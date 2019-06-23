 Заммэра Сум Галицкий пожелал участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях, прокуратура открыла производство

Скандальное сравнение Галицкий позволил себе на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фотографию узников нацистского концлагеря с подписью "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.наз. прайды будут выглядеть именно так".
Позднее пост исчез с его страницы.
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Пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что против Галицкого открыли производство.
"Сведения в ЕРДР внесены 23 июня 2019 по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями. Следствие поручено ГУ ЧП в Сумской области", - написала Сарган.
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кому было на них плевать-тем на них и дальше плевать.
кто их ненавидит- ненавидит и дальше.
кто их поддерживал-тот поддерживает и дальше.
не изменилось НИ-ЧЕ-ГО !
вопрос- зачем эта тупая возня?
Одиозная народная избранница РФ Елена Музилина предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается делать стрижки или брить "там".
По мнению политика бритье этой части тела разрушает этнический нравственный код русского человека, передает OnPress.info.
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"Волосы- отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой картине с нагой натурой, тогда как бритый лoбок - только в произведениях современного искусства, создаваемых безнравственными ужасными индивидами", - заявила Музилина.
P.S. Что Вы об этом думаете?
https://uainfo.org/blognews/1557568319-v-rf-hotyat-zapretit-delat-intimnye-strizhki.html
В тюрьму збоченців!
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Морально-етичне - так, бачу. А що, за це також стаття є?
Если и небыло бы такой статьи, в стране, в которой миллионами убивали людей по разным признакам такое заявление тебя устраивает?
Тогда бери билет и дуй в Рашку, там душевнобольных людейпропогандирующих массовые убийства считают героями.
🤣🤣🤣
Чтобы вступить в нато украине нужно уничтожить венгрию за 50 лет и заместить их население жопниками и залентниками.
1. Требовать проведения глбт-гей парадов для рекламы для венгерских детей и замещения ихней сексуальной прошивки выживания на имитированную жопниковскую. Уже сегодня они увели райдугу и культуризм от всеобщего под свои знамена общетолпового восприятия толкования. Тоесть все эти предметы уже начинают ассоциироваться с гамасятиной.Продолжать захватывать и другие сферы в сознании толпы венгрии. Чтобы гамасятина стала нормой в венгрии, а кто против должны объявлены как второй криминальный сорт.
2.Навязать венгрии высокие права женщинам, белых мужиков загнать под шконки по правам, чтобы стали запуганной шерстью и были заняты лизанием песты бабам, а не требовали у орбана величия по прошлих временах до первой мировой. Реклама гейства по хомбоящику и в школы, кто противится объявить врагом прогрессивности.
3.Геи постепенно должны проникать во все высшие руководящие должностя и зомбоящик венгрии. все основные и развлекательные программы в венгрии должны вести гамасеки для рекламы гамасятины для детей и запретить реагировать взрослых венгерских нациков.
Так как интересы у них уже другие, им выгодно для жопных дел будет завлекать больше жопников с других стран африки и азии. За некоторое время некому будет отстаивать нац интересы, так как они гамасякам нах не нужны и потому начнут сливать нац политику и вот тогда украине можно будет вступить в нато.Возможно эти процессы в венгрии идут давно, лет 10-20 осталось до нейтрализации венгрии, а потом венгрию уже некому будет защищать, как некому было защищать римскую империю от варваров.
Может хреново закончится...
Совсем не тем эффектом, на который рассчитывают извращенцы...
Кстати насчет равенства, почему пи***ры шагают по центральным улицам а натуралов мусора вяжут? Ето и есть равенство?
И во сколько миллионов долларов обойдется налогоплательщикам етот парад п****сов, перекрытые улицы, и тысячи мусоров, которым видимо нечего делать преступников ловить они заднепроходных водят по городу? Лучше бы оружие для фронта закупили или дороги залатали. Ато пид***сы поломают ноги на ямах и Европа вас еще засудит на миллиарды. Европе же похрен на десятки тысяч убиных людей росийскими войсками, главное в жопу поглубже долбиться.
- Ну давайте снимайте трусы, показывайте своего знакомого
А что *твой знакомый* бегает голый по городу или стучит в доме в каждую дверь и кричит что он гомик и ето должны все признать нормальным?
ты?))
Свободу в'язням сумління! Геть політичні переслідування! Даєш свободу слова!
То есть, если человек убежденный противник ЛГБТ и проведение парада оскорбляет его чувства и достоинство - вменяема ли организаторам парада эта статья?
Заммера Красавчик. Надеюсь, ситуация вокруг этого дела покажет многим, о каком "равенстве" говорят ЛГБТ на парадах