 Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейского, в ДТП с которым в Херсонской области погибла семья с ребенком, отпустили под залог

Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четыре руководителя полиции Винницкой области - начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.

Материалы расследования переданы в Государственный бюро расследований.

22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.

23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.

Также читайте: Полицейского, избившего соратника Гриценко до состояния комы, отправили под домашний арест

Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего, отмечается в сообщении.