 Полицейского, избившего соратника Гриценко до состояния комы, отправили под домашний арест

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"22 июня 2019 следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, объявили полицейском сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием)", - сказано в сообщении.

Если вина полицейского будет доказана, ему грозит заключение на срок от 3 до 8 лет и лишение права занимать должности сроком до 3 лет.

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Кроме того, четверо руководителей полиции Винницкой области отстранены от исполнения обязанностей, сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

"В частности, отстранены начальник Киевского отделения полиции Винницкого отдела, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП, заместитель начальника Винницкого ОП - начальник ВКП ГУНП и заместитель начальника Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции - начальник СКП ГУНП", - сказано в сообщении.

Готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, отвечающего за подготовку личного состава.

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"Полицейские Винничины перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего", - сообщили в полиции.

Напомним, 13 июня лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что полицейские избили винницкого активиста политсилы Александра Комарницкого.