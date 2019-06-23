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Все про:Нацполиция (9585) расследование (2541)

 Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым

На прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину с гранатой РГД-5 с запалом. Сотрудник попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого. Однако тот отказался и некорректно выразился.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.

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Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четыре руководителя полиции Винницкой области - начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.

Материалы расследования переданы в Государственный бюро расследований.

22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.

23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.

Также читайте: Полицейского, избившего соратника Гриценко до состояния комы, отправили под домашний арест

Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего, отмечается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3133792
 
   
 Топ комментарии
 
такое было, есть и будет... пока не сядут высокие чины начиная с экс-президентов.
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Нормально, раньше хотя бы били подозреваемых, щас уже бьют прохожих, отказавшихся быть понятыми.
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такое было, есть и будет... пока не сядут высокие чины начиная с экс-президентов.
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потому что нужно набирать образованных!и адекватных людей а не за сало и кум брат сват.половина чувствуют себя богами
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Адекватный и образованный человек, придя в гнилую систему либо сам сбежит, либо будет изгнан системой, либо приспособится и перекуется в морального урода.
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ну так во главе такой же должен быть.в остальном вы правы система сожрет любого и не только в мвд
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За поребриком возбудили бы уголовное дело "за нанесение увечий пальцу полицейского головой обвиняемого".
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Щось у лісі здохло? читаєшь і не віриться.
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Так и должно быть в правовом государстве !!!
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ты почитай список - из-за чего идут в отставку Министры МВД в Европе!!!
А в Англии министр опоздал на заседание и подал в отставку!!!
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Боря, вон на Полтавщине участковые хором отметелили кого-то там и шо? Янтарно-рюкзаковый и не думает про отставку, "лучший министр".
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ну так деньги любят все а работать не хотят
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Насчет руководства согласен. А за посылание на й...х копа при исполнении граждан нужно п...дить как во всех цивилизованных странах.
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во всех странах если просто замахнётся на колхозника сразу улетает с работы Если ударит тюрьма в не зависимости чего там ему нахамили. Должен корректно сопроводить в участок, где он и напарник напишут рапорт за оскорбление и приложат запись с полицейской камеры. Дальше суд решает.
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Так то в странах развитой демократии такие чудеса. При нашем феодализме кто на государева человека покусился - тому сразу секир-башка на месте. Дабы неповадно было холопам!
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так у вас в Мордоре так и должно быть.
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Сдохнет, когда мент реально сядет с реальным сроком.
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Я 4 года пишу:
Первого кого нужно было посадить и надолго-это человека проводившего ментам аттестацию на полиграфе. А то по результатам его тестов практически все менты "порядочные, честные и не брали никогда взяток"
Второго-десятого это тех кто ему поверил.

Миллиарды бюджетных денег и годы работы коту под хвост, в итоге практически все менты оказались "честные и непорочны". Аналогично "почистили" прокуратуру и суды.
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Полиграфист то при чем? Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет.Неаттестованные элементарно восстанавливались через радикально реформированный суд.
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У нас никто ни за что не отвечал. Он "играл" как ему сказали. Как и "пианисты" в ГПУ, которые за 5 лет не смогли установить какие подразделения МВД два месяца расстреливали людей в центре столицы.
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Они там нехило все сплелись как змеи. Петко не трогал овощей, а они не особо на него гадили. Просто если бы запел условный кивалов, то многим бы грустно стало, наверное. Включая и "сажающих".
Ройтман говорил про этих тварей. Гелетей - еще тот бандюга. И Петко не мог этого не знать. Плюс - прикол с закрытой ручкой и высер о ядерных ударах. Оно еще и тупое как пробка оказалось.
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Согласен. Они только перед камерами "враги", а на деле все друзья, кумовья и т.п. с многолетним стажем, и десятилетиями разыгрывают театр для лохов. Всё они на януковича повесили, а как же, кого нет на того и вешаем. Хотя я не понимаю как освобождает от ответственности мента фраза: "мне сказали убивать я и убивал, а что ?", или как освобождает это от ответственности тысячи других ментов которые стояли и смотрели на это.
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С ментами возможны варианты - им же рассказывали что против них террористы и т.д.
Совковое пушмясо не особо за Афган судят. Да и руководство тоже, а следовало бы. Если солдату приказали - стреляй туда и он попал в Мариуполь, то это одно
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И о "восстанавливались через суд"
Если Ваше руководство не хочет Вас видеть на этой работе, Вы хоть 100 раз восстанавливайтесь, Вам создадут такие условия, что Вы сами будите просить чтоб уволили по согласию сторон.
Руководитель собирал подчиненных и прямо говорил: пару человек нужно уволить, чтоб не 3,14здели, через неделю восстановитесь через суд, там всё договорено.
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как начальная реакция на то, что случилось, - то что нужно, так должно бьіть, к єтому стремимся. не правда ли?
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Ну как же совковые, когда радикально демократически реформированные.
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некорректно выразился.\\\\\\\\\

А отмазки у них ничего. Завалятся в хату бандиты, начнут избивать и резать, а застрелишь - ооочень повезет если всего годик в СИЗО и потом отпустят с условкой.
А тут - выразился некорректно, да за такой ужас всю семью мужика надо линчевать до 25-го колена, не, Аваков? Ну твари какие-то, а не полиццейские попались. Надеюсь там таких немного. Тысяч 50, не больше.
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И заметь, Боря, все как на раше там чуть что - "выражался, сопротивлялся при задержании".
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Но даже при такой же новости оттуда - все равно было бы немного странно, а оно тут такое случилось((
Антиколорадос писал что в провале реформы - виноват Михо и прочие грузины, ну и Аваков конечно(ибо пошел против "Пороха"))
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В Европейский Суд - Украина ему еще заплатит
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Мусора врут, скорую они не вызывали, мусор который избивал мастер спорта по самбо, категория до 100кг! Сегодня Александр Комарницкий умер, не приходя в сознание(((
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Нормально, раньше хотя бы били подозреваемых, щас уже бьют прохожих, отказавшихся быть понятыми.
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Закономерный результат круговой поруки и безнаказанности полицайской банды. От безнаказанности к вседозволенности, от вседозволенности к беспределу. Эволюция.
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А что вы ждёте, когда в стране 73 % зебилов?
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В стране 100% мусоров атестованных при мистере Рошенка.
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И что ? Выбрали с чего было ? Какой народ , такая и полиция ? Или не с этого народа полицейские?
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просто сейчас народ начал знать свои права и ими пользоваться, что старьіх ментов только бесит. так что причина как раз в "оборзевщем (обумничавшемся)" населении. раньше ж не отказьівались, соглашались, как рабьі и их не били.
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С какой силой нужно было ударить, чтобы мужчина упал на асфальт и ударился головой???? И я как то слабо себе представляю, чтобы кто то разгуливал с гранатой в руку. Короче, сплошной бред. Как и с мальчиком, которому пулей попали в голову, а мусора рассказывали, что он упал.
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так уже ж бьіло, что задерживали мужика на авто тоже с гранатой. в стране, что воюет, разве єто не может бьіть?
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Насколько я понимаю полиция остановила мужчину с гранатой, а не авто
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єтот бьіл пешком. а я вам о таком же случае ранее, только мужик бьіл на тачке.
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ну не оплеуху же дал, нет нет, не поддерживаю поступок полицеиского, но что сказал пострадавший, что полицейский ударил рукой в голову (в челюсть).
да ещё, если падает, то голову отбивает, так что сила удара уже не важна.
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Да что бы не сказал. Физические действия полицая неадекватны словесным действиям пострадавшего.
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Счас мусора и гранаты подкидывают??
🤔
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Ну а что им может помешать это делать?
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Где вы в Украине возьмёте нормальных людей в полицию , если в стране 73 % зебилов? Проблема украинцев в том , как показали выборы , что за время независимости украинцы не развевались , а деградировали.
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При порошенку цю справу якраз би зам'яли.
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Зебобик , скажи дегредант , что при Зеро ее не замнут? Зуб даёшь? А зебобик
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"развевались".. Развевается знамя на ветру, кацап неграмотный. Тебя как родила свинья, так ты и не развиваешься
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Главно что ты развЕлся. Но пишешь что-то как не(до)развитый =((
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Ну хоть одна новость про беспредел ментов с адекватным наказанием.
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єто только стартовая новость. машина начала работать правильно, но хватит ли завода до конца?
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Чому їх не прикончили за сарайчиком? Як вони потерпілому обіцяли...
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Чого Аваков не звільнений? Поставте петицію за повне звільнення і переатестацію всіх мусорів. Ма місціях в областях одна мусорота стара 90% залишилось
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В стране 73 % зебилов, что это значит? Это значит, что украинцы так деградировали , что потеряли ценности, где все крутится вокруг денег. Вот и результат.
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в тех 73% есть приблизительно (округлим) 15% ватьі. єто те, кто голосует за оппоблок-за життя. и они же голослвали за Зе просто против Порошенко. єто самая ужасная часть населения.
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Схоже Цензор бабло відробляє, інформацію не повну подає, якусь покручену. Сьогодні людина померла-
"Вінницький активіст Олександр Комарніцький, потерпілий після розмови з поліцейськими, помер 23 червня. Про це повідомив Анатолій Гриценко, голова партії «Громадянська позиція», членом якої був Комарніцький, а також активісти з Вінниці."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pomer-vinnytskyi-aktyvist-komarnitskyi/30015470.html
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И попробуй потом докажи что ты выражался вполне корректно.
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Даже если и некорректно - это повод убивать?
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спишут на то, шо пострадавший сам виноват. его родители не научили в децтве, шо автобус надо обходить сзади, трамвай спереди, а полицая со всех сторон. и во вторых, он пошёл в словесный конфликт с полицаем без каски и спасжилета, шо категорически запрещено по технике безопасности.
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По-перше, повинна бути відповідальність за образу посадової особи, якою є поліцай; мало там що не сподобалося перехожому... Подумки можеш що хоч вважати, але за образу, навіть словом (тим більше, привселюдну) - поліцай має тебе як мінімум скрутити, не добираючи засобів. Щоб суд вирішив, на скільки тисяч (в зеленому еквіваленті!) будеш худіти. І це лише в адміністративному порядку; бо коли, вчиниш супротив - буде ще й в кримінальному!

Так що, з усього судячи (з тексту інфи), дарма судять поліцая, і знімають його начальство... Хіба що... але це - по-друге: там явне перевищення сили, застосованої поліцаєм... Хіба що так...

Але: поліцай має владу, і він має поважатися пересічним! Бо, зазвичай, коли трапляється якась біда - саме поліцай лізе першим піставляти свої груди під кулі, заточки чи іншу біду...
Да, буває всяке: в сім'ї, як кажуть не без виродка... Але в цьому випадку я чомусь думаю, що це - не той випадок...
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Хера себе , начальника нафиг, да млин это как в Европе, никогда еще такого в Украине не было....
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Будешь!?
НЕ!
И в дыню..
и исчо виноватый...
🤔
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понятой дело добровольное а не совковое принудительное со старыми муссорами ппс которые светят в рожу и телефон проверяют как раньше...твари
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Зарізали та втопили: в Києві знайшли тіло зниклої 9-річної дитини

У Києві, біля озера Вирлиця, знайшли тіло дев'ятирічного Захара Черевка, який зник 22 червня. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Киев.Оперативний". "За попередньою інформацію, його було жорстоко вбито. Наразі на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Як повідоміли на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, за попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім втопили. Також в мережі опублікували першу фотографію з місця трагедії.
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Активісти - це самонадіяні, інколи наївні, люди, які думають, що начитавшись гумових законів і мертвої конституції вони змусять мафіозну кліку рахуватися з їхніми аргументами і виконувати їхні забаганки. Чого б це так мало статися? В цій країні нема ні юридичних інструментів, ні необхідної суспільно-моральної атмосфери для здійснення таких мрій. Саме поняття активісти вже містить в собі безорієнтовний тренд спрямований в нікуди. На протязі років це явище позбавлене ознак будь-якої еволюції і замість того, щоб стати початковою фазою зародження прогресивного громадсько-політичного об'єднання, продовжує залишатися примітивним інкубатором для кар'єристів, основним завданням і давньою мрією яких завжди було злигатися з системою.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым
 
 
 
 
 
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