 "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации

Свою позицию зафиксировали клубы "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави" (Рустави), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с антиоккупационными надписями.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Отношения Грузии и России обострились после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

Протестующие возмущены тем, что российский депутат позволил себе усесться в кресло спикера парламента Грузии. Они требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки. Вскоре Кобахидзе объявил, что уходит с должности.

После того, как полиция попыталась жестоко разогнать протесты, в результате чего сотни людей попали в больницы, к требованиям добавилось проведение досрочных выборов.

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Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ.