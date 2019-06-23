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 Противник Майдана от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине (исправлено)

В 25 округе от "Слуги народа" в Раду баллотируется блогер Макс Бужанский, который не любит Майдан и тоскует по СССР.

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"В 2014 по нему (25 округу) был избран кандидат в мэры Днепра Максим Курячий. Несмотря на то, что он был конкурентом Бориса Филатова, судя по всему, именно представителя партии Порошенко поддержит мэр Днепра", - отмечает она, добавляя, что "другого выбора просто нет".

Кроме Курячего, на 25 округе баллотируется блогер Макс Бужанский - "принципиальный противник Майдана и Революции Достоинства". Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и "Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.

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"На этот же округ перешел одиозный Загид Краснов, которого называют как соратником Павла Лазаренко, так и Виктора Медведчука. Ну и в рамках троллинга - здесь от ООО "Слуга народа" пойдет Андрей Богдан, тезка председателя Офиса президента", - пишет Николаенко.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3133780
 
 
 Топ комментарии
 
Мене дивує лише реакція Цензора і його шановного головного редактора. Невже вони іншого очікували? Розумні люди, маститі журналісти вірять, що таке сміття у ці списки випадково попало? Це якраз не випадково. Це партія реваншу. І цей факт видно по ревіщіоністських діях новообраного і його команди щодо історії, мови і важливості армії.
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одно мразье кацапское+ ватники лузет в эту 'слугу урода'
закончит зеЛя плохо и быстро Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 3409
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Важно попытаться сделать так, чтобы для Украины это не кончилось быстро и очень плохо. Впечатление такое, что сейчас всё висит на волоске. Недаром они так торопятся с выборами в Раду вопреки Конституции, пока народ ещё не понял, что к чему.
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Крах блоку панамських патріотів - це не крах України. Влада в Україні тільки краде, тому Україна вже три десятиліття існує без центральної влади. Населення купує у місцевої сурогатної влади паспорти, водійські права і дозвільні документи. Щоб не ускладнювати собі стосунки з нею час від часу ходить на ритуальні вибори.
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Этому специалисту по эссеру было при развале совка где то 15 лет, так он может ностальжить и по динозаврам, один хрен, он при нём не жил взрослым.
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нехай їде в Кацапію, атм йому СРСР і дадуть
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротивник Майдана от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине (исправлено)
 
 
 
 
 
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