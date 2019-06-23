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Все про:Альфа (2737) СБУ (13540) юбилей (161) Баканов Иван (25)

 Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечает 25-летие

Бойцы ЦСО "А" за годы независимости провели множество спецопераций и спасли жизни тысяч мирных граждан. А с началом российской агрессии именно они стали авангардом противостояния врагу.

С 25-летием Центр спецопераций "А" поздравил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Двадцать пять лет бойцы "Альфы" находятся на передовой защиты украинской государственности и отдают собственные жизни за спокойствие мирных граждан", - отметил Иван Баканов.

По его словам, не забыт подвиг ни одного из сотрудников Центра специальных операций "А", погибших при исполнении боевых задач.

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В борьбе с агрессором положили свою жизнь двадцать семь сотрудников СБУ, среди которых девять бойцов ЦСО "А". Двум из них, Александру Анищенко и Руслану Лужевскому, посмертно присвоено звание Героев Украины.

"Для нас дело чести - хранить память о наших Героях и рассказывать обществу об их подвиге. Храните нас и да хранит вас Бог. Только вместе мы сила", - подчеркнул Иван Баканов.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Альфа" проведет совместные тренировки с морпехами США для обмена опытом тактических действий в чрезвычайных ситуациях, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3133779
 
 
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Це ті що нестали штупмувати Донецьку ОДА?Після чого почалась війна?
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Керманичі країною можуть змінюватись...
Сподіваюсь, Альфа буде служити народу України, боронити державу, а не прислуговувати тимчасовим президентам та іншим очільникам.
Не ЗРАДЬ !
пс. Вітаю з професійним святом !
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Поцікавтесь що було з спецслужбами в Криму і на Донбасі, коли там були керманичі зразка 2010-2014 (березень) років.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЦентр специальных операций "А" Службы безопасности Украины отмечает 25-летие
 
 
 
 
 
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