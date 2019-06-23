 Возвращение РФ в ПАСЕ: в российской делегации есть депутаты, находящиеся под персональными санкциями

Об этом сообщил в Facebook депутат литовского парламента Эмануэлис Зингерис, информирует Цензор.НЕТ.
"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС ", - написал Зингерис.
Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессию против Украины. Украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме. А в Донецке и Луганске происходит незаконная раздача паспортов РФ.
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"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС", - отметил депутат.
Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.
3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.
Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.
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у нього інші справи.
не заважай.ТЕ
Це як двійочника-переростка витягли до дошки розказать закон Бойля-Маріота. Він тужиться, щось пригадує, слухає підказки а сам тоскуючи дивиться в вікно де весна, пиво, шаурма...
відхід Петі від справ пришвидшить повернення росії та зніме міжнародну ізоляцію, саме тому кацапи і наполягали - хто завгодно, аби не Петя.
Пам'ятаємо! Не забудемо!
Кривава Москва нас вбивала повсюдно та повсякчас!
22 червня 1941 року - початок масових розстрілів у в'зницях Західної України, що тривали цілий кривавий тиждень! На момент вибуху німецько-радянської війни львівські тюрми сбули переповнені. Наприклад, у тюрмі на Лонцького при ліміті 1500 осіб перебувало 3638 українських патріотів! Розстріли розпочалися вранці 22 червня. Радянські кати використовували різні страхітливі способи страти. Згідно зі звітом начальника тюремного управління НКВД УРСР «Про евакуацію в'язнів з тюрем Західної України та інших областей УРСР» від 12.07.1941 року, у Львові протягом 22-28 червня 1941 знищено 2464 в'язнів. У Львівській області розстріляно 4140 осіб. Спочатку убивали в'язнів пострілом у потилицю у спеціальній камері, а трупи вивозили за межі міста. До сьогодні ці місця не віднайдено. Фронт швидко наближався, і процес розстрілу «спростили». Одна розстрільна команда закидала в камеру гранати, а інша - добивала тих, хто вцілів. Тому останки людей були сильно понівечені. Спочатку мертвих виносили із камер і ховали у подвір'ях тюрем. Часто не встигали замести сліди. Близько 700 тіл було поховано у зовнішньому дворі тюрми на Лонцького у трьох ровах. Знищували евакуйованих в'язнів і в центрально-східних областях України - у пересильних тюрмах Умані, Києва та Харкова. Одне із масових знищень заарештованих відбулося на Тернопільщині (Заліщицька трагедія). Тоді з обох боків зруйнованого залізничного моста через Дністер пригнали 14 вагонів із в'язнями, в кожному з яких знаходилося від 50 до 70 людей. Вагони облили пальним, підпалили та скинули у ріку. Ніхто не вижив. Радянська пропаганда приписала всі ці злочини нацистам. Загалом у перші тижні війни в тюрмах Західної України було умертвлено близько 22 тисяч українських патріотів. Світла пам'ять!
На світлині:родичі розшукують серед жертв своїх близьких...
интересно: сейчас мародёру порохоскот вновь залижет очко и тот, получив
на выборах свои законные 4,9%, епанётся окончательно, будучи уверенным,
что у него рейтинг 45%! Порохососы, пожалейте кумира.
Що відбулося на цей момент? У 2014 році ПАРЄ відреагувала на російську анексію українського Криму і підтримку нею сепаратистів на сході України - тоді російську делегацію позбавили права голосувати, росіяни не могли очолювати комітети та брати участь у роботі керівних структур і спостережних місій ПАРЄ до кінця року. (Російські делегати все ще могли виступати під час пленарних засідань, ініціювати якісь резолюції та голосувати в різних комітетах ПАРЄ).
Ці санкції були продовжені наступного року перед тим, як у 2016 році Росія вирішила, що взагалі припиняє роботу в ПАРЄ. На додаток, в останні два роки Росія не сплачувала свій річний внесок у розмірі 33 мільйонів доларів - це становить приблизно сім відсотків бюджету Ради Європи.
Але також були розмови, що Росія взагалі може вийти з Ради Європи, якщо її делегацію не поновлять в ПАРЄ у правах, і якщо росіяни не зможуть голосувати за наступного генсекретаря Ради Європи, який має змінити на посаді норвежця Торнбйорна Ягланда.
Спеціальна доповідь буде розглянута і проголосована вже 24 червня (зазвичай такі доповіді не голосуються у перший день сесії).
Про що йтиметься в доповіді? Назва доповіді, яку, як очікується, обговорюватимуть 24 червня, є такою: «Посилення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї в тому, що стосується прав та голосування». Назва доповіді є беззубою і всі 12 пунктів взагалі не говорять нічого конкретного про Росію. Але доповідь, однак, має два ключових рядки, які - в разі затвердження - не лише позбавлять ПАРЄ здатності запроваджувати санкції на кшталт російських у майбутньому, але й також відчинять двері для повернення Росії до ПАРЄ миттєво.
У першому моменті доповідь вказує, що «право членів голосувати, виступати та бути представленим в Асамблеї та її органах не повинно призупинятись чи відбиратись в контексті незгоди чи перегляду прав (делегації - ред.)».
Щодо миттєвого повернення російської делегації до ПАРЄ, доповідь каже: «Асамблея зауважує, що Комітет міністрів, маючи повагу до важливості обрання генерального секретаря, маючи повагу до важливості обрання суддів Європейського суду з прав людини, вітали б, щоб усі делегації держав-членів брали участь у наступній червневій сесії Парламентської асамблеї». На цьому етапі цілком імовірно, що доповідь буде затверджено і Росія поновить право голосування для своїх делегатів майже миттєво. Якщо доповідь буде затверджено, російські делегати зможуть брати участь у ключових голосуваннях вже наступного дня.
На ранок 25 червня вже заплановане слухання в Асамблеї щодо розгляду та затвердження повноважень російської делегації, а 26 червня мають відбутися вибори нового генерального секретаря Ради Європи, а також суддів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Франція та Німеччина є головними двигунами змін і більшість французьких та німецьких делегатів ПАРЄ голосуватимуть за доповідь.
Головний аргумент на користь поновлення прав російської делегації є таким: краще мати Росію в ПАРЄ для діалогу, навіть якщо не в усьому є згода з багатьох питань.
Тримання Росії поза ПАРЄ, а той вихід Росії з Ради Європи, як кажуть ті, хто підтримує повернення росіян в ПАРЄ, також не дозволяє громадянам Росії подавати позови в ЄСПЛ і ще більше погіршить бюджетні справи Ради Європи.
Делегації з Грузії, України, Британії та трьох балтійських країн намагатимуться набрати достатню кількість голосів для того, аби потопити доповідь. Це вже траплялось раніше, коли піднімалось питання про повернення росіян до ПАРЄ.
Що станеться з ПАРЄ якщо Росія повернеться в червні?
Ті, хто витупає проти повернення Росії, кажуть, що це б завдало шкоди репутації ПАРЄ.
Це означало б, що Росія може повернутися до ПАРЄ не виконавши, власне, жодної умови, на яких наполягала Асамблея.
Що більш важливо, це створило б прецедент для інших країн, оскільки у майбутньому буде важче запроваджувати санкції.
Це послабило б право Асамблеї кидати виклик делегаціям із країн, які порушують міжнародні норми, і це також би могло якось легітимізувати анексію Криму якщо Росія вирішить надіслати делегата ПАРЄ від Криму - на це в ПАРЄ майже не було б здатності якось відповісти.
Однак, в більш символічному плані поновлення прав Москви голосувати в ПАРЄ може інтерпретуватися Росією як ознака, що Захід хоче «повернутися до нормального ведення справ» і може потенційно призвести до скасування й інших західних санкцій у майбутньому - хоча ознак цього наразі немає.
Рікард Юзвяк - кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселіhttps://www.radiosvoboda.org/a/30014405.html