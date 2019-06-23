 Били ногами вчетвером с криками "п#дарасы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"

Об этом сообщила в Facebook пользовательница по имени Диана Берг, информирует Цензор.НЕТ.
"После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала забрызгали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с криками "пи#арасы", напоследок разорвав на нем футболку. Ребята в шоке, но чувствуют себя нормально, ждем полицию", - написала она.
Сегодня в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд". По оценкам организаторов, в нем приняли участи 8000 человек, по оценкам полиции - 3000. И организаторы, и полиция по завершении марша сообщили, что он прошел спокойно.
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Термін «лібертаріанство» охоплює широкий спектр політичних, економічних, соціальних ідей: від консерватизму, що підтримує численні самообмеження поряд із заходами державного примусу[8], до лібертинізму, що відкидає будь-які моральні обмеження[9].
Частина лібертаріанців розглядають такі форми державного втручання, як оподаткування та втручання держави в економіку, як приклад крадіжки та грабунку, й тому виступають за їх скасування. Захист громадян від насильства, на їхню думку, повинен здійснюватися приватними охоронними агенціями, а допомога незаможним повинна здійснюватися на засадах добродійності[10].
Інша частина лібертаріанців (мінархісти) вважає за потрібне або необхідне існування податків, що їх стягує держава, єдиним завданням якої є захист життя, здоров'я та приватної власності громадян[11].
Як правило, більшість лібертаріанців виступають за право людини робити з собою та своєю власністющо завгодно, допоки це не заважає здійсненню аналогічного права іншими.
(Бедные другие страны ((