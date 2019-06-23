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 Били ногами вчетвером с криками "пи#расы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"

Активиста, специально приехавшего в Киев для участия в марше равенства, вместе с другом избили неизвестные у м. Черниговская.

Об этом сообщила в Facebook пользовательница по имени Диана Берг, информирует Цензор.НЕТ.

"После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала забрызгали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с криками "пи#арасы", напоследок разорвав на нем футболку. Ребята в шоке, но чувствуют себя нормально, ждем полицию", - написала она.

Били ногами вчетвером с криками пи#расы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 01
Били ногами вчетвером с криками пи#расы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 02
Били ногами вчетвером с криками пи#расы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 03
Били ногами вчетвером с криками пи#расы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 04

Сегодня в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд". По оценкам организаторов, в нем приняли участи 8000 человек, по оценкам полиции - 3000. И организаторы, и полиция по завершении марша сообщили, что он прошел спокойно.

Также на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Источник: https://censor.net.ua/n3133787
 
   
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Били ногами вчетвером с криками "пи#расы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда" - Цензор.НЕТ 8224Дмитро Корчинський
2 год ·

Кажуть, сьогодні в параді ворогів Христа, нації і раси брала участь колона(!) з п'ятнадцяти гомосексуалістів, які нібито брали участь в АТО.

Можливо, і брали. Проте, за належного фінансування, будьхто міг би організувати десятитисячну колону атошників-алкоголіків, або тисячну колону атошників-наркоманів.

На жаль, є такі прикрі явища в АТО-ООС.

Те, що серед атошників трапляються демонстративні гомосексуалісти гоаорить не за те, що гомосексуалізм - це добре, а за те, що в наших збройних силах ще є багато поганого, того, що треба викорінювати.
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С оккупацией Украины нужно бороться не только на востоке, но и на остальной части Украины.
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Украинске бідло ничем не отличается от кацапского.
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Задньоприводних вже стали активістами називати чи це у них жаргон такий? Ну, аби активних від пасивних відрізняти.
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Отношусь к гомикам нейтрально. Популиризировать их не стоит, но и бить- перебор. Не понимаю одного: зачем эти хороводы, если никто никому чпокаться в очко не запрещает? Такое впечатление, что всю эту канитель специально организуют за бабки *******. Эти "шествия" и эти "избиения".
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В тот-то и дело, что им нужна шумиха.
Он теперь среди своих - гейрой!
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тебя надо раз в неделю пороть и правильно.
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Отех мало пороли.
Теперь они порятся не с теми.
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В прошлый понедельник выпорхнул в окно мой волнистик Кеша. Не успел спасти - заклевали воробьи. Он им ничего не сделал, а они его просто убили. Твари(
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У меня в детстве было два волнистых. Один из них ушёл в побег. Пришлось ему воробья подсадить, чтоб не скучно было. Попугайчик заклевал несчастного ночью. Тоже тварь?))
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За це ушкодження суглобу 2-го ступеню жоден аваківський підорас не відповість. Як не відповість за інші переломи рук і ніг і розбиті голови 17.06.18.
Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 9728
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Брехня. Судячи з фото, його "пративные" долонями вiдшльопали. Пітарасiв треба захищать від них самих. Бо дуже вже агресивнi і злісні ці збоченці без міри. Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 7339
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Смотрю на фото- славный пацан. Чё ж его на девчонок не тянет?
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какой то скучный день, в рашке ничо не упало, не утонуло. прям вроде всё легче воздуха и меньше плотности воды по указу ***** постановилось. ольгинцы, выгляните там в окно, мож горит рядом хоть шо нибудь?, а то день мона считать зря пропащим)))
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Єнот аж занудьгував... якоюсь зуйнею страждає...


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Тітушня повернудась! І де той нац. корпус та ПС?
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Ооооооо... Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 2262 Черниговская это как раз то место где можно потусоваться подобным Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 5388
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Мона Я сделаю итог?
ПЕСики ж за ЕвроГейство?
А че за проблема?
ПОПа мусить виявити свою позицию!
Напевно з "КАМАСУТРИ"...
Шо,НЭ?!
🤑
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Не. Он на таких темах не пиарится.
Слишком вредно для тающего рейтинга.
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Багато порохоботів і зелефанів,об'єдналися в цій темі.
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Шановний Юрій Бутусов, що в вашій новині означає слово "актівіст"? Це як?
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да-"европейцы",мать вашу. варвары, азиатчина,бьют человека только за его секс.ориентацию-ПОЗОР.нечего Украине пока делать в Европе,если органы правопорядка не могут даже усмирить кучку оголтелых фашиствующих ублюдков
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Європеєць, ти давно перестав ;лікувати; гомосексуалістів лоботомією та електрошоком?
І скільки лишилося часу поки ти толерантно визнаєш нормою зоофілію, педофілію та некрофілію?
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Громче всех кричит «Держите п#дрса!» сам п#дрс!
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Депутат, впійманий на подвійному громадянстві, терміново визнав провину і вніс законопроект про легалізацію подвійного громадянства. Молімося, браття, щоб «правоохоронці» не викрили ненароком якогось депутата - педофіла…
😁
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супер. я не пи#рас, но на удивление, меня тоже били, и гораздо сильнее. но в новостях не написали((.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБили ногами вчетвером с криками "пи#расы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"
 
 
 
 
 
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