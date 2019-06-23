 Фанат СССР от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.
"В 2014 по нему (25 округу) был избран кандидат в мэры Днепра Максим Курячий. Несмотря на то, что он был конкурентом Бориса Филатова, судя по всему, именно представителя партии Порошенко поддержит мэр Днепра", - отмечает она, добавляя, что "другого выбора просто нет".
Кроме Курячего, на 25 округе баллотируется блогер Макс Бужанский - "принципиальный противник Майдана", который "ностальгирует по СССР". Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и "Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.
"На этот же округ перешел одиозный Загид Краснов, которого называют как соратником Павла Лазаренко, так и Виктора Медведчука. Ну и в рамках троллинга - здесь от ООО "Слуга народа" пойдет Андрей Богдан, тезка председателя Офиса президента", - пишет Николаенко.
Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.
Зеленский копает себе огромную могилу.. ну что сказать недалекий шаурмист роялист гармонист коленнопреклонник перед мусульманами на колени холопопадаем перед Путиным..а в остальном все прекрасно идет ко дну с гордо поднятым флагом ЛГБД....
а дехто піде на Майдан отримувати кулі.
"нееее, нееееее я не голосовал за Зеленского, я голосовал против Порошенко. Но теперь буду голосовать или за Порошенко или Вакарчука".
Всё, спеклись слуги неадекватные.
я таких не зустрічала.
не всі ясна річ, але "лёд тронулся".
якщо знову намалюють рейтинг зеленому в 47% - то вже буде злочин.
Думаю, що Порошенко і Вакарчук мовчати вже не будуть.
неожиданно поняли, что Порошенко, как оказалось для зеленого моЦка, ничем не хуже Зеленского.
А в Червонограде, после того, как Зеленский обманул людей с квартирами.... уже ВСЁ, Зеленский не в фаворе. Вона как оказалося.
И уже таких ой как много.
рейтинг зеленых уже сейчас обвалился ниже плинтуса.
у зеградантов новая тактика.
Теперь они говорят, что за Зеленского не голосовали, они, дескать, против Порошенко голосовали. Но теперь будут голосовать или за Порошенко или за Вакарчука.
Вона как у зеградантов оказывается.
А мой сосед на своём сарае постоянно пишет слово из трёх букв, так почему я должен верить написанному, если у него там дрова лежат.
а как же.
это у зеленых как два пальцы об асфальт.
зеграданты.
ы верите в любую чушь и любую ложь так радостно, именно потому, что она прячет вашу глупость и трусость.
Вы блеете, что не было никакой Великой Отечественной Войны, была, мол Вторая Мировая, и у вас даже мозгов не хватает понять, что ряд войн, в том числе, и советско-немецкая, объединены в одну. Но не перестали быть рядом начавшихся в разное время и проходивших в разных местах войн. Даже на это вы не способны, просто подумать, какими дураками выглядите.
Знаете, раньше я смотрел на это равнодушно. А потом мне стало стыдно. Стыдно перед самим собой, что я сам себя искусственно загоняю в равнодушие, изо всех сил пытаясь подавить в себе то колоссальное презрение, которое я к вам, скорбящим и что-то там помнящим ничего не значащего 8 мая, чувствую. Я вас П Р Е З И Р А Ю!!! И хочу, чтобы вы это знали. Для Победителей, имевших неосторожность стать вашими родителями, 8 мая не значило ничего.
Победите кого-нибудь, хотя бы самих себя, сначала, потом будете назначать даты, несостоявшиеся абажуры, мыло и стадо рабов. Вы начинаете, как бараны, блеющей толпой, а закончите, как львовская учительница Марьяна Батюк. Воплями - оставьте меня в покое, мне страшно. А все остальные, нормальные люди, отпразднуют День Победы. Во всём мире. В тот день и час, который был на календаре и часах тех, кто дал им жизнь», - резюмирует Бужанский.
він від слуги балотується ?
"Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть"
И мудрьій Богдан впереди.
Большевики завсегда физдели ради сиюминутньіх вьігод и мировой революции😂 А народец-то в дедов диких превратили.
Давай, зеля, слушайся "толковых" политиков и будет тебе щастя
Лагідне теля дві корови ссе
Тобто рабінович пропонує Зелі момлочка хутінського посмоктати ?
"Майдан и другие отрицательные явления" ((c) Богдан)
Вот таких Г+Г и насобирал в Слуги народа, для кого Майдан - отрицательное явление...