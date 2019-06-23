 "Вышки Бойко" используются Россией для радиотехнической разведки, - ИС

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На буровые платформы были закуплены и установлены системы наблюдения за надводной обстановкой… Применяемые на буровых системы наблюдения типа "Нева-БС" (в виде РЛС) предназначены для радиолокационного выявления и сопровождения кораблей, судов и низколетящих целей… В РЛС реализован прием и перехват данных по каналам международной автоматизированной системы идентификации судов (Automatic Identification System), которая подлежит обязательному использованию всеми странами, входящими в Международную Морскую Организацию", - говорится в сообщении.

В группе "ИС" заявляют, что такое размещение систем и конфигурация точек расположения буровых платформ обеспечивают агрессору практически полный контроль за трафиком коммерческих судов и военных кораблей, которые следуют в порты Украины. "Можно говорить о блокаде морского сообщения с использованием объектов гражданской инфраструктуры. Подобная стратегия Кремля призвана ослабить эффект присутствия военного контингента НАТО в Черном море", - отмечается в сообщении.

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Также РФ поставила на дежурство установку гидроакустического контроля за подводной обстановкой: в 61 км от мыса Тарханкут на объектах МСП-4 Голицынского месторождения, в 72 км от этого же мыса на МСП-17 Штормового месторождения, в 66 км на северо-восток от острова Змеиный на БК-2 Одесского месторождения.

В ИС отмечают, что РФ реализует наступательную стратегию экономической и военной изоляции региона в Черном море и формирует таким образом полигон для отработки подавления экономической свободы навигации и торгового мореплавания в целом.

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Напомним, в 2011-2012 гг. "Черноморнафтогаз" приобрел две буровые установки пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость", произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму в два раза превышающую их реальную стоимость. Сделкой занималась Минэнерго Юрия Бойко (поэтому их еще называют "вышками Бойко") и его менеджеры в "Нафтогазе Украины" Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. При оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.