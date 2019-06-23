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 Били ногами вчетвером с криками "п#дарасы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"

Активиста, специально приехавшего в Киев для участия в марше равенства, вместе с другом избили неизвестные у м. Черниговская.

Об этом сообщила в Facebook пользовательница по имени Диана Берг, информирует Цензор.НЕТ.

"После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала забрызгали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с криками "пи#арасы", напоследок разорвав на нем футболку. Ребята в шоке, но чувствуют себя нормально, ждем полицию", - написала она.

Били ногами вчетвером с криками п#дарасы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 01
Били ногами вчетвером с криками п#дарасы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 02
Били ногами вчетвером с криками п#дарасы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 03
Били ногами вчетвером с криками п#дарасы, - на активиста из Мариуполя напали после КиевПрайда 04

Сегодня в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд". По оценкам организаторов, в нем приняли участи 8000 человек, по оценкам полиции - 3000. И организаторы, и полиция по завершении марша сообщили, что он прошел спокойно.

Также на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Источник: https://censor.net.ua/n3133787
 
 
 Топ комментарии
 
Ой да ладно, вчетвером били ногами, эти покраснения даже синяками назвать трудно.
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Вообще- то у этой Дианы Берг подозрительная способность оказываться в самом центре роздачи. В Мариуполе она известна тем, что в ее клубе Тю вдруг ворвались неожиданно в ее клуб люди в балаклавах, устроили драку и очень быстро и организованно смылись так, что даже полиция не успела никого задержать. А оказывается она еще в Одессе была в 2014 году на 2 мая возле дома Профсоюза. Не говоря о митингах в 2014 году в родном Донецке. Там мрак понятно.
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Режисер завжди повинен бути на знімальному майданчику.
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Это по любому почитатели пети порошенки. Геи за пес
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геи за зебертарианцев Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 4670

Термін «лібертаріанство» охоплює широкий спектр політичних, економічних, соціальних ідей: від консерватизму, що підтримує численні самообмеження поряд із заходами державного примусу[8], до лібертинізму, що відкидає будь-які моральні обмеження[9].
Частина лібертаріанців розглядають такі форми державного втручання, як оподаткування та втручання держави в економіку, як приклад крадіжки та грабунку, й тому виступають за їх скасування. Захист громадян від насильства, на їхню думку, повинен здійснюватися приватними охоронними агенціями, а допомога незаможним повинна здійснюватися на засадах добродійності[10].
Інша частина лібертаріанців (мінархісти) вважає за потрібне або необхідне існування податків, що їх стягує держава, єдиним завданням якої є захист життя, здоров'я та приватної власності громадян[11].
Як правило, більшість лібертаріанців виступають за право людини робити з собою та своєю власністющо завгодно, допоки це не заважає здійсненню аналогічного права іншими.
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Ой-ой-йой, бедный ты несчастный! Почти синяки тебе, лапочке, поставили, даже ничего не сломали, Ай-йа-йай!
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так по виду : точно 3.14дарасы...при чем здесь прайд...
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Мало дали. Треба було більше, щоб ціхо сидів.
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Все дартаньяны в Украине!
(Бедные другие страны ((
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Не понимаю. Раз ты ********, на фига все это выносить на публику? Зачем? Живи с этим тихонько, на хрена кичиться? Парады устраивать. Кому какое дело, с кем и как ты трахаешся?
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Я так понимаю, что *идаров было несколько, но били только одного. Может между собой что не поделили?
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ну прям убілі - там і синяка толкового нема. Шарпнули за фудболку - всєх дєлов
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в цих штатах вас можуть звільнити з роботи за содомію

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Якого року ця карта??? Вася цей кацUPez0Lський фейк залиш для вати запарєбрікавай.
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Шот я уверен шо голосовал он за Зеленского...такой типичный электорат зекловуна - за всё новое, оригинальное, весёлое..за руцький язик вместо украинского. Наверняка Голобородьку трижды пересматривал..може даже на концерты Шапито 95 ходил..
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Штати в яких заборонено навіть згадувати в школах про ЛГБТ
Били ногами вчотирьох із криками "пі#раси", - на активіста з Маріуполя напали після "КиївПрайду" - Цензор.НЕТ 940
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У школах може й заборонено але як що побєш на вулиці когось то сплатиш компенсацію і можеш сісти за грати.
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Там якшо поб'єш не тільки гея, а взагалі любу людину.
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Ще одна дешева постановка. Били в чотирьох ногами, а лишилось лише пару подряпин. Це не людина, а якийсь айрон-мен.
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А що скаже на це ПЦУ чи УПЦ КП чи МП, чого мовчемо, як раз в даній ситуаціїї ви православні повинні правильно говорити, Де настанови!?!?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБили ногами вчетвером с криками "п#дарасы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"
 
 
 
 
 
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