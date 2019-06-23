 На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"От Зе!команды здесь (в 14 округе) идет Ирина Борзова - жена нынешнего и.о. руководителя ГУД и дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули. Сергей Борзов попал в ГУД еще во времена Порошенко, поскольку в свое время помогал и ему в агитации как руководитель команды "Веселые перцы". Ну и по этой же линии близок к Зеленскому", - отмечает журналист.

По ее словам, Борзова владеет фирмой "Профиль-Н" в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в оккупированном РФ Судаке.

"Фирма переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году фирма Борзовой получила 600 000 рублей прибыли", - добавляет Николаенко.

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Кроме того, по данным программы "Наші гроші", что в 2016 году Сергей Борзов бесплатно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м. стоимостью не менее 10 млн грн.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.