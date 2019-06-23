 "Наша страна оккупирована Россией", - грузинские футболисты вышли на поле в футболках с надписью об оккупации

Свою позицию зафиксировали клубы "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави" (Рустави), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".
В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.
В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с антиоккупационными надписями.
Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в Грузии возобновились, участники требуют отставки главы МВД Гахарии и проведения досрочных выборов
Отношения Грузии и России обострились после волны антироссийских протестов в Тбилиси.
Протестующие возмущены тем, что российский депутат позволил себе усесться в кресло спикера парламента Грузии. Они требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также отказа от мажоритарно-пропорциональной системы выборов в парламент и перехода исключительно на партийные списки. Вскоре Кобахидзе объявил, что уходит с должности.
После того, как полиция попыталась жестоко разогнать протесты, в результате чего сотни людей попали в больницы, к требованиям добавилось проведение досрочных выборов.
Также на Цензор.НЕТ: МВД Грузии сообщило о задержании 70-летнего пенсионера с "коктейлями Молотова"
Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.
Корреспондент.net, 29 февраля 2012
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал указ, согласно которому Грузия в одностороннем порядке отменяет визовый режим с Россией.
Писала мне тут одна канадийка... типа канадийка... в этом русле...
Очищать Украину от олигархата
Ого! Я начал понимать грузинский язык!
Самый высший...
Просто этому тэлэпню этого не говорят ...
Слишком мелкая сявка он, чтобы ему это докладывать
Жалкие людишки поддающиеся пропаганде от петруси
Тут тема не про це...
"Немедленно поднимите заднюю часть тела".
Саакашвили призвал Гройсмана отправиться в Закарпатье и помочь пострадавшим от паводка
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что паводок в Закарпатье является результатом экологической политики премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nemedlenno-podnimite-zadnyuyu-chast-tela-saakashvili-prizval-groysmana-otpravitsya-na-zakarpate-i-pomoch-postradavshim-ot-pavodka-1012432.html
Они и сплоченнее и по восточному активны
ПУТИН Х@ЙЛО
Знаете, почему Путин злится на Украину и Грузию, а по-настоящему срывает свою злобу только на русских? Очень просто. Потому что только русские его боятся.
А в Украине и Грузии его просто ПРЕЗИРАЮТ.