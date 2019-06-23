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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (860) ЦИК (3121) ОПОРА (144)

 Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА

Центральная избирательная комиссия 23 июня отказала в регистрации кандидатами в депутаты почти двум десяткам человек, среди которых бывший глава Администрации президента Андрей Клюев, который выдвигался от Либеральной партии Украины.

ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети "ОПОРА".

"В то же время, представитель Либеральной партии Украины заявил во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в городе Донецк, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет основания отказывать Клюеву в регистрации кандидатом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты

Также отказали в регистрации народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА 01

Также читайте: Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу АП времен Януковича Клюева

Источник: https://censor.net.ua/n3133790
 
   
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та здрасьте! он может вместе с онищенкой на конных соревнованиях соревновался...))))
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Непосаженное в тюрьму воровское кодло хочет назад во власть.
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Тю, ручних портновських судів вистачає: баришівський, печерський, окружний, шостий...
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та здрасьте! он может вместе с онищенкой на конных соревнованиях соревновался...))))
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ага.. Клюев - конь, а Онищенко/Кадыров - всадник.. Зашибись картинка!
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А шо у нас есть такая партия ? Либеральная --- єто как сепарокацапская Центрвиборчком відмовив у реєстрації кандидатом у депутати ексглаві АП часів Януковича Клюєву, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3451
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либеральная партия Жириновского, шо делает в Украине
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В Парасюка на черевики документів не виявилось? Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 8113
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Тю, ручних портновських судів вистачає: баришівський, печерський, окружний, шостий...
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Непосаженное в тюрьму воровское кодло хочет назад во власть.
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Заголовок такой, что разжевали, проглотили, переварили, испражнились и за тебя уже двиче подумали. И написать больше нечего.
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Какая тупорыло-топорная "работа"! Дауны, пля!
1. Регистрируйте.
2. Дожидайтесь прибытия в Украину.
3. Хватайте тварь!
4. Закрывайте и ключ выбрасывайте. Навсегда.
5. Профит. Все радуются, все счастливы.
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Хто закриє, якщо суд одразу випустить і визнає конюхом-джурою, який супроводжував Оніщенка на змаганнях
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Почему это сепарское быдло до сих пор не за решеткой.
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Через коломойский суд легко оспорит! Центризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 143
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У Міністерстві юстиції України заявляють, що Андрій Богдан не може очолювати Адміністрацію президента, бо підпадає під закон про люстрацію.
«Посада голови Адміністрації президента прямо вказана у частині 5 статті 2 закону, як така, щодо якої здійснюються заходи з очищення влади (люстрація)… Якщо хтось вважає люстраційний закон несправедливим, то це не звільняє його від обов'язку його виконувати. Люстрація була однією з перших вимог Революції Гідності, і Міністерство юстиції робило все для належного впровадження ухваленого закону», - написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Пєтухов.
Він додав, що Міністерство юстиції надає роз'яснення і контролює виконання закону про очищення влади. «Ми готові це зробити і в цьому випадку», - сказав він.
Президент України Володимир Зеленський 21 травня призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. У команді президента заявили, що Богдан не підпадає під закон про очищення влади.

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minjust-bohdan-lustratsia/29957098.html
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Отменили администрацию и перенесли рядом с мумией иллича.
Теперь это офис!
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все граждане украины согласно конституции имеют право голоса и право быть избранным в противном случае запрет выдвигаться ущемление гражданских прав...... это фашизм.
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Мы как- нибудь сами разберёмся без кацапов. Ну вы просто поймите, что вас вычисляют по лексике. Про фашизм у себя можете кукарекать, где путен бессменный царь и отец нарассеи. У нас, где президентом стал простой парень из Кривого Рога, где произошло две революции - да вы и мечтать не можете о таком. Вы можете только выпендриваться на наших форумах под прокси.
В рашке иди и организуй одиночный пикет - тогда узнаешь, что есть фашизм
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Вы действительно думаете, что две революции -- это то чем следует гордится?
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Этот шоколадно-соевый Центризбирком не считается с мнением народа!
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я как ылита заявляю протезд.
доколе 73% будут диктовать свою волю 24%?
это волюнтаризм!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦентризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты экс-главе АП времен Януковича Клюеву, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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