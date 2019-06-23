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Все про:выборы (22567) мэр (1351) Стамбул (160)

 Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу

На голосовании 31 марта на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции. В мае Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты и назначила повторные выборы на 23 июня.

В середине апреля комиссия признала победу кандидата от оппозиционной "Республиканской народной партии" Экрем Имамоглу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Таким образом властная "Партия справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана впервые с 1994 года уступила власть в крупнейшем городе страны. Однако сторонники Эрдогана указали на фальсификации и требовали отменить результаты голосования.

Как сообщает Эхо Москвы, представитель оппозиции Экрем Имамоглу после подсчета почти всех бюллетеней набирает 53% голосов, его соперник, выдвиженец правящей партии справедливости и развития Бинали Йылдырым – 45%. Йылдырым уже поздравил с победой оппозиционного кандидата.

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Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.

Европейский союз раскритиковал решение турецких властей провести повторные выборы мэра Стамбула. Государственный департамент США прямо не критиковал это решение, но заявил, что "здоровая демократия" с прозрачными выборами в интересах Турции.

Источник: https://censor.net.ua/n3133793
 
   
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На голосовании 31 марта на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции. В мае Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты и назначила Источник: https://censor.net.ua/n3133793

Это все что надо знать о демократии в Турции
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Это хорошо ,пора Эрдогану на погост ! Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу - Цензор.НЕТ 7240
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не факт, що оберуть когось для нас кращого
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турция никогда не была нашим союзником. локальные интересы и тур бизнесс. вот все, что интересует наташолюбов.
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А кто был бескорыстным союзником? Один небезизвестный Саня-3 сказал своему сынишке Коле-2 верные слова о союзниках, справедливые и для Украины, - армия и флот.
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І шо нам дєлать?????!
Босфор с Дарданеллами перекроют??!
Ужос!!
😁
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Вам треба пити віски до того моменту, коли на рогах какашник буде мати вигляд.
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Аггга, Саньк, це в люстерко по собі бачиш?
Співчуття... А хвіст ще не виріс, інваліде і провокаторе?
😁
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полное фуфло, знакомый повелся - только деньги на ветер
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А від жінки пробував віджиматися?
🤗
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На голосовании 31 марта на выборах мэра Стамбула победил представитель оппозиции. В мае Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты и назначила Источник: https://censor.net.ua/n3133793

Это все что надо знать о демократии в Турции
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Ну авторитаризм и демократия как то не сочитаються
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диалог путин- эрдоган.
- ты, *****, сбил мой самолет.
- какой из них?
- так ты сбил не один?
- нефиг шастать.
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не хвылюйтесь: султан турецкий президет Эрдоган и его диван Высшая избирательная комиссия опять отменят. пока эти глупые демократы не поймут как надо голосовать...
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И 20 девственниц в услужение, для утех и омовения ног.
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Общеизвестным является тот факт, что после пользования девственной гурией в раю, её затем выдерживают в течении трех суток в полной темноте и температуре 4 градуса по Цельсию, для полного восстановления девственности.
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Спать не буду.Буду ждать хтож пабедит.с..ка.Новость - жесть
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Напомним, муниципальные выборы в Турции состоялись 31 марта 2019 года. В мае Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты и провести повторное голосование.

Как же Порошенко до этого не догадался?!
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Че та Ахендовский вспомнился с чесно заработаным дворцом...
🤑
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Тлеба переголосувати!!

Повторні вибори мера відбуваються в Стамбулі, знову лідирує опозиціонер Імамоглу - Цензор.НЕТ 6035
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПовторные выборы мэра проходят в Стамбуле, снова лидирует оппозиционер Имамоглу
 
 
 
 
 
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