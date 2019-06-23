 Били ногами вчетвером с криками "п#дарасы", - на активиста из Мариуполя напали после "КиевПрайда"

Об этом сообщила в Facebook пользовательница по имени Диана Берг, информирует Цензор.НЕТ.

"После прайда ребята поехали на Черниговскую и направлялись к друзьям, у которых они остановились. Четыре человека подбежали, сначала забрызгали газом, а когда Сергей упал, били ногами вчетвером с криками "пи#арасы", напоследок разорвав на нем футболку. Ребята в шоке, но чувствуют себя нормально, ждем полицию", - написала она.









Сегодня в Киеве состоялся марш равенства "КиевПрайд". По оценкам организаторов, в нем приняли участи 8000 человек, по оценкам полиции - 3000. И организаторы, и полиция по завершении марша сообщили, что он прошел спокойно.

Также на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"