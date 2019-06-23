 Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА

ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети "ОПОРА".

"В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - говорится в сообщении.

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Также отказали в регистрации народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

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