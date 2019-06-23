 На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.
"От Зе!команды здесь (в 14 округе) идет Ирина Борзова - жена нынешнего и.о. руководителя ГУД и дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули. Сергей Борзов попал в ГУД еще во времена Порошенко, поскольку в свое время помогал и ему в агитации как руководитель команды "Веселые перцы". Ну и по этой же линии близок к Зеленскому", - отмечает журналист.
По ее словам, Борзова владеет фирмой "Профиль-Н" в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в оккупированном РФ Судаке.
"Фирма переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году фирма Борзовой получила 600 000 рублей прибыли", - добавляет Николаенко.
Кроме того, по данным программы "Наші гроші", что в 2016 году Сергей Борзов бесплатно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м. стоимостью не менее 10 млн грн.
Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.
теперь толпа, которая проголосовала за зеленого говорит, что это они против Порошенко голосовали, а не за зеленого, но теперь, дескать, когда они увидели, как зеленое назначило люстрированного Богдана главой АП, они, вдруг, резко изменили свое мнение о зеленом и голосовать теперь будут за Порошенко или Вакарчука.
рейтинг зеленого к 21 июля будет на НУЛЕ.