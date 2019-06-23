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Все про:Госпогранслужба (3347) Донбасс (18782) Объединенные силы (327) КПВВ (14)

 Пограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС

Ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения контролируется Объединенными силами (ОС).

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОС.

В течение этой недели военнослужащие Государственной пограничной службы Украины из состава ОС оформили 287 тысяч граждан и 34 тысячи транспортных средств. Из-за неточностей или отсутствия необходимого перечня документов в пропуске через линию соприкосновения отказали 244 лицам. Пограничники выявили 17 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки.

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Также оформлено 21 внутренне перемещенное лицо, которые "из-за гуманитарного кризиса и систематических нарушений прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории".

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 12 граждан, которые пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Также материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 4 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины.

Пограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3133788
 
 
 Топ комментарии
 
зебилы со всего мира сползаются, как воши на кужух
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Хай їх ахмєтов ... груддю годує. Або чимось іншим.
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Что бы ва там все сдохли сепары продажные горите в аду убийцы
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Перекрити кордони з терористами та кацапами! Ніяких пенсій, соціальних виплат та ресурсів з України.
Хай їх ахмєтов ... г
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Хай їх ахмєтов ... груддю годує. Або чимось іншим.
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Там є багато літніх громадян України, які не можуть виїхати із-за жахливої бідності. Що з ними робити?
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пусть у рашки и пушилина голова болит
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Так чего ты просишь оружие в США для защиты от ***** и нефть с газом в ЕС? Пусть об этом у тебя голова болит.
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потому что есть предали а есть просто люди,они ждали *русский мир* они позвали войну,а как жрать то Украина дай??? Нет уж жрите что хотели
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У Ахметова сиська одна. Так, что сосать донбаситы должны по очереди. Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 776
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минные поля и ров крокодилами. Как сами просили.

Пограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7917
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Хто і коли зняв заборону? Докладніше, будь-ласка.
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Мабуть сам Тютюнник )
Але, що воно за звір - ХЗ Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2350
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Я вчера у этого напецюрника то же самое спрашивал. Он этот выдрист уже несколько дней по Цензору размазывает.
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зебилы со всего мира сползаются, как воши на кужух
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А Ты свою "бородатку" дустом попробуй..
Сепари так казали,..
😁
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а ты вместо зелёнки Крот попей как твой ************

Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7309
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Что бы ва там все сдохли сепары продажные горите в аду убийцы
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За пенсией и регрессом к "хунте" едут, "кормильцы" всея Украины. Прикордонники за тиждень оформили 287 тисяч громадян, які перетнули КПВВ на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1646
ДАУНбаситская вошь,
Ты куда ползёшь?
К хунте, кормиться.

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Скажіть їм що черга за кацапськими паспортами в інший бік))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПограничники за неделю оформили 287 тысяч граждан, пересекших КПВВ на Донбассе, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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