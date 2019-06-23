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 Более 250 тысяч человек вышли на улицы Праги с требованием отставки правительства Бабиша

Крупнейшая в новейшей истории Чехии демонстрация состоялась в чешской столице 23 июня.

Протестующие, которые съехались в Прагу со всей страны, требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в незаконном присвоении крупных средств от ЕС для своей фирмы Agrofert, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Также чехи требуют отставки министра юстиции Марии Бенешовой, которую связывают с Бабишем и коррупционным скандалом, к которому он причастен. Именно Бабиш назначил Бенешову новым министром юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Организатором демонстрации является общественная организация "Миллион минут для демократии". Ее лидер Микулаш Минарж отметил, что в случае, "если бы дошло до отставки премьера, то наше требование было бы выполнено, и именно это, по-видимому, положило бы конец демонстрациям".

Участие в демонстрации приняли известные чешские актеры, общественные деятели, студенты, семьи с детьми, фермеры, предприниматели, граждане всех возрастов как из столицы, так и из городов и сел со всей Чехии.

Как отмечает Громадське, акции протеста против действующего правительства в Чехии продолжаются еженедельно еще с конца апреля. 4 июня, по данным организаторов, собралось примерно 120 тысяч человек.

Андрей Бабиш пришел к власти во главе политического движения ANO, чешское правительство возглавил в 2017 году. По оценке "Форбс", он является вторым самым богатым человеком в Чехии с состоянием в 3,7 миллиарда долларов. 23 ноября 2018 года Сенат Чехии не собрал достаточного количества голосов для отставки Бабиша после скандала с его сыном. Осенью прошлого года стало известно, что Андрей Бабиш-младший незаконно посещал оккупированный Россией Крым.

Также читайте: Сын чешского премьера Бабиша заявляет, что его вывезли в оккупированный Крым, чтобы он не дал показания на отца. Премьер отрицает похищение (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3133794
 
   
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Чрствый, если не ошибаюсь, такое количество голосов было собрано всего за 4-5 дней)
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ти ще шекеладного роттердамця згадай з 1000 гривень і тратато за три дні ...
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Теперь ПОРА СОБИРАТЬ КОЛОРАДСКИХ ЖУКОВ 😀😀😂
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Себя отделив от скотины,
свой дух охраняя и честь,
мы живы не хлебом единым -
но только покуда он есть.

Игорь Губерман.
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тех, кто был особо боек,
прикрутили к спинкам коек...
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Из другой системы измерений---но автор тот же:*Вы не мнитесь---девушки, не надо нас беречь. Есть ещё у дедушки, чем кого развлечь!*
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Процитувала амеба на ставці... Ну як!!! таке можливо?
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Олигархов везде гонят от власти сейчас
Прям тренд уже после апреля
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Нтересно, узнаем мы когда нибудь сколько украл Хряк мальдивский?
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Не думаю. Ботоферма імбецилів і моральних уродів дуже дорого коштує і ніде в документах не відсвічує. А він її шостий рік утримує.
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Советую начать с кучмы и его дочки(киевстар) с пинчуком.
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А кто это правительство выбирал в правительство ? Они же не из сундука появились ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 250 тысяч человек вышли на улицы Праги с требованием отставки правительства Бабиша
 
 
 
 
 
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