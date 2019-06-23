 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центральной избирательной комиссии, на очередном заседании 23 июня ЦИК зарегистрировал 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 164, выдвинутых политическими партиями - 48.
Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.
Также Комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Таким образом, всего по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.
гірше ж не стане )
почитайте о парне, который идет по мажоритрке от ЕС по 23 округу. Почитайте и пожалуйста распространите. Кто может по округу 23 - помогите!!!!
Денис Пятигорец - с Денис П'ятигорець.
14 ч. ·
- Привіт, Денис. Ми там на схід маємо їхати, можеш нам пального регульнути?
- О, Юра, привіт! Звичайно! А ти шо, теж волонтериш? Красава! Хто твої підопічні? Яка бригада?
- Еееее, ну по-різному. Так і не скажеш... (якось невпевнено відповів Юра)
І я, вже «матьорий волонтер», який на момент цієї розмови разів п`ять вже відвідував АТО з вантажем снаряги для пацанів, с посмішкою обговорював з (на мою думку) «волонтером початківцем» Юрою Сковородою деталі передачі йому пального.
І тільки через 3 роки я дізнався, що він не був початківцем, коли мені дзвонив. І що він був незвичайним волонтером. Хоча ні, надзвичайним волонтером...
Виявилося, що Юра з побратимами був у групі «Чорний тюльпан», яка займалася пошуком наших загиблих військових на окупованій території.
Вони збирали рештки наших героїв під акомпанемент прокльонів та знущань сєпарні, які завжди стояли поряд, коли волонтери «Чорного тюльпану» займалися ексгумацією та періодично стріляли над їхніми головами, або кидали під ноги гранату, змушуючи ховатися в ямі, яку щойно вирили хлопці. І так кілька років поспіль. Через біль, ненависть та жагу до помсти. І жодного разу Юра не розповів мені, чим займався в АТО. Він мовчки робив свою таку важливу справу!
І сьогодні мій друг Юра Сковорода йде в депутати ВР від Європейської солідарності. По 23 виборчому округу!
Успіху, брате!!!! Я не знаю достойніших за тебе!
И будет нам счастье...