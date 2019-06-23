 Полицейского, в ДТП с которым в Херсонской области погибла семья с ребенком, отпустили под залог

Об этом "Громадському" сообщили в Государственном бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

20 июня следователи ГБР направили ходатайство о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога. Такую же позиция сторона обвинения отстаивала в суде.

"Несмотря на это, следственный судья Мелитопольского горрайонного суда вынес решение об избрании меры пресечения с правом внесения залога в сумме 191 тыс. гривен", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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Прокуратура и защитник пострадавших подали апелляцию на меру пресечения.

ДТП с участием оперуполномоченного произошло 18 июня неподалеку от Мелитополя. BMW, за рулем которого был полицейский, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099". В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ 21099" - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице

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