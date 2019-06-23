 Четверо руководителей полиции Виннитчины отстранены из-за полицейского, применившего физическую силу к отказавшемуся быть понятым

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ, завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.
По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.
Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Национальной полиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четыре руководителя полиции Винницкой области - начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП.
Материалы расследования переданы в Государственный бюро расследований.
22 июня следователи ГБР объявили сотруднику полиции Винницкой области о подозрении по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины. Ему вручили повестку для прибытия в суд с целью избрания меры пресечения.
23 июня суд избрал полицейскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.
Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего, отмечается в сообщении.
А в Англии министр опоздал на заседание и подал в отставку!!!
Первого кого нужно было посадить и надолго-это человека проводившего ментам аттестацию на полиграфе. А то по результатам его тестов практически все менты "порядочные, честные и не брали никогда взяток"
Второго-десятого это тех кто ему поверил.
Миллиарды бюджетных денег и годы работы коту под хвост, в итоге практически все менты оказались "честные и непорочны". Аналогично "почистили" прокуратуру и суды.
Ройтман говорил про этих тварей. Гелетей - еще тот бандюга. И Петко не мог этого не знать. Плюс - прикол с закрытой ручкой и высер о ядерных ударах. Оно еще и тупое как пробка оказалось.
Совковое пушмясо не особо за Афган судят. Да и руководство тоже, а следовало бы. Если солдату приказали - стреляй туда и он попал в Мариуполь, то это одно
Если Ваше руководство не хочет Вас видеть на этой работе, Вы хоть 100 раз восстанавливайтесь, Вам создадут такие условия, что Вы сами будите просить чтоб уволили по согласию сторон.
Руководитель собирал подчиненных и прямо говорил: пару человек нужно уволить, чтоб не 3,14здели, через неделю восстановитесь через суд, там всё договорено.
🤗
А отмазки у них ничего. Завалятся в хату бандиты, начнут избивать и резать, а застрелишь - ооочень повезет если всего годик в СИЗО и потом отпустят с условкой.
А тут - выразился некорректно, да за такой ужас всю семью мужика надо линчевать до 25-го колена, не, Аваков? Ну твари какие-то, а не полиццейские попались. Надеюсь там таких немного. Тысяч 50, не больше.
Антиколорадос писал что в провале реформы - виноват Михо и прочие грузины, ну и Аваков конечно(ибо пошел против "Пороха"))
да ещё, если падает, то голову отбивает, так что сила удара уже не важна.
🤔
"Вінницький активіст Олександр Комарніцький, потерпілий після розмови з поліцейськими, помер 23 червня. Про це повідомив Анатолій Гриценко, голова партії «Громадянська позиція», членом якої був Комарніцький, а також активісти з Вінниці."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pomer-vinnytskyi-aktyvist-komarnitskyi/30015470.html
Так що, з усього судячи (з тексту інфи), дарма судять поліцая, і знімають його начальство... Хіба що... але це - по-друге: там явне перевищення сили, застосованої поліцаєм... Хіба що так...
Але: поліцай має владу, і він має поважатися пересічним! Бо, зазвичай, коли трапляється якась біда - саме поліцай лізе першим піставляти свої груди під кулі, заточки чи іншу біду...
Да, буває всяке: в сім'ї, як кажуть не без виродка... Але в цьому випадку я чомусь думаю, що це - не той випадок...
НЕ!
И в дыню..
и исчо виноватый...
🤔
У Києві, біля озера Вирлиця, знайшли тіло дев'ятирічного Захара Черевка, який зник 22 червня. За попередньою інформацією, хлопчика вбили.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Киев.Оперативний". "За попередньою інформацію, його було жорстоко вбито. Наразі на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Як повідоміли на сторінці "Вартові еспресо" в Facebook, за попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім втопили. Також в мережі опублікували першу фотографію з місця трагедії.