 Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу

В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной "Республиканской народной партии" Экрем Имамоглу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Таким образом властная "Партия справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Однако сторонники Эрдогана указали на фальсификации и требовали отменить результаты голосования.
Как сообщает Эхо Москвы, представитель оппозиции Экрем Имамоглу после подсчета почти всех бюллетеней набирает 53% голосов, его соперник, выдвиженец правящей партии справедливости и развития Бинали Йылдырым – 45%. Йылдырым уже поздравил с победой оппозиционного кандидата.
Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.
Европейский союз раскритиковал решение турецких властей провести повторные выборы мэра Стамбула. Государственный департамент США прямо не критиковал это решение, но заявил, что "здоровая демократия" с прозрачными выборами в интересах Турции.
Босфор с Дарданеллами перекроют??!
Ужос!!
😁
Співчуття... А хвіст ще не виріс, інваліде і провокаторе?
😁
🤗
Это все что надо знать о демократии в Турции
- ты, *****, сбил мой самолет.
- какой из них?
- так ты сбил не один?
- нефиг шастать.
султан турецкийпрезидет Эрдоган и его диванВысшая избирательная комиссия опять отменят. пока эти глупые демократы не поймут как надо голосовать...
Как же Порошенко до этого не догадался?!
🤑