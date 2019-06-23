 ПЦУ отстранила двух иерархов, участвовавших в "соборе" Филарета. ДОКУМЕНТ

Соответствующие указы опубликованы на странице Православной церкви Украины в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - сказано в сообщении.
Согласно тексту указа, архимандрит Андрей запрещен в служении на три месяца за "непосредственное активное участие в мероприятиях, направленных на разделение Церкви, попытку захватить руководство монастырем".
Иеромонаха Илью запретили в служении на полгода и уволили с должности настоятеля прихода Святого Архистратига Михаила в Барвинковом Харьковской области за "участие в действиях, направленных на разделение Православной Церкви Украины, нарушение Устава Церкви".
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Напомним, 20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.
После этого Филарет издал указ, которым назначил нового предстоятеля Свято-Феодосиевского монастыря. Однако, храм принадлежит Православной церкви Украины и имеет своего настоятеля - отца Макария. Спор за имущество привел к вызову полиции.
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Почетный патриарх Филарет также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить верующих и имущество Киевского Патриархата от "противоправных действий Православной церкви Украины". Он утверждает, что представители ПЦУ якобы силой захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева.
могу присвоить недорого.
А Филя очень добрый, это Яхве устроил "проверкуверы"
Раскрыта точность прогнозов погоды России.
В настоящее время в России способны дать «более-менее [ 50:50] достоверный прогноз погоды» только на сутки..В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».
роки чотири тому ви виступали проти повернення українських святинь справжній українській церкві і захищали мп.
Нехай за цей час подумають добре
😇
Сами горлопанят о "проверкеверы" и "провидении Яхве", да еще и о "маловерили", и сами же в это не верят. Можид Яхве попросил(о)(а) раба своегО Филю "проверитьверу"? Епифан теперь будет "гореть вечно" в одном котле со Сралиным . И с Васей Пудкиным, укравшим от голода курицу и не поделившийся с попом за индульгенцию))
Хотя не все имеют у себя в стране русские церкви и русских попов.
Такое мнение выразил в своем блоге для "Радио Свобода" российский политолог Андрей Пионтковский.
По его словам, для перехода к решающей результирующей стадии конфликта Кремль захочет ввязаться в каком-то регионе за пределами российских границ в прямое военное столкновение с США.
"Удобнее всего, географически и политически, в Прибалтике. Там американцы не смогут уклониться от столкновения, как они предпочли это сделать в Сирии, Ливии и, похоже, даже в Венесуэле. Отказ защищать Прибалтику уже означал бы их капитуляцию и поражение в мировой войне", - отметил политолог.
Россия, по его мнению, воспользуется фактором внезапности и может нанести несколько ядерных ударов по целям в Европе, чтобы убедить США и НАТО отступить.
Далее, по мнению Пионтковского, Россия поставит Вашингтону ультиматум прекратить боевые действия и оставить захваченные территории Кремлю.
"Если же американские военные всё-таки ответят соразмерным ядерным ударом по целям в России, то Москва использует уже не две-три, а с десяток боеголовок, из них парочку по целям на территории США", - заверил он.
"Эта дуэль может продолжаться по нарастающей вплоть до апокалипсиса взаимно гарантированного уничтожения. Зарядов и носителей для этого у обеих сторон предостаточно. Но в Кремле, на мой взгляд, абсолютно уверены, что первым дрогнет Запад, и что сделает он это довольно быстро, на нулевой (шантаж) или на первой ступени ядерной эскалации", - рассказал политолог.
Пионтковский выразил мнение, что Путин уже считает себя победителем возможной войны . "Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и они в критический момент дрогнут и отступят", - поделился он прогнозами.