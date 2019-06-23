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 Политика Украины
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Все про:Винницкая область (547) ДУСя (146) Крым (21562) Слуга народа (68)

 На Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке

Партия "Слуга народа" намерена выдвинуть кандидатом в нардепы по мажоритарному округу №14 в Винницкой области жену и.о. главы Государственного управления делами Сергея Борзова - Ирину, которая владеет бизнесом в оккупированном Крыму.

Об этом пишет Татьяна Николаенко в статье на Цензор.НЕТ, посвященной кандидатам от "Слуги народа" в мажоритарных округах.

"От Зе!команды здесь (в 14 округе) идет Ирина Борзова - жена нынешнего и.о. руководителя ГУД и дочь бывшего соратника Александра Маслякова по АМИК, а теперь руководителя "Лиги смеха" Наума Барули. Сергей Борзов попал в ГУД еще во времена Порошенко, поскольку в свое время помогал и ему в агитации как руководитель команды "Веселые перцы". Ну и по этой же линии близок к Зеленскому", - отмечает журналист.

По ее словам, Борзова владеет фирмой "Профиль-Н" в области ресторанного бизнеса, зарегистрированной в оккупированном РФ Судаке.

"Фирма переоформлена в соответствии с требованиями российского законодательства, а по данным налоговой РФ, в 2016 году фирма Борзовой получила 600 000 рублей прибыли", - добавляет Николаенко.

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Кроме того, по данным программы "Наші гроші", что в 2016 году Сергей Борзов бесплатно получил в собственность от ведомства, которым руководил, квартиру в центре Киева на бульваре Леси Украинский площадью 187,9 кв. м. стоимостью не менее 10 млн грн.

Об остальных кандидатах в нардепы по мажоритарным округам от "Слуги народа" читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3133778
 
   
 Топ комментарии
 
зато без биндер Порошенко!
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Зяблики любую мразь выберут просто за бренд. Мозгов там никогда и не водилось.
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Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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все слуги переходят в депутаты, а народ остается слугой олигархов.
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рейтинг зеленого на уровне 7-8% сейчас. левые, купленные социологи нагло врут в сми о рейтингах зеленых.

теперь толпа, которая проголосовала за зеленого говорит, что это они против Порошенко голосовали, а не за зеленого, но теперь, дескать, когда они увидели, как зеленое назначило люстрированного Богдана главой АП, они, вдруг, резко изменили свое мнение о зеленом и голосовать теперь будут за Порошенко или Вакарчука.

рейтинг зеленого к 21 июля будет на НУЛЕ. На Вінниччині від "Слуги народу" балотується дружина в.о. ДУС Борзова, яка володіє активним бізнесом в окупованому Судаку - Цензор.НЕТ 1719
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Помечтай! Почему Порошенко не возглавил своё детище , парад ЛГБТ?
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патамучта ты и твои друзья-зебилы все передние ряды заняли . А зря, там был парад для геев, а не для пи....ров
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зебилы за любую мразь, лишь бы не Порошенко. Вот уроды (с)
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Нарешті дочекалися, Зельцман дістав свій обрізаний і поводжує по губам у 73% замість роялю.... ну як вам, смачно ЗЕбіли? 😂😂😂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Виннитчине от "Слуги народа" баллотируется жена и.о. ДУС Борзова, которая владеет активным бизнесом в оккупированном Судаке
 
 
 
 
 
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