс. Бо дії України у напрямку повернення кацапів у ПАРЄ надто вже пасивні завдяки угодовській позиції новообраного.
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Мені видається, що Європа сама не зацікавлена в судовому процесі над росією.
Хтось справу тормозить і дає путлерові шанс.
Лише суспільний резонанс втримує деяких політиків від палких обіймів з фуйлом.
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русофобия встречается среди самих русских, то есть выступает не как ксенофобия, а как «русское самоненавистничество»
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Фобія це страх.
Ненависть це іньше, вже дістали плутати усе в одне.
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Отдельные документальные примеры русофобии можно отметить с начала XVI века.
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Ну це навряд, перші згадки про "русских" датуються XVIII століттям
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Сподіваюся, вони зможуть створити потужний резонанс. Бо дії України у напрямку повернення кацапів у ПАРЄ надто вже пасивні завдяки угодовській позиції новообраного.
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Продала шмеркеляка - подстилка путлеровская - ваших родственников, нидерландцы!
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Историк Никита Соколов так же считал, что причиной русофобии в мире являлась агрессивная внешняя политика России, в том числе и Российской Империи[23], историк Никита Петров считает, что осуждение, по его мнению, чудовищных преступлений советской власти порой неправильно воспринимают как проявление русофобии

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Мені видається, що Європа сама не зацікавлена в судовому процесі над росією.
Хтось справу тормозить і дає путлерові шанс.
Лише суспільний резонанс втримує деяких політиків від палких обіймів з фуйлом.
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европа очень многогранная, и в этом ее слабость и сила одновременно. там маленькая эстония может перечеркнуть все планы кремля
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Не может, и СП-2 - тому доказательство.
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СП-2 потрібен Німцям у першу чергу.... як тільки добудують готуйтеся Українці до великої війни з путлерастами а ЄС буде купляти газ в підерастії та виказивати "глибоку з приглибоких стурбованість " . Продажні тварюки, своя економіка їм дорожче за життя та долі іньшіх народів... тільки усе під маскою ховають цінностей якихось там.
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Не может маленькая Эстония перечеркнуть планы Кремля в принципе.
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вот эта группа сделает больше чем весь наш обновленный мид
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на сцыкунов у власти нет надежды, как и на зебилов Может голландское гражданское общество не допустит бандитов в европейские структуры
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"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан"
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Як що повернуть то покажуть усьому світу свою продажність та те усі цінності їх це пшик коли гроші на іньшій чашці ваг!
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Ну, к сожалению, пока кацапский газ дороже и европейских ценностей и морали.
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Співробітництво по МН 17 не є єдиною умовою повернення у ПАСЕ.
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Вы только посмотрите как Макрон смотрит на *****, и думает - это и есть тот самый лысый кремлёвский *******...
Родичі жертв МН17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2432
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Вся надежда на этих людей! Горе, которое они пережили не позволит замять и забыть это страшное преступление .
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ДОСТРОЯТ СП2 И ВЕРНУТ В ПАСЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРИКРИТОГО ВТОРЖЕНИЯ.ГАЗ В ЕВРОПУ БУДЕТ ИДТИ, САНКЦИИ УЖЕ НЕ НАЛОЖАТ ТАК КАК ЕДИНОГЛАСНО ТАМ ГОЛОСОВАТЬ НЕ БУДУТ. ВСЯ НАДЕЖДА НА СЕБЯ И США
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298 загиблих - "вимога не допустити повернення росії в ПАРЄ ! " (с)

13000 загиблих - "жінки України є туристичним брендом" (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРодственники жертв МН17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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