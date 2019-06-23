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 ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета. ДОКУМЕНТ

Православная церковь Украины временно отстранила иеромонаха Илью (Игоря Зеленского) и архимандрита Андрея (Маруцака), поддержавших решение Филарета об отказе от томоса.

Соответствующие указы опубликованы на странице Православной церкви Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - сказано в сообщении.

Согласно тексту указа, архимандрит Андрей запрещен в служении на три месяца за "непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".

ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в соборе Филарета 01

Иеромонаха Илью запретили в служении на полгода и уволили с должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в Барвинковом Харьковской области за "участие в действиях, направленных на разделение Православной Церкви Украины, нарушение Устава Церкви".

ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в соборе Филарета 02

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало", - Епифаний

Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Филарет: в Украине будут существовать три церкви - УПЦ МП, УПЦ КП и ПЦУ

Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3133782
 
   
 Топ комментарии
 
взашей обоих, а родственник зебла и тут отличился
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Срачь начался, поздравляю Педя, твоя работа!
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хочется предложить филе звание "Император Вселенной".
могу присвоить недорого. ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 7017
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чем-то напоминает брежнева с его страстью к "фалеристике" в последние годы жизни
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А я починаю думати, що то у Філарета такий хитрий план - засвітити у ПЦУ прокацапських аґентів і провокаторів. 😊 Жартую, звичайно. Цей гріх описаний у Біблії, як гординя. І це - одназі слабостей людини, яка дає змогу іншим людям керувати цією людиною. Для того, щоб аощвеличиьись, потрібно стати найменшим.Так нас вчить Біблія.
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Медалькина кормили наркотиками, вот оно и не понимало само что хочет.
А Филя очень добрый, это Яхве устроил "проверкуверы"
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Имеем момент когда нам придется защищать и украинский язык, и томос и безвиз, и роспуск ВСУ, СБУ, развал полиции, даже элементарную декоммунизацию...
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ты так украинский язык защищаешь что по русски лаешь везде
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Во-первых это ты гавкаешь, во-вторых пишу для таких дятлов как ты, вы другого языка не знаете поэтому и кричите на всех углах об ущемлении, а это ложь...
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И да, робот Вертер придуман в совке, а точнее скопирован с итальянских порноактеров, вата, такая вата
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под кровать себе загляни, вдруг там тоже Зеленский,хочет над тобой надругаться
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Они там наверное скоро перережут друг друга. ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 8663
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Перетравят мощами, передушат плащаницами, перемесятся кадилами, перетопят св. водой, перекормят плотью боха, переклянут анафемами, перечитают заклинаниями....
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14:19, 16 мая 2019
Раскрыта точность прогнозов погоды России.
В настоящее время в России способны дать «более-менее [ 50:50] достоверный прогноз погоды» только на сутки..В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».
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взашей обоих, а родственник зебла и тут отличился
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Але ж ви за РПЦ, то чому вас це хвилює?
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Найдите хоть один мой комментарий в поддержку УПЦ МП!!!!! Я был против церковной войны в Украине. Но случилось самое страшное, это когда началось выяснение отношений между УПЦ КП и ПЦУ. Что касается церкви как таковой, я не против любой православной церкви, которая есть в Украине, и у которой есть свои прихожане, которые её добровольно выбрали.
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не обманюйте..
роки чотири тому ви виступали проти повернення українських святинь справжній українській церкві і захищали мп.
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Не обманюйте, бо добре відомо когови підтримували.
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Не успели пощупать Томос а уже пересрались и делят баблос
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Срачь начался, поздравляю Педя, твоя работа!
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Так их было всего двое? Писали, что священников на том сборще было до десятка.
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На три місяці...
Нехай за цей час подумають добре
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А разве можно запрещать Богу молится?
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заборонили не молитЬся, а проводити богослужіння.
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Дайош бой кадилами и газовая аттака фемиами!
😇
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Ну и кликухи и ранги у них ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 6799
Сами горлопанят о "проверкеверы" и "провидении Яхве", да еще и о "маловерили", и сами же в это не верят. Можид Яхве попросил(о)(а) раба своегО Филю "проверитьверу"? Епифан теперь будет "гореть вечно" в одном котле со Сралиным ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета - Цензор.НЕТ 4040 . И с Васей Пудкиным, укравшим от голода курицу и не поделившийся с попом за индульгенцию))
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Вся суть ситуации в Украине в этом противостоянии - не видеть главного, а закусить удила иметь свою правоту в раздутых до невиданных масштабов явлений, которые во всём мире есть и не имеет национальных особенностей...
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Испокон веков человечество обречено метаться между идеями объединения и противостояния…
Хотя не все имеют у себя в стране русские церкви и русских попов.
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От прекрасно тумблєр,шо ти все у нас помічаєш,та повчаєш,а путлєр наразі до вас ешелони з військовою технікою жене,ти цього не бачиш і нам не розповідаєш,чи підписка не дозволяє
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Между Россией и США вскоре может разгореться мировая ядерная война, при этом президент РФ Владимир Путин уже априори считает себя ее победителем.

Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.
По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.
"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", - отметил политолог.
Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.
Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.
"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", - заверил он.
"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", - рассказал политолог.
Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", - поделился он прогнозами.
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Во Порошенко делов наделал. И всё ради того что бы стать президентом, ради пиара, ради томас-тура. Президентом не стал, а проблемы с церковью теперь на десятилетия. У Филарета будет последователь.
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упс, Порошенко -Президент участвовал в получении Томоса. Пиар на Томосе зарабатывал новый Зе, правда в 95 квартале...
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это я вас не поняла, писать, ради того что бы стать президентом в тот момент когда он уже им БЫЛ.
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в религии \православии\ нет такого звания "почетный патриарх"- а Филарет всего лишь митрополит каких в церкви как собак нерезаных- что лишний раз доказывает что вся религия это борьба за деньги т.н. христиан \ христианин в переводе с французского - кретин-идиот
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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