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Все про:Сумы (610) Сарган (354) ЛГБТ-сообщество (232)

 Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство

Заместитель городского главы Сум Максим Галицкий сравнил участников марша равенства в поддержку прав ЛГБТ с узниками нацистского концлагеря. Прокуратура открыла производство по статье о разжигании вражды.

Скандальное сравнение Галицкий позволил себе на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".

Позднее пост исчез с его страницы.

Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 01

Также на Цензор.НЕТ: "Наша традиция - это свобода!": в Киеве состоялся Марш равенства. ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что против Галицкого открыли производство.

"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области", - написала Сарган.

Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Мне говорили "пи#ор" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну, - боец "Донбасса" Пилипенко на "КиевПрайде"

Источник: https://censor.net.ua/n3133769
 
 
 Топ комментарии
 
"разжигание национальной, расовой или религиозной вражды" - я чомусь недобачаю там ні національного. ні расового, тим більше релігіозного підгрунтя...
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
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Полное имя и фамилия : Заммэра Сум-Галицкий...)
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зачем цветастофлажковые ходят на марши? никто не поменял о них мнение после того как они прошлись.
кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
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Полное имя и фамилия : Заммэра Сум-Галицкий...)
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зачем цветастофлажковые ходят на марши? никто не поменял о них мнение после того как они прошлись.
кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
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Не иначе : видал какие жёсткие шутки выдаёт...
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геи могут хотеть маршировать,а заммера Сум может хотеть их отправить подальше,все правильно
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В РФ хотят запретить делать интимные стрижки.
Одиозная народная избранница РФ Елена Музилина предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается делать стрижки или брить "там".
По мнению политика бритье этой части тела разрушает этнический нравственный код русского человека, передает OnPress.info.
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"Волосы- отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой картине с нагой натурой, тогда как бритый лoбок - только в произведениях современного искусства, создаваемых безнравственными ужасными индивидами", - заявила Музилина.
P.S. Что Вы об этом думаете?
https://uainfo.org/blognews/1557568319-v-rf-hotyat-zapretit-delat-intimnye-strizhki.html

В тюрьму збоченців!
🤣🤣🤣
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)))))))) мизулина в своем репертуаре.
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нужно в россии запретить все интимные стрижки кроме интимной стрижки в виде путина
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це називається інфантилізм. Росія котре вже століття все ще шукає власну ідентифікацію, як підліток, який все ніяк не подорослішає то кидається, то в алкоглоізм, то в комунізм, то в свободу сексу, то в його заперечення, то починає стукати по сусідам. І так по колу.
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"разжигание национальной, расовой или религиозной вражды" - я чомусь недобачаю там ні національного. ні расового, тим більше релігіозного підгрунтя...
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
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Не, там типа, "в связи с их убеждениями".
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"или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями."
Если и небыло бы такой статьи, в стране, в которой миллионами убивали людей по разным признакам такое заявление тебя устраивает?
Тогда бери билет и дуй в Рашку, там душевнобольных людейпропогандирующих массовые убийства считают героями.
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Бред. Бредятина. Самая настоящая. Страничка в фейсбуке не официальное заявление. Так можно полстраны судить- сплошь и рядом как не пнх так гомосятина... Должны же быть пределы и рамки...
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Тоесть если вонючий ******** будет постить крымнаш и призывать убивать украинцев это не преступление?
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То есть если... И понеслась. Только "если" не факт.
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Даешь гамасяцкую лгбт венгрию.
Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залентниками.
1. Требовать проведения глбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели райдугу и культуризм от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлих временах до первой мировой. Реклама гейства по хомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
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Гугл говорит что на фото геи в 3-ем Рейхе...
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В 3м Рейхє цей зам.мера сидів би в одномв лагері з під.рами.
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На паРашу всех заднеприводных, там им и место среди педофила путена, мужеложца гундяева, ********** жириновского, грызлова и володина, а также остальных петухов.
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Сумы... страшное, депрессивное захолустье... Зам.мера...
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П****сы ето психически больные люди как и педофилы как и другие извращенцы. Их не в лагеря а в психические лечебницы нужно отправлять. Кстати несколько лет назад смотрел выступление врача психиатра который доказал что педофилы ето одна из веток скрытых гомосексуалистов. Таким же заболеванием болел Берия и еще некоторые высокие чины ссср и Германии. Они и продвигают все ето движение в мире чтобы узаконить свою болезнь. Европа кстати очень сильно пострадала от етого. Не меньше чем от миллионов беженцев. Сейчас большинство европейских стран вымирающие виды.
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по ходу ЛГБТ сообщество и их покровители реально начинают наглеть....
Может хреново закончится...
Совсем не тем эффектом, на который рассчитывают извращенцы...
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Скажите, а почему на митинге не было педофилов и зоофилов по крайней мере со своими флагами? Они ведь тоже люди и имеют права и хотят равенства?
Кстати насчет равенства, почему пи***ры шагают по центральным улицам а натуралов мусора вяжут? Ето и есть равенство?
И во сколько миллионов долларов обойдется налогоплательщикам етот парад п****сов, перекрытые улицы, и тысячи мусоров, которым видимо нечего делать преступников ловить они заднепроходных водят по городу? Лучше бы оружие для фронта закупили или дороги залатали. Ато пид***сы поломают ноги на ямах и Европа вас еще засудит на миллиарды. Европе же похрен на десятки тысяч убиных людей росийскими войсками, главное в жопу поглубже долбиться.
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потому что вот "27 мая в эфире «Харьковских Известий» вышел телевизионный сюжет«Регламентный комитет Верховной Рады затягивает расследование причастности Арсена Авакова к гей - скандалу». Просьбу народных депутатов от Харькова создать комиссию, которая должна была выяснить наконец-то всю правду - отклонили без аргументов.
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Я натурал, у меня хороший достаток, я воспитан защищать слабых, мне настолько наплевать на мнение биомассы (иначе у меня и небыло бы достатка - бегать за геями а не работать), я могу себе позволить выйти на парад ради фана. Теперь в моей стране, какойто штопаный госпідар - вонючий паразит на моих налогах, предлагает меня и по совместительству 5% украинцев отправить в концлагерь. Мне жаль что єтот пдр живет не в Киеве, иначе я бы уже ехал к нему в гости.
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Свобода.. Она или для всех, или ее нет. Что вам до ориентации других людей? Между прочим, один мой знакомый (очень сомнительной ориентации, очень) в жизни исключительно порядочный человек. А пара натуралов - такие пид..ры, шо ппц!
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-Доктор, у моего знакомого что то с конца гной капает.
- Ну давайте снимайте трусы, показывайте своего знакомого
А что *твой знакомый* бегает голый по городу или стучит в доме в каждую дверь и кричит что он гомик и ето должны все признать нормальным?
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https://www.facebook.com/104637639610681/videos/430904924421636/............Грузини співають українську народну пісню «путін-*****». Відео Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство - Цензор.НЕТ 2095
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нужно возобновлять концлагеря и крематории...как в старые добрые времена
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Надеюсь, дело доведут до суда и приговора.
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Что бы в тюрьме сталь но одного натурала меньше - а по улицам ходило больше педиков и лизбиянок как ты ?))
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Пить пиво на улице нельзя. Проституция запрещена. А агитировать за подолбиться в жопу сколько влезет. Ето действительно европейские принципы? Может ну его нах?
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тогда голосуй на выборах за Свободу, а не за ваЗЕлин.
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Ну если вы это понимаете как призыв, то это ваши проблемы))
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Не переймайся пане, рано чи пізно ми цього досягнемо!

Свободу в'язням сумління! Геть політичні переслідування! Даєш свободу слова!
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Отсталый забитый зам.мера, застрявший в совке. Не учится, не развивается - вот и результат.
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Как на меня, то это участники прайда разжигают ненависть к настоящим геям, ведь среди прайдовцев геев не было, а были только любители легких денег от ЕС
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Кто там говорил, что геи выступают за равенство? Парад признают за личное оскорбление миллионы консервативных граждан Украины - дело не то что не открыли, тысячи полицейских защищают этот парад. Чиновник выложил картинку с осуждением парада - открыли уголовное дело. Да, равенство - такое равенство...
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ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениямиИсточник: https://censor.net.ua/n3133769

То есть, если человек убежденный противник ЛГБТ и проведение парада оскорбляет его чувства и достоинство - вменяема ли организаторам парада эта статья?
Заммера Красавчик. Надеюсь, ситуация вокруг этого дела покажет многим, о каком "равенстве" говорят ЛГБТ на парадах
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство
 
 
 
 
 
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