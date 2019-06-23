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Все про:апелляция (380) ЦИК (3121) Онищенко Александр (550)

 ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда, обязавшим зарегистрировать депутата-беглеца Александра Онищенко, хотя он не жил в Украине последние 5 лет.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела. Поэтому, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

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ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты 01

Напомним, решением Шестого апелляционного административного суда от 21 июня 2019 года был удовлетворен административный иск Александра Онищенко к Центральной избирательной комиссии об отмене постановления об отказе в регистрации депутата-беглеца, выдвинутого Социалистической партией Украины, в одномандатном избирательном округе № 93 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Кроме того, Комиссия обязана зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133786
 
   
 Топ комментарии
 
Кроме наездника Кадырова-Онищенко хотел зарегистрироваться Андрей Клюев. Но ЦВК ему отказало т.к. с 2014г живет в Хуйлобаде. Но у него не всё потеряно, суд Портнова вынесет вердикт, что яхта Клюева стояла на Москва-реке под флагом Украины, а Клюев невылазно в ней жил, значит может участвовать в выборах ВР
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Зеленский превратил Украину в проходной двор для украинофобов и "повстанцев".
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ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 4088

Или, как вариант, в лексусе сидел с укрномерами...
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а кралсон что по фонтанам бегает жил ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2610
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все животные равны но некоторые равнее(с) ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 9531
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В Грузії щас апасно. Можуть і прибити "лічного врага путіна")
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Але ж у нього є пропелер і він може переховуваться на різних дахах🙄
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Але там вже нема баночки смачного варення)
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рули, зеба, на мітінг під ЦВК, "слуг урода" абіжають.
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Біжи захищати оніщенка. Швиденько-швиденько. Не спізнися, бо не зможеш з ним представляти Україну на кінних змаганнях. (кінь зверху)
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Зеленский превратил Украину в проходной двор для украинофобов и "повстанцев".
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Вы сейчас о ком?
О ЦВК или о Шестом апелляционном суде?
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Первые комменты на ветке, ребята, вы чего, с горя бухать начали?
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Це й не дивно - після виборів порохолизам зарплатню замість цукерок, почали спиртом давати.
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Кроме наездника Кадырова-Онищенко хотел зарегистрироваться Андрей Клюев. Но ЦВК ему отказало т.к. с 2014г живет в *********. Но у него не всё потеряно, суд Портнова вынесет вердикт, что яхта Клюева стояла на Москва-реке под флагом Украины, а Клюев невылазно в ней жил, значит может участвовать в выборах ВР
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ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 4088

Или, как вариант, в лексусе сидел с укрномерами...
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Дык еще и ленка бондаренко по 131 округу баллотируется. Словом на манеже все те же
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а как же без ленки, она же проффесионалша!
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Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.
Про відповідне рішення у ЦВК повідомили 23 червня за підсумком засідання комісії.
"Відмовлено у реєстрації кандидата у народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 (Донецька обл. - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Про причини відмови не повідомляється.
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Этот чеченский коневод-скакун ещё поскачет по судам. На всякую сволочь всегда есть управа, нехай лучше едет в Монте Карло, там красота же.
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У него жена -олимпийская чемпионка, всемирно известные актрисы - его друзья. а ты гамно мушиное на оконном стекле и никто более! Это так, ради справедливости.
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Беглецам нехрен делать в депутатах, пшол вон-мразь.
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Наши хряковские реформированніе суді -- издевательство над УК УКРАИНЫ !!! ВСех разогнать а тех кто выносит такие решения под суд
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Ну так , в чём дело . ?? Почему их никто не разгоняет?? ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2676 .
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Саша , не хвылюйся ,, якшо тэбэ нэ приймэ ********* , я тэбэ визьму до сэбэ в Батькивщну . !
ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4459 . ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 9464 .
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Кого еще из приглашенных новых лиц новым хидрантом не хватает? Азирова,Пшонки,остальные рыгоаналы УЖЕ здесь,если не в списке,то по спискам слуги и жопоблока и его филиалов.
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