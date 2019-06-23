 Противник Майдана от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине (исправлено)

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"В 2014 по нему (25 округу) был избран кандидат в мэры Днепра Максим Курячий. Несмотря на то, что он был конкурентом Бориса Филатова, судя по всему, именно представителя партии Порошенко поддержит мэр Днепра", - отмечает она, добавляя, что "другого выбора просто нет".

Кроме Курячего, на 25 округе баллотируется блогер Макс Бужанский - "принципиальный противник Майдана и Революции Достоинства". Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и "Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.

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"На этот же округ перешел одиозный Загид Краснов, которого называют как соратником Павла Лазаренко, так и Виктора Медведчука. Ну и в рамках троллинга - здесь от ООО "Слуга народа" пойдет Андрей Богдан, тезка председателя Офиса президента", - пишет Николаенко.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.