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 Фанат СССР от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине

В 25 округе от "Слуги народа" в Раду баллотируется блогер Макс Бужанский, который не любит Майдан и тоскует по СССР.

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"В 2014 по нему (25 округу) был избран кандидат в мэры Днепра Максим Курячий. Несмотря на то, что он был конкурентом Бориса Филатова, судя по всему, именно представителя партии Порошенко поддержит мэр Днепра", - отмечает она, добавляя, что "другого выбора просто нет".

Кроме Курячего, на 25 округе баллотируется блогер Макс Бужанский - "принципиальный противник Майдана", который "ностальгирует по СССР". Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и "Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.

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"На этот же округ перешел одиозный Загид Краснов, которого называют как соратником Павла Лазаренко, так и Виктора Медведчука. Ну и в рамках троллинга - здесь от ООО "Слуга народа" пойдет Андрей Богдан, тезка председателя Офиса президента", - пишет Николаенко.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3133780
 
 
 Топ комментарии
 
так єто они уже почистили. Роздупляйся)
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Для любителя Зе це просто чудова новина! Рейтинг тільки підросте.
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так в чем проблема? пишите на страничку СН. они до 7 числа чистят списки. это вам не ПЕС где все претензии избирателей на.. посылают
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так єто они уже почистили. Роздупляйся)
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ты в глаза д..шься? до 7 числа чистят и принимают претензии. а твоя ПЕСячья быдлопартия тебя с претензиями на путина отправит
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Ты похоже в мозги долбишся если не понял что именно таких "слуг урода" они и выбирают
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слуги урода- поклонники петра свинорыла-пороЩЕНКА
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"!ПЯТЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСАЛ"! Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2682 А НЕ зРАДА ПОЛУЧИТСЯ НА ВЫХОДЕ....
Зеленский копает себе огромную могилу.. ну что сказать недалекий шаурмист роялист гармонист коленнопреклонник перед мусульманами на колени холопопадаем перед Путиным..а в остальном все прекрасно идет ко дну с гордо поднятым флагом ЛГБД....
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Это заведомые шулеры. Если б они честно чистили свои списки - половину пришлось бы гнать поганой метлой, а значит кадровый голод. Так что фикция все эти чистки. Дубинского за дружбу с Портновым и Шмарием выгнали? Да хер там
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"Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.Источник: https://censor.net.ua/n3133780
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они еще претензию про него и не рассматривали,замурзик!
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Ах, какой же воспитанный культурный народ в поклонниках игреца членом на рояле Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 709
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пороЩЕНКОвским ПЕСятинам- буду плевать в морды когда ПЕСячья быдлопартия закукарекает мимо Рады с 3,5% )))
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Какий же прекрасный этот ваш рюззке йазик в исполнении его носителя! Браво!!! Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4839
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Для любителя Зе це просто чудова новина! Рейтинг тільки підросте.
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Мене дивує лише реакція Цензора і його шановного головного редактора. Невже вони іншого очікували? Розумні люди, маститі журналісти вірять, що таке сміття у ці списки випадково попало? Це якраз не випадково. Це партія реваншу. І цей факт видно по ревіщіоністських діях новообраного і його команди щодо історії, мови і важливості армії.
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Лелик, все пропало! Чего скулишь, шоколадный?
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Та якось, чесно кажучи, особливого оптимізму та ейфорії після перемоги ЗЕ в дописах Бутусова я не помітила - але це виключно моя думка.
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Ну шо зебилоиды, довольны?. Мать вашу...
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мать їхню..вони на зло всім оце ще проведуть в парламент, а через півроку почнуть вити.
а дехто піде на Майдан отримувати кулі.
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кацапы, совки,сепоры,ватаны и всякие колбасёры по 2.20 . конечно же довольны .. а их тут минимум 75% ..
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Портнова уже турнули, бо студенти повстали проти його пики в стінах універу.
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не будь такими наивным. Принимая во внимание причину увольнения, Портнов-гей восстановится шо два пальца об Зебенского
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а учоряшні православні ікони зі Сталіним біля пам'ятника Ватутіну?
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Як то кажуть - мої аплодисменти Зелебобам !
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зеленые сейчас ходят надутые, злые и стараются в разгаворе тебя перебить и очень бысто сказать:

"нееее, нееееее я не голосовал за Зеленского, я голосовал против Порошенко. Но теперь буду голосовать или за Порошенко или Вакарчука". Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7525

Всё, спеклись слуги неадекватные.
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не кажуть вони що будуть голосувати за Петю..
я таких не зустрічала.
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вже кажуть. багато хто з зедаунов.

не всі ясна річ, але "лёд тронулся".
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це так і є.
якщо знову намалюють рейтинг зеленому в 47% - то вже буде злочин.
Думаю, що Порошенко і Вакарчук мовчати вже не будуть.
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Ну, мені один зебіл прямо заявив що голосував за Зеленського бо хоче щоб- привожу дослівно-:прийшов путін і вас, бендер йо.... перевішав усіх;.
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Мені таке особисто в ФБ написали: що буду " болтаться на Крещатике" Оце об'єднав зе нас так об'єднав. До нього так нікому не вдавалось
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никто из так называемых зеленых за соевого барыгу -мародёра голосовать не будет.. за Вакарчука? может быть
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уже такие из зеленых есть в Одессе, во Львове, в Червонограде, которые... ВДРУГ....

неожиданно поняли, что Порошенко, как оказалось для зеленого моЦка, ничем не хуже Зеленского.

А в Червонограде, после того, как Зеленский обманул людей с квартирами.... уже ВСЁ, Зеленский не в фаворе. Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 9964 Вона как оказалося.

И уже таких ой как много.
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Да им по..й они плавно по кругу о старом, и злокознях супротив шапитошника ,мой друг мудрий полудурок сфотографировал бюлетень как он за зендона голосовал шоб меня позлить.....буду долбить ему киркой по лбу, но боюсь кирка сломается.
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Якщо уклоністу можна бути головнокомандуючим, то чому ревашисти, малороси та сеператисти не можуть бути патріотами?
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ОТЛИЧНО!!! Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5622

рейтинг зеленых уже сейчас обвалился ниже плинтуса.
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського !
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одною рукою Бужанський тримає фото путєна, а другою ностальгує за СРСР
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Сколько "новых", "патриотичных" и "честных" рыл. Не правда ли, ЗеДауны? Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 2469
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На все матьі с приставкой Зе у мя лицензия😅Вьістраданная тремя уже банами.
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а зеградантам пофиг Ваши тут замечания.

у зеградантов новая тактика.
Теперь они говорят, что за Зеленского не голосовали, они, дескать, против Порошенко голосовали. Но теперь будут голосовать или за Порошенко или за Вакарчука.

Вона как у зеградантов оказывается.
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Зекраина зело за зеселение зеченцами...Зеки и зепутатьі, заливши зенки, зеркально за Зе.
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Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

А мой сосед на своём сарае постоянно пишет слово из трёх букв, так почему я должен верить написанному, если у него там дрова лежат.
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А от если б про "свинарчуков" писали - другое дело)
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ну канечна же.
а как же.
это у зеленых как два пальцы об асфальт.
зеграданты.
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нормальным людям как-то пофиг на жалкие отмазки неадекватного населения.
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Злобно клевещет фОшиздская хунта на истинных русских патриотов!
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Днепровский блогер Макс Бужанский назвал «день примирения и скорби» которым украинская власть пытается заменить праздник Победы - днем презрения. Презрения к тем баранам, которые в угоду коньюктуре Вятровича, ради карьеры или чтобы «быть, как все» стараются забыть про Собибор, Освенцим и Бухенвальд, повторяя сентенции лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка о том, что «СССР вторгся в Германию».

ы верите в любую чушь и любую ложь так радостно, именно потому, что она прячет вашу глупость и трусость.
Вы блеете, что не было никакой Великой Отечественной Войны, была, мол Вторая Мировая, и у вас даже мозгов не хватает понять, что ряд войн, в том числе, и советско-немецкая, объединены в одну. Но не перестали быть рядом начавшихся в разное время и проходивших в разных местах войн. Даже на это вы не способны, просто подумать, какими дураками выглядите.
Знаете, раньше я смотрел на это равнодушно. А потом мне стало стыдно. Стыдно перед самим собой, что я сам себя искусственно загоняю в равнодушие, изо всех сил пытаясь подавить в себе то колоссальное презрение, которое я к вам, скорбящим и что-то там помнящим ничего не значащего 8 мая, чувствую. Я вас П Р Е З И Р А Ю!!! И хочу, чтобы вы это знали. Для Победителей, имевших неосторожность стать вашими родителями, 8 мая не значило ничего.
Победите кого-нибудь, хотя бы самих себя, сначала, потом будете назначать даты, несостоявшиеся абажуры, мыло и стадо рабов. Вы начинаете, как бараны, блеющей толпой, а закончите, как львовская учительница Марьяна Батюк. Воплями - оставьте меня в покое, мне страшно. А все остальные, нормальные люди, отпразднуют День Победы. Во всём мире. В тот день и час, который был на календаре и часах тех, кто дал им жизнь», - резюмирует Бужанский.
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от же козел...
він від слуги балотується ?
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Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов", не изменил свою позицию по ним даже после Евромайдана, которым украинцы "убили страну".
"Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть"
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Бужанский был одним из тех, кого партия объявила на съезде, и "Слуга народа" несмотря на критику в соцсетях не передумала снимать его с выборов.Источник: https://censor.net.ua/n3133780
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классический совкодрочер, в одной руке фотка сралина, другой наяривает за победу коммунизма
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во мля обосцать так дедов надо уметь Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 1474 Бужанский обосцал дедов что с ипонцами воевали после 9 го мая
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Вот где настоящий прайд-парад пи*арасов
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Зеленин такой юморной
И мудрьій Богдан впереди.
Большевики завсегда физдели ради сиюминутньіх вьігод и мировой революции😂 А народец-то в дедов диких превратили.
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С каждым днем лица от зекаманды все новее и новее, все свежее и свежее...
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Ооооо, зелебенський президент і зелебенські кандидати в депи!
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Новые лица, шо старые жопы, ну зелеботам насрать, при чем , не снимая штанов
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Что грите? не любит и клеймит Майдан и идёт от партии зеленского? А где бы был зеленский, если бы не Майдан? Ваши версии? Моя :смешил януковича и выступал в пензе. Почему люди так лживы і корыстны???
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ещё один пейсатель наследник Бузины Олесика Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5845
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в этом есть положительный момент. нужно срывать день, если уж так повернулось. щас они повылезают - и переписать всех!!! а когда придёт День Гнева, а он придёт, не повторить ошибок прошлого, достать эти списки и как вжарить!! потому шо это будет последний шанс Украины навсегда покончить с постсовком и его выродками.
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Зеленскому нужно быть разборчивее с кандидатами. Рейтинг пойдет вниз. Никто не будет терпеть. А порохоботы ,молодцы. Гавкайте больше,это хорошо. Чтобы заметили.
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во как у 3,5% соевой быдломассы подгорает.. аж душа співа
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Рабинович - Зеленскому: «Стань ласковым теленком и дружи с Россией».

Давай, зеля, слушайся "толковых" политиков и будет тебе щастя Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7835
Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 691
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Ага Фанат СРСР від "Слуги народу", людина Медведчука і тезка глави АП йдуть у Раду від 25 округу на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4031
Лагідне теля дві корови ссе

Тобто рабінович пропонує Зелі момлочка хутінського посмоктати ?
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О по призыву главного уЗеленского пошел:

"Майдан и другие отрицательные явления" ((c) Богдан)

Вот таких Г+Г и насобирал в Слуги народа, для кого Майдан - отрицательное явление...
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Я всегда говорил, что зебилы сепарнявые.
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Я не понял, а что характеристика "не любит Майдан" - это по типу политически не благонадёжный, не согласен с решениями Партии и сын врага народа из 30-х годов прошлого столетия? Не любить Майдан - это приговор и срок?
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Нихрена вы не понимаете. Это новые, молодые профессионалы, господи прости.
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Верещали тут про "оновлення" Ради. Та новообрана буде ще гірша за діючу. Зате "новиє ліца", трясця їх мамі!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФанат СССР от "Слуги народа", человек Медведчука и тезка главы АП идут в Раду от 25 округа на Днепропетровщине
 
 
 
 
 
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