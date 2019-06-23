 ЦИК обжаловал решение суда о регистрации Онищенко кандидатом в депутаты

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК не согласен с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права. Также Комиссия считает, что изложенные в решении выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела. Поэтому, пользуясь правом, предоставленным Кодексом административного судопроизводства Украины, Центральная избирательная комиссия 23 июня 2019 года подала апелляционную жалобу на вышеуказанное решение Шестого апелляционного административного суда", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не отправляла Онищенко на соревнования по конному спорту, - министр спорта

Напомним, решением Шестого апелляционного административного суда от 21 июня 2019 года был удовлетворен административный иск Александра Онищенко к Центральной избирательной комиссии об отмене постановления об отказе в регистрации депутата-беглеца, выдвинутого Социалистической партией Украины, в одномандатном избирательном округе № 93 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Кроме того, Комиссия обязана зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины.

Также читайте: ЦИК зарегистрировал еще 305 мажоритарщиков и два партийных списка