 Пограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

В течение этой недели военнослужащие Государственной пограничной службы Украины из состава ОС оформили 287 тысяч граждан и 34 тысячи транспортных средств. Из-за неточностей или отсутствия необходимого перечня документов в пропуске через линию соприкосновения отказали 244 лицам. Пограничники выявили 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки.

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Также оформлено 21 внутренне перемещенное лицо, которые "из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории".

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 12 граждан, которые пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Также материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 4 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

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