 Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА

ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети "ОПОРА".
"В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - говорится в сообщении.
Также отказали в регистрации народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.
1. Регистрируйте.
2. Дожидайтесь прибытия в Украину.
3. Хватайте тварь!
4. Закрывайте и ключ выбрасывайте. Навсегда.
5. Профит. Все радуются, все счастливы.
«Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у частині 5 статті 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)… Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», - написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Пєтухов.
Він додав, що Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання закону про очищення влади. «Ми готові це зробити і в цьому випадку», - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.
Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minjust-bohdan-lustratsia/29957098.html
Теперь это офис!
В рашке иди и организуй одиночный пикет - тогда узнаешь, что есть фашизм
доколе 73% будут диктовать свою волю 24%?
это волюнтаризм!