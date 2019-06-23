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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:выборы (22567) кандидат (956) ЦИК (3121)

 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК

ЦИК зарегистрировала 212 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Центральной избирательной комиссии, на очередном заседании 23 июня ЦИК зарегистрировал 212 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 164, выдвинутых политическими партиями - 48.

Следовательно, всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА

Также Комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Таким образом, всего по состоянию на 23 июня ЦИК зарегистрировала 1743 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 12 политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК 01

Также читайте: ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты

Источник: https://censor.net.ua/n3133795
 
 
 Топ комментарии
 
Колишніх ригів не буває. Свинарчуки з пепе підтвердили.
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Может всем кандидатам выдать оружие и пускай победит сильнейший? Тоже будет всем весело...
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Желающих 5 лет протирать штаны и при этом еще получать хорошую зарплату за счет налогоплательщиков + возможность дерибанить бюджет, хоть отбавляй.
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Может всем кандидатам выдать оружие и пускай победит сильнейший? Тоже будет всем весело...
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Выдать этим рептилоидам оружие и на фронт, там узнают кто с кем воюет в Украине. А то в Раду лезут, выставив роги, один бандитский сброд, а на фронт их не затащишь. Бандиты лезут, а идиоты - избиратели за них голосуют и -опу дерут, а в результате как были в парламенте рептилоиды, так и останутся, только перетасуются по разным партиям.
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О, а ведь это идея, в начале всех на фронт... Надо развивать...
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зебилы сцыканут, религия не позволяет. Гавкнуть из подворотни серануть на сайте, другое дело
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И каждый хочет "позаботиться" о гражданах Украины
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так вроде наши Слуги 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9056 а все наоборот где сие выидано чтобы Слуги хозяевам (народу) приказывало и повелевало.... 3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК - Цензор.НЕТ 1940
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Пусть не избирают бандитов. Сами и виноваты. Сами голосуют и избирают, а потом ноют,что Рада дрянная. Почему не проголосовать за партию " Голос" с новыми людьми? Или за Свободу? Или за партию Гриценка? Нормальные украинские патриотичные партии. Не нравятся, а нравятся бандиты - олигархи зажравшиеся и брехуны, нравятся антиукраинские твари? Ну так тогда нечего и пенять на кого-то, что война и нищета.
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Колишніх ригів не буває. Свинарчуки з пепе підтвердили.
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Желающих 5 лет протирать штаны и при этом еще получать хорошую зарплату за счет налогоплательщиков + возможность дерибанить бюджет, хоть отбавляй.
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Навіть вигнане ригівське шобло і те повернулось...
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их пригласили, стрелять ведь прекратили
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Никто не наказан, поэтому и возвращаются.
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А чего же они тогда сваливали из страны? Значит знали, что если вернуться то пОсОдють. Но самое близкое окружение шапкокрада беглого до сих пор сидят у ***** под крылышком. Короче, ключевые фигуры шоблы рыговской такие как богатырева, кровосися, арбузня те не вернуться думаю. А мелкота конечно подтягивается....
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Ой как ты за Пэтю одно место дерешь...Если бы было желание, то вынесли бы приговор и так, Януковичу же вынесли. А так они удрали, пересидели безнаказанно, а теперь думают дай попробуем еще при Зеленском к власти присосаться.
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Я ни за кого ничего не деру. Просто констатирую факт. Суд над беглым хряком это не только уголовное но и политическое дело. Которое было нужно не только с юридической точки зрения но и моральной тоже. Он нарушил присягу и изменил Родине, удрал из страны которой он присягнул на библии. Но по каждой шавке из кодла шапкокрада это очень дорогое удовольствие для страны. Это был показательный процесс. Осудив шапкокрада вынесен приговор всей его шобле если не юридический то во всяком случае моральный.
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Ну если ты считаешь депутатов Рады шавками,недостойными суда, то живи по их правилам и законам и не говори, что они не такие и не жалуйся на жизнь. Тебя все устраивает и война,и коррупция, и расстрел Майдана, и нищета - все.
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Вони самі здриснули, а посадити їх не було можливості так як їх в країні не було. А по кожній трані проводити заочне розслідування та заочні суди це дуже дороге задоволення. От вони вернулись нехай Зе їх і посадить тим самим докаже, що він за справедливість.
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Ню-ню. А хто припинив карні справи навіть проти тих, хто за кордоном, ще за каденцію гідранта? Хто їх завалив? Сиди собі на канікулах і займайся спортом.
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А поконкретніше можна? А то тут на канікулах інфи в мене мало...
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Пресу читати треба. Впродовж п"яти років.
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Читал разные интервью разных политиков. Обрадовалась только баба Юля. Особенно огорчён Яцеглюк и Пляшке.Эти летят как фанера над Парижем.
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Вопрос почему проходит Оппоблок и как Украина до этого докатилась, что возвращаются Рыги во власть и никто из них не сидит в тюрьме за Майдан.Вопрос к уходящей власти.
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5 копеек - больное на голову.Тебе жалко Оппоблок с Мертвечуком, что ты пишешь такое?)
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Поки не надаси докази що я соєвий, так тріплом і залишишся.
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Був людиною, років п"ять тому. Зараз соєве сміття. Це щиро.
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Якщо не надаси доказів що я соєвий, то теж станеш тріплом і всюди писатиму вставай тріпло. Бггг, прикольно буде.
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Та пиши що завгодно. Я ж знаю чий ти терпіла.
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Ніхрена ти не знаєш. Ви як стадо баранів, один сказав і всі повторюють за ним.
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Я роблю висновки тільки за своїми спостереженнями. Або нік "5 копійок" зламали, або ти скурвився. По стилістиці твоїх коментів - друге.
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Ну от як, ЯК!!!??? Бути патріотом і голосувати за гнид, які пили нашу кров під час війни і ще їх виправдовувати? 5 складів, Ілловайськ, Дебальцево, Аеропорти. Ну совість Є?
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Ты, чудо гороховое, читай сначала мой комментарий, а то получается, что ты против комментария и за рыгов,за бандитов и против украинцев. Совсем конченый.))
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Тобі нагадать що ти писала взимку? А доказів так і не надала, патаму і тріпло. А шо ти пишеш зараз мене не цікавить.

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Ну так ты и пиши,что твой комментарий сейчас - это ответ на мой зимний.)) А ты хоть зимой хоть летом одного цвета - порохобот.
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как то подозрительно часто защищаешь петю со товарищи, может конечно не порохобот, а просто идейный "петинец", без обид
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О! Ще один. Де я його захищаю? Покажи. Як ви всі любите плескати язиками не задумуючись. Читай мою відповідь вище.
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вот это мне надо по каждому тролля статистику вести, копируя его цитаты?просто мне это запомнилось, и другие форумчане это подтверждают, что я тебе не попутал
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Так не лізь не в свою справу. У мене з нею давні рахунки і це не перший раз. Щоб звинувчувати в порохоботстві потрібно мати докази, а бла-бла типу всі про це знають - не катить.
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давай ты не будешь мне указывать, куда лезть, ок?это форум, тут все могут отвечать всем...и если внимательно прочитал мой первый пост, я напрямую не утверждал, что ты порохобот...да и как доказать, что какой то гыг порохобот?он явно в этом не сознается, только по его постам это можно с некой степенью вероятности считать так
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Та віздє. Був Людиною і стало підгавкаючою ботофермі шавкою. З чого такі метаморфози?
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А як же ж так? Чому навіть краснопике чмо Єфремов ще не засуджений за сепаратизм. Я вже мовчу про зняття і закриття карних справ на Єнакієвського і ригошобли. І шапкокрад за майдан скільки там отримав?!!! Допи, гепи, шуфричі і іншие лайно - в раді. І хто ж винен?!!!
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уже как месяц новая младая команда рулит Женские запои самые опасные
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Новая команда никак не относится к "Оппоблоку За життя", где все регионалы -бандиты собраны. А вот Пэдря - бывший рыг, видимо поэтому и рыги не в тюрьме и к власти рвутся и пройдут в Раду.
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ну пройдут и что?есть большая вероятность отмены неприкосновенности, тут вопрос в другом, сможет ли следствие доказать их вину по каким то пунктам...это только вышиватные деятели цензора уже все знают, кто в чем виноват,но для суда(а мы ведь европейская страна) это не аргумент
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В Оппоблоке одни антиукраинские твари и олигархические бандиты, благодаря которым расстреливали Майдан и сейчас они желают отдать Украину Путину. Вот к чему привела Пэдрячья безнаказанность для бандитов в Украине.И я очень сомневаюсь, что Зеленский будет их всех сажать, он от Пэдряки недалеко ушел. Поэтому партии Пэдри и Зели одинаково вредны для Украины и если бы у украинцев было ума побольше эти партии никогда бы не прошли в Раду.
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опасные модеры бдят 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2251повторяю, если такая умная, может будешь основывать партию вышиватных троллей цензора?а чего, новые лица в политике 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2251 но а олигархи разных политокрасов друг с другом договорятся, как уже это неоднократно бывало, бабло рулит
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а чего новая команда не сажает как обещала
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А кому сажать? Луценку? Пока он Генпрокурор. Луценка самого впору посадить.
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Надіємося на перемогу Зеленського!!!
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он уже к сожалению,если еще и его шобла победит то .... так просто это не закончится
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ПОРОХОБОТЫ ОРГАНИЗУЮТ НОВЫЙ МАЙДАН?
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самое интересное что вы там будете первыми)
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в твоих фантазиях..а на самом то деле я буду первым эмигрировать в канаду 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6552
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а тут сейчас два вида или зебик или порохобот так что выбор не велик)
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чем мне нравятся тупые тролли, так это тем, что мир у них черно-бел, без цветов и оттенков...думаю доказывать такому что то безполезно
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а что тебе доказывать,ты трус и бежишь от трудностей в Канаду,вместо того что бы пытатся как то изменить положение вещей в Украине
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как можно изменить то, что изменить в ближайшее время не представляется возможным?только изменение ментальности через несколько поколений может дать шанс на перемены...никогда не мучал вопрос, почему два майдана заканчивались явным неудовольствием от действий постмайданных президентов и происходил решанш антимайдана?
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ну и от того что сбежишь ситуация в стране не изменится,и что все уедут и останутся только безмолвные и неухоженные могилы предков, которые эту землю собирали и обороняли. Беги ,но я не побегу,у меня и сейчас есть возможность сделать карту поляка и свалить,но Украина моя страна,в ней жить моим детям и внукам. Пусть звучит пафосно,но я так думаю. Хочешь бежать беги,хоть под ногами путатся не будешь
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7.4133333333... Доведеться рубати на шматки.
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Вовці Парасюку відмовили в реєстрації,як обличчю Майдану,пєтькіна ЦВК любить ригів,особливо донецьких,а вовка ще шухеру на Львівщині наробить і дубневичам буде заважати набирати відсотки для песиголовців
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ну мабуть зєлєбєнє не дуже подобається,коли ногою махають...а пороху було пофіг 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8847
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Гига,там же написано,петькіно цвк,ти не перекручуй ,а готуйся трухана підтримувати,ти вже там крестиком вишиваєш
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як зєлєбєгю вибрати-то не було пєтькине,а як ледащого парасюку то вже пєтькине 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7025
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Та петькіно воно і було,тільки проти 73% не попреш,дякуйте,шо вам 20% домалювали,та ви все тут четвертинками пишались,а тепер виявляється не 25% а всього на всього 5% недорозвинутих імбецилів
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Гига,ти вже кацапські шняги сюди тягнеш,скільки хоч доплачують брати твої
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а як же не тягнути?нехай вата себе впізнає 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 648
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Те, которых "распустили" не должны вновь попасть в ВР. Будьте бдительны люди, Украину довели до края, вся эта шушера с красными речами. Должна быть ответственность за невыполненные обещания.
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а що, як всіх розстріляти?
гірше ж не стане )
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ПЕСиків порошенківських на смітник історії 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1227
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Парасюка и Саакашвили не пустили на выборы, зато все рыги в сборе. порох тщательно подбирал нужных людишек в ЦИК. и таки да, виноват Зе)). или Ю.
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Hellis‏ @13Hellis_13 21 ч.21 час назад

почитайте о парне, который идет по мажоритрке от ЕС по 23 округу. Почитайте и пожалуйста распространите. Кто может по округу 23 - помогите!!!!

Денис Пятигорец - с Денис П'ятигорець.
14 ч. ·

- Привіт, Денис. Ми там на схід маємо їхати, можеш нам пального регульнути?
- О, Юра, привіт! Звичайно! А ти шо, теж волонтериш? Красава! Хто твої підопічні? Яка бригада?

- Еееее, ну по-різному. Так і не скажеш... (якось невпевнено відповів Юра)
І я, вже «матьорий волонтер», який на момент цієї розмови разів п`ять вже відвідував АТО з вантажем снаряги для пацанів, с посмішкою обговорював з (на мою думку) «волонтером початківцем» Юрою Сковородою деталі передачі йому пального.

І тільки через 3 роки я дізнався, що він не був початківцем, коли мені дзвонив. І що він був незвичайним волонтером. Хоча ні, надзвичайним волонтером...

Виявилося, що Юра з побратимами був у групі «Чорний тюльпан», яка займалася пошуком наших загиблих військових на окупованій території.

Вони збирали рештки наших героїв під акомпанемент прокльонів та знущань сєпарні, які завжди стояли поряд, коли волонтери «Чорного тюльпану» займалися ексгумацією та періодично стріляли над їхніми головами, або кидали під ноги гранату, змушуючи ховатися в ямі, яку щойно вирили хлопці. І так кілька років поспіль. Через біль, ненависть та жагу до помсти. І жодного разу Юра не розповів мені, чим займався в АТО. Він мовчки робив свою таку важливу справу!

І сьогодні мій друг Юра Сковорода йде в депутати ВР від Європейської солідарності. По 23 виборчому округу!

Успіху, брате!!!! Я не знаю достойніших за тебе!
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кандидат у ВР повинен бути військовозобовязаний який відслужив в армії
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а женщины у нас невоеннообязанные же, как с ними?
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для них церковь, дети, кухня.....
И будет нам счастье... 3336 кандидатів вже зареєстровано для участі у позачергових виборах народних депутатів України, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5482
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якщо хочуть бути депутатом то повинні відслужити. Так як в Ізраїлі
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ты посмотри сколько желающих служить народу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3336 кандидатов уже зарегистрированы для участия во внеочередных выборах народных депутатов Украины, - ЦИК
 
 
 
 
 
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