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 "Вышки Бойко" используются Россией для радиотехнической разведки, - ИС

РФ переоборудовала украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, известные, как "вышки Бойко", в военные объекты для обеспечения контроля над захваченными активами Украины.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой… Применяемые на буровых системы наблюдения типа "Нева-БС" (в виде РЛС) предназначены для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов и низколетящих целей… В РЛС реализован прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию", - говорится в сообщении.

В группе "ИС" заявляют, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины. "Можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море", - отмечается в сообщении.

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Также РФ поставила на дежурство установку гидроакустического контроля за подводной обстановкой: в 61 км от мыса Тарханкут на объектах МСП-4 Голицынского месторождения, в 72 км от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66 км на северо-восток от острова Змеиный на БК-2 Одесского месторождения.

В ИС отмечают, что РФ реализует наступательную стратегию экономической и военной изоляции региона в Черном море и формирует таким образом полигон для отработки подавления экономической свободы навигации и торгового мореплавания в целом.

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Напомним, в 2011-2012 гг. "Черноморнафтогаз" приобрел две буровые установки пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась Минэнерго Юрия Бойко (поэтому их еще называют "вышками Бойко") и его менеджеры в "Нафтогазе Украины" Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.

Источник: https://censor.net.ua/n3133775
 
 
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Пока Украина разоружалась, РФ вооружалась.
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так наші люди були впевнені, що якщо хтось нападе - нас росія захистить !
так дурники і говорили і всіх запевняли.
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а почему бы "вышки бойка " не использовать как цели для испытаний "нептуна" ? ))
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Саме так і було . Це було розповсюджене поняття - навіщо нам утримувати свою армію , якщо росія нікому не дасть на нас напасти ? Але зараз так вхе ніхто не подумає .
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Захваченные украинские вышки Бойко - а самого Бойко это 5 лет не колышет . Этот тип точно украинец ? В смысле гражданин Украины .
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В Сети можно увидеть оригинальный видеоролик о нашем городе. Цель видеоработы - рассказать о том, что «Днепр - европейский город». Видео длится всего несколько минут, но за это время мы можем увидеть наш Днепр во всей красе, снова вспомнить о его достопримечательностях
Герои сюжета - туристы из США. Американская молодежь любуется красотами города, сравнивая его с крупнейшими мировыми мегаполисами.
- Это местный Гудзон мама, называется Днепр, как и город, - рассказывает о нашей реке по видеосвязи один из героев ролика своей маме.
На что женщина восхищенно отвечает:
- Очень красиво! Чем-то напоминает Нью-Йорк!
- Местные так и говорят: «Мы строим новый Нью-Йорк - европейский Нью-Йорк», - отмечает сын.https://youtu.be/JUqPw-Hx6Nk
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А бойко , замість того щоб відбувати свій термін ув'язнення вже років зо три - є і кандидатом в президенти України, і очолює список жОПи .. "Потужно" боровся петя з реваншизмом кацапні та регіоналів всі п'ять років своєї каденції.. Зате зараз верещить як недорізаний підсвинок..
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Помидоры при Пете и баригам среди зимы стоили 60 гривен за кило при Узеленском и новых лицах среди лета по 40 гривен скажите это уже закончилась эпоха бедности или только первые ласточки чудных времён ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вышки Бойко" используются Россией для радиотехнической разведки, - ИС
 
 
 
 
 
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