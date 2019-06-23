 Более 250 тысяч человек вышли на улицы Праги с требованием отставки правительства Бабиша

Протестующие, которые съехались в Прагу со всей страны, требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого подозревают в незаконном присвоении крупных средств от ЕС для своей фирмы Agrofert, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Также чехи требуют отставки министра юстиции Марии Бенешовой, которую связывают с Бабишем и коррупционным скандалом, к которому он причастен. Именно Бабиш назначил Бенешову новым министром юстиции.
Организатором демонстрации является общественная организация "Миллион минут для демократии". Ее лидер Микулаш Минарж отметил, что в случае, "если бы дошло до отставки премьера, то наше требование было бы выполнено, и именно это, по-видимому, положило бы конец демонстрациям".
Участие в демонстрации приняли известные чешские актеры, общественные деятели, студенты, семьи с детьми, фермеры, предприниматели, граждане всех возрастов как из столицы, так и из городов и сел со всей Чехии.
Как отмечает Громадське, акции протеста против действующего правительства в Чехии продолжаются еженедельно еще с конца апреля. 4 июня, по данным организаторов, собралось примерно 120 тысяч человек.
Андрей Бабиш пришел к власти во главе политического движения ANO, чешское правительство возглавил в 2017 году. По оценке "Форбс", он является вторым самым богатым человеком в Чехии с состоянием в 3,7 миллиарда долларов. 23 ноября 2018 года Сенат Чехии не собрал достаточного количества голосов для отставки Бабиша после скандала с его сыном. Осенью прошлого года стало известно, что Андрей Бабиш-младший незаконно посещал оккупированный Россией Крым.
свой дух охраняя и честь,
мы живы не хлебом единым -
но только покуда он есть.
Игорь Губерман.
прикрутили к спинкам коек...
Прям тренд уже после апреля