EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  594  10
Материалы по теме:
Все про:Киевская область (1681) Нацполиция (9585) Князев (342)

 Новый глава полиции Киевщины будет назначен на следующей неделе, - Князев

На следующей неделе руководитель Национальной полиции Сергей Князев собирается согласовать с министром внутренних дел кандидатуру нового главы полиции Киевщины и подписать приказ о его назначении.

Об этом Сергей Князев заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отвечая на вопрос по делу о гибели 5-летнего мальчика на Киевщине, он отметил, что работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции сопровождают Государственное бюро расследований в расследовании этого правонарушения, и "все, что требует от нас следствие, мы немедленно выполняем".

"О работе с личным составом. Со дня на день исполняющий обязанности руководителя полиции Киевщины прибудет ко мне на доклад, это будет на следующей неделе, с окончанием служебного расследования, которое проводило как Главное управление полиции Киевской области, так и с привлечением специалистов из Национальной полиции. Мы определимся с превентивными мерами по работе с личным составом в Переяславском отделе полиции, и вообще в полиции Киевщины. И, видимо, анонсируем обществу представление нового руководителя полиции Киевщины, назначение которого на неделе намерен согласовать с министром и подпишу приказ о назначении руководителя полиции Киевщины", - уточнил Князев.

Читайте на Цензор.НЕТ: После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев

По его словам, в полиции считают, что к убийству Кирилла Тлявова причастны два человека.

"Но, пожалуйста, по комментариям о ходе расследования - в ГБР, это их сегодня юридический приход", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Убийство Кирилла Тлявова: на восстановление подозреваемого Петровца в полиции подали неправильную апелляцию

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также: Из-за противоречий между трудовым законодательством и нормами аттестации полиции суды восстанавливают на работе бывших милиционеров, - Шевченко

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3133776
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А коли буде новий Голова поліції України? Коли буде новий міністр МВС?
 показать весь комментарий
 
 
після перевиборів.
аваков йде в міністри від "слуги народу"
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы опустили рейтинг Порошенко с 53% до 25%,потом до 5%,полет проходит нормально ждем парламентских выборов
 показать весь комментарий
 
Аваков не буде міністром від партії Зеленського, це абсолютно зрозуміло! Аваков це токсична політична фігура, замішана у багатьох махінаціях та злочинах і до того ж Аваков асболютно бездарний міністр МВС як і взагалі бездарний керівник! Брати таку людину в свою команду нікому не потрібно, тим більше Зеленському, який може поставити будь якого нового міністра і перекладати на себе негатив від минулих злочинів Авакова.
 показать весь комментарий
 
дурік, глянь списки "слуг урода") Там мінімум десяток аваковських фігур від бувшого начальника ДАІ до співробітників його "Інституту майбутнього" яким рулить Тоха Геращенко.
 показать весь комментарий
 
 
вот бы петра лексеича на все три должности.
прокурор, мвд и зсу.
вот заживем!
 показать весь комментарий
 
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
 показать весь комментарий
 
Деньги- это Князев. Князев- это деньги. Звенья одной цепи.
Если говорить о снятии руководителя полиции Киевской области (переводе на другую должность)- так это НИ КАК НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ТОТ ПРАВОВОЙ БЕЗПРЕДЕЛ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ , простыми словами - для успокоения части общества, создания образа "работы"..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНовый глава полиции Киевщины будет назначен на следующей неделе, - Князев
 
 
 
 
 
 вверх