EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  2822  66
Все про:Грузия (3572) оккупация (6817) протест (4452) Россия (73107) футбол (3096)

 "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации

Игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи Чемпионата Грузии в футболках с надписями об оккупации Россией Грузии.

Свою позицию зафиксировали клубы "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави" (Рустави), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с антиоккупационными надписями.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов

Отношения Грузии и России обострились после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

Протестующие возмущены тем, что российский депутат позволил себе усесться в кресло спикера парламента Грузии. Они требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки. Вскоре Кобахидзе объявил, что уходит с должности.

После того, как полиция попыталась жестоко разогнать протесты, в результате чего сотни людей попали в больницы, к требованиям добавилось проведение досрочных выборов.

Также на Цензор.НЕТ: МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3133784
 
   
 Топ комментарии
 
Грузія радує..... а куди подівся цей вічний лєворуціонер іМхо?
 показать весь комментарий
 
доказывает, что он больше не грузин, хотя именно сейчас мог быть его шанс именно в Грузии. Значит он там НЕ нужен
 показать весь комментарий
 
А потім дивуємося, чого в нас стільки зебілів...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грузія радує..... а куди подівся цей вічний лєворуціонер іМхо?
 показать весь комментарий
 
 
доказывает, что он больше не грузин, хотя именно сейчас мог быть его шанс именно в Грузии. Значит он там НЕ нужен
 показать весь комментарий
 
 
сделал всьо что мог... "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации - Цензор.НЕТ 2102

Корреспондент.net, 29 февраля 2012
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ, согласно которому Грузия в одностороннем порядке отменяет визовый режим с Россией.
 показать весь комментарий
 
 
Ща она тебе тут расскажет, что прошла честное собеседование и работает по найму и скоро вернётся домой... В общем - бла-бла-бла...
Писала мне тут одна канадийка... типа канадийка... в этом русле...
 показать весь комментарий
 
 
А почему, зеб, тогда не работают сделанные Саакашвили суд и полиция на Грузию, а работают паРашу?
 показать весь комментарий
 
 
Он нужнее здесь в Украине
Очищать Украину от олигархата
 показать весь комментарий
 
 
У Украины тоже нет визового режима с РФ,как и у Грузии,ты не знал или тебе лишь бы гавкнуть на Саакашвили?Медведчук тебя не волнует?
 показать весь комментарий
 
 
У Грузии был визовый режим. Его отменил "личний враг" куйла саака "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации - Цензор.НЕТ 7709
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то, Мертветчук его босс...
Самый высший...
Просто этому тэлэпню этого не говорят ...
Слишком мелкая сявка он, чтобы ему это докладывать
 показать весь комментарий
 
 
сракошвілі, крім коксу, продавати нічого "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации - Цензор.НЕТ 4191
 показать весь комментарий
 
 
фейк про кокс появился на российском пропагандистском канале НТВ, во время войны с Грузией,даже не удивляюсь что порохоботы используют российские методички
 показать весь комментарий
 
 
для тебе, кацапе, кругом одні порохоботи....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А на другое они не способны
Жалкие людишки поддающиеся пропаганде от петруси
 показать весь комментарий
 
 
Точно, и кипрские офшоры у Зелемойского в десятки тысяч раз больше, чем у Порошенко и бизнес в паРаше в несколько раз больший, чем у Порошенко придумали "пропагандисты от петруси". Может они бессовестно сообщили, ничего не знавшему Зелемойскому, что Великобритания начала прокат в паРаше?
 показать весь комментарий
 
 
Так кто при Пете офшорки было страшное зло, а как у ЗЕкловуна нашли такие же офшорки вся зебильня теперь говорит шо офшорки это уже хорошо и только на пользу Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Запитай у нього особисто
Тут тема не про це...
 показать весь комментарий
 
Рада мама радий тато сина прийняли в гестапо...
 показать весь комментарий
 
Держись, Грузия! Это не сойдет больше с рук ботоксному, слишком много стран под его оккупацией!
 показать весь комментарий
 
 
А наші футболісти їдуть грати футбол в раїсю... Патамушо спорт внє палітікі...
 показать весь комментарий
 
 
з тих "наших" відсотків 80% навіть української не розуміють
 показать весь комментарий
 
 
А потім дивуємося, чого в нас стільки зебілів...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты не туды дивишься порохотня)))
 показать весь комментарий
 
 
А куда ещё смотреть? Может отвернуться от Богдана, который против Евромайдана и обделывал делишки Коломойского, пока не стал святым у зебов?
 показать весь комментарий
 
 
щас ***** издаст высочайший указ о запрете в грузии футболу ))
 показать весь комментарий
 
 
ПЕС ты тише будь,одень футболку и покажеш всем пример
 показать весь комментарий
 
Накі, дотримуючись твоєї логіки, Порошенко за п"ть років мав би собі на лобі тату зробити: "Смерть рашистским оккупантам!",
 показать весь комментарий
 
нi, они у парашенко младшего с надписью "раша" футболочку отксерят
 показать весь комментарий
 
Может он в немецкую порноактрису вырядился?
 показать весь комментарий
 
Михо еще раньше это говорил. Тогда грузинские власти захотели его посадить, а порохоботы всячески это одобряли. Делаем выводы.
 показать весь комментарий
 
 
Що говорив іМхо? Він продався москалям з патрохами. Чому ж ніхто з грузин не хоче бачити цього месію в Грузії?
 показать весь комментарий
 
 
Так почему твой Михо не поедет к себе на родину и не поддержит свой народ??
 показать весь комментарий
 
Те, що грузини змінять владу доводить наявність демократії. Ті, хто запроси в кацапа-окупанта повинні відповідати. А от Саакашвілі вже там не потрібен і ховається в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
Зато тут герой... "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации - Цензор.НЕТ 6028

"Немедленно поднимите заднюю часть тела".
Саакашвили призвал Гройсмана отправиться в Закарпатье и помочь пострадавшим от паводка
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что паводок в Закарпатье является результатом экологической политики премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nemedlenno-podnimite-zadnyuyu-chast-tela-saakashvili-prizval-groysmana-otpravitsya-na-zakarpate-i-pomoch-postradavshim-ot-pavodka-1012432.html
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Что за дурная привычка у всех, захватывать власть прикрываясь кацапами? Ну не любишь ты кацапов, зачем бить своих мусоров?
 показать весь комментарий
 
 
Молодцы грузины не то,что украинцы,которых дурят все кто может
Они и сплоченнее и по восточному активны
 показать весь комментарий
 
 
На что вы намекаете? Что на Западе все амебы?
 показать весь комментарий
 
ЗЕбилы, берите пример у граждан Грузии как Родину защищать а не " повстанцы"потеряли сиську путина.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, не ври. Один парад ,это не оккупация. Это дань уважения к Евросоюзу, где так надо.
 показать весь комментарий
 
"Гудок", а "Шахтар" так вийде на поле?
 показать весь комментарий
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 15 ч.15 часов назад

ПУТИН Х@ЙЛО
Знаете, почему Путин злится на Украину и Грузию, а по-настоящему срывает свою злобу только на русских? Очень просто. Потому что только русские его боятся.
А в Украине и Грузии его просто ПРЕЗИРАЮТ.
 показать весь комментарий
 
 
А наша - зебилами. И еще неизвестно, что хуже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации
 
 
 
 
 
 вверх