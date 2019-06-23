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 Общество
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Все про:ДТП (5609) залог (342) Нацполиция (9585) ГБР (369)

 Полицейского, в ДТП с которым в Херсонской области погибла семья с ребенком, отпустили под залог

Сотрудник полиции, вылетевший за рулем BMW на встречную полосу и спровоцировавший ДТП с тремя погибшими, сможет выйти под залог в 191 тысячу гривен ($7310).

Об этом "Громадському" сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

20 июня следователи ГБР направили ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога. Такую же позиция сторона обвинения отстаивала в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тыс. гривен", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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Прокуратура и защитник пострадавших подали апелляцию на меру пресечения.

ДТП с участием оперуполномоченного произошло 18 июня неподалеку от Мелитополя. BMW, за рулем которого был полицейский, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице

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Источник: https://censor.net.ua/n3133785
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков, возможно, будущий премьер. Человек, полностью проваливший реформу МВД, держащий всяких Чеботарев и сепаров Голубанов, саботировавший люстрацию беркутни и кадров Захарченко, крышующий нелегальную добычу песка, бурштын под охраной Нацгвардии и все потоки наркоты, создающий частные парамилитарные структуры, калечащие журналистов, будет "реформировать" страну. Ох и вспомнят еще зюзики Гройсмана "с базара" добрым словом. Да поздно будет. Премьерство - это потоки куда серьезнее.
Что вы натворили, уроды...
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Ну а чего можно ожидать от наглухо прогнившей судебно-мусорской системы...тем более где?..в Мелитополе...окацаплено-сепарском анклаве где волосатая рука коррупции у всех на виду.
Судью за такие решения брать за задние ноги и х--ярить об бетонную стену,пока тварь блевать кровью не перестанет,а мусора этого должны сразу на петушиный уголок пресхаты закидывать,чтоб на общак заходил ширинкой сзади и с погремушкой Наташка.
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Вот вам и цена человеческой жизни в Украине. Зато активистов которые п***ров по Киеву гоняют накажут по полной программе. Потому что у нас пид*ры во власти. Пока не начнутся отстрелы судей,прокурворов и казнокрадов сидящих у кормушки ничего в етой стране не изменится к лучшему. Страна рабов.
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пока не наградили? наградят! квакваковский зад к министерскому креслу прирос намертво! Полицейского, из-за ДТП с участием которого в Херсонской области погибла семья с ребенком, отпустили под залог - Цензор.НЕТ 7961
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Да ладно фигню нести, как будто при Пете суды были честными, да и вообще как президент может отвечать за решения тысяч судей по тысячам дел.
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ага не должен ОН ЗА ВСЕ И ВСЯ ОТВЕЧАЕТ.. так Бог его наказал дав ему власть и бремя отвектственность от власти.. каким судом судимы таким и вас будут судить...
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Зазєлі енелпішнуті , ви як тупі дебіли вперто добиваєтесь для зєлєбєні права бути мерзотою гіршою ніж дон ПєрдО . І всі розмови з вами починаються з : " А вот соя за 5 лєт .... , або ... как будто при Пєтє ......... . Все ! При владі бєня і мова іде про його дії , тоді майте мужність відповідати за ваш вибір , а не кивати на папєрєдніков .
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60 тыс грн стоимость Украинца по теперешним ценам у зебилов
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Ну тут трудно судить о решении, хотелось бы знать причину вылета на встречку.
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Ну а чего можно ожидать от наглухо прогнившей судебно-мусорской системы...тем более где?..в Мелитополе...окацаплено-сепарском анклаве где волосатая рука коррупции у всех на виду.
Судью за такие решения брать за задние ноги и х--ярить об бетонную стену,пока тварь блевать кровью не перестанет,а мусора этого должны сразу на петушиный уголок пресхаты закидывать,чтоб на общак заходил ширинкой сзади и с погремушкой Наташка.
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Аваков, возможно, будущий премьер. Человек, полностью проваливший реформу МВД, держащий всяких Чеботарев и сепаров Голубанов, саботировавший люстрацию беркутни и кадров Захарченко, крышующий нелегальную добычу песка, бурштын под охраной Нацгвардии и все потоки наркоты, создающий частные парамилитарные структуры, калечащие журналистов, будет "реформировать" страну. Ох и вспомнят еще зюзики Гройсмана "с базара" добрым словом. Да поздно будет. Премьерство - это потоки куда серьезнее.
Что вы натворили, уроды...
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Если бы судья, прежде, чем выносить решение, подумал: "А ведь на месте погибших мог быть я или мои родные...".
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Поки вони буквально не почнуть потрапляти "на место погибших", нічого не зміниться.
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Зелені блокують роботу розуму , навіть примітивного .
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Вот вам и цена человеческой жизни в Украине. Зато активистов которые п***ров по Киеву гоняют накажут по полной программе. Потому что у нас пид*ры во власти. Пока не начнутся отстрелы судей,прокурворов и казнокрадов сидящих у кормушки ничего в етой стране не изменится к лучшему. Страна рабов.
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Тих суддів колись вже почнуть вішати чи ні?
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Полицай- сын главного милиционера Мелитополь
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Полицай- сын главного милиционера Мелитополь
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Для начала выяснить легальность происхождения денег.
Потом, почему такая маленькая сумма залога за убийство 3х человек?
Судья, ты законами, или понятиями пользуешься при решениях?
Вижу ситуацию, как: ладно, будем считать откупился, беги Сеня...
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Это про Херсон. Самый нищий город где находятся самые справедливые судьи.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2450751034945078&set=pcb.2450751121611736&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBmyfH2X5FyYXME8V1nHMJ8WXyTqgJ07T3UHQpKxe7V4sjBAFQSGjGXfmyYPGqonyXD9Er7va88WdEJ&__xts__%5B0%5D=68.ARDmzfs2PH3Sg3cuAgbTK-CDTq6AtYTEQchE-NBP6krXL9GMycpawCZo9zjiH86aZXl9fQUvYg-idwKCNo8jltJzifFrwWmlLPfaNkZZG5uiSX5Sd0gyqre_Gi3FuJzItbQPYdcZfEwZFWLuyMvtlQaOKq-TRLI4wvlnxrHCTZgquZHU7KLoPeU9JUb3PP4tmI7TPK8enFWlXphGAyisSLdRIogh8bihBTPrd5lZ6EDUV2f51U-wxQ8lCQ_9IKA8eh3FBHtGjFbbTreiEIF94DE1ZH2LJhMVt172vnWxvwOuT65vWluNnXWAAuVy1K72bAbMI4d8nd3tBt6VRRaiy7wxWbKJ
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Его не под залог надо выпускать, а под виселицу...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолицейского, в ДТП с которым в Херсонской области погибла семья с ребенком, отпустили под залог
 
 
 
 
 
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