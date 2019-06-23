 Возвращение РФ в ПАСЕ: в российской делегации есть депутаты, находящиеся под персональными санкциями

Об этом сообщил в Facebook депутат литовского парламента Эмануэлис Зингерис, информирует Цензор.НЕТ.

"Оказалось, что 4 из 18 членов новой российской делегации (Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий) подпадают под персональные санкции ЕС в отношении агрессии России против Украины - запрет на въезд в ЕС (не касается международных организаций). Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС ", - написал Зингерис.

Он напомнил, что Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессию против Украины. Украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, продолжают удерживать в тюрьме. А в Донецке и Луганске происходит незаконная раздача паспортов РФ.

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"Поэтому очень важно, чтобы члены ПАСЕ оставались принципиальными и не поддерживали резолюцию, которая позволила бы российской делегации вернуться в ПАСЕ. В противном случае это не только подорвало бы авторитет этой организации, но и стало бы дополнительным аргументом для того, чтобы Россия стремилась отменить санкции ЕС", - отметил депутат.

Напомним, Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.

3 июня 2019 года регламентный комитет ПАСЕ утвердил проект резолюции, которым предлагается внести изменения в регламент, что может осложнить наложения санкций на российскую делегацию и обеспечить ее возможное возвращение в ПАСЕ без выполнения международных обязательств.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

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